더불어민주당, 대법원장 국정조사와 조작기소특검법 처리에 주력

민주당이 조희대 대법원장 국정조사 요구와 이재명 대통령 관련 조작기소특검법 처리를 추진하며 김민석 대표의 리더십이 심판대에 오르고 있다.

더불어민주당 이 지난달 30일 국회에서 열린 최고위원회의를 계기로 여러 중대한 국정 현안들을 마주하게 되었다. 국정감사가 마무리된 시점에서 당은 대법원장 국정조사, 조작기소특검법 처리, 신천지 사건 논란이라는 세 가지 난제에 직면해 있다. 이 같은 복잡한 상황은 김민석 더불어민주당 대표의 리더십이 또다시 시험대에 오를 것임을 예고하고 있다.

조희대 대법원장 국정조사 계획

민주당은 오는 5일 국회 본회의에 조희대 대법원장 국정조사 요구서를 보고할 계획이다. 조사 목적과 범위를 구체적으로 적시한 국정조사 계획서는 이르면 다음 주 본회의에서 채택될 것으로 예상된다. 계획서 채택을 위한 의결 정족수는 재적 의원 과반인 150명으로, 여당이 단독으로 처리할 수 있는 수준이다.

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민주당은 국정조사의 범위를 놓고 내부적으로 고심하고 있는 상황이다. 당은 조사 범위를 두고 12·3 비상계엄 당시 조희대 대법원장의 행적, 지난 5월 이재명 당시 대선 후보가 연루된 공직선거법 사건 파기환송 선고, 업무추진비와 격려금 부정 지급 의혹 등을 언급해왔다.

당 지도부 소속 의원은 기자와 통화하며 내란특검과 종합특검이 조 대법원장의 내란 중요임무종사 혐의 고발 사건을 각각 불기소 및 각하 처분한 점에 주목했다. 해당 의원은 특검에서 어떤 수사를 진행했는지, 불기소 사유가 무엇이었는지 등을 국정조사를 통해 더 밝혀볼 수 있을 것이라고 설명했다.

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조작기소특검법 처리 추진과 당내 우려

여당은 이재명 대통령 사건이 포함된 조작기소특검법 처리도 적극적으로 추진한다. 민주당 소속 서영교 법제사법위원장은 이번 주 중으로 법제사법위원회에 특검법을 상정할 예정이라고 밝혔다. 이 대통령이 지난 9월 18일 기자회견에서 요구한 대로 특검의 공소취소 권한 조항을 삭제한 법안을 상정할 것으로 예상된다.

야당의 거센 반발이 예상되는 가운데, 민생과 무관한 특검법 추진이 국민적 지지를 받지 못할 것이라는 우려가 당내에서도 여전하다. 이러한 입법 현안들이 어떻게 처리되느냐에 따라 당의 지지율 추이와 정치적 영향력이 크게 달라질 수 있다.

신천지 사건 논란과 당내 갈등

신천지 당원 집단 가입 의혹 논란도 다시 부상할 것으로 보인다. 민주당은 이번 주 의원총회에서 관련 사건 조사 결과를 보고할 예정이다. 김민석 대표는 8·17 전당대회 과정이던 지난 7월 반명, 분열주의, 신천지의 3자 비밀 연합을 깨는 것이 전당대회의 본질이라고 의혹을 제기했다.

전당대회 경쟁자였던 정청래 전 대표와 친정청래계 인사들은 이 같은 주장에 강력히 반발해왔다. 한 중진 의원은 경찰 수사가 진행 중인 신천지 문제는 수사 결과를 기다리며 조용히 지나갈 수 있는 문제라며, 김 대표에게 냉탕온탕 전략이 필요하다고 조언했다.

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김민석 대표 리더십에 대한 당내 시각

이 같은 까다로운 입법 및 당내 현안들을 어떻게 처리하느냐에 따라 취임 100일을 20여일 앞둔 김 대표 체제의 순항 여부가 갈림길에 설 것으로 예상된다. 최근 당 지지율이 계속 하락하면서 당내에서는 김민석 대표 체제에 의구심을 제기하는 목소리가 커지고 있다.

정 전 대표는 지난달 31일 친청계 유튜브 채널에 출연해 김 대표를 두고 취임 100일 정도 되면 판가름이 날 것이라고 평가했다. 그는 이후 자신이 어떤 깃발을 들지 하나하나 생각하고 있다고 밝혀 향후 당 내 구도에 변화를 줄 가능성을 시사했다.

한 초선 의원은 김 대표가 대권 경쟁을 향한 자기 정치에 대한 욕심을 버려야 한다고 촉구했다. 오직 당만 생각하는 리더십이 필요하다는 지적은, 당의 통합과 재도약을 위해 대표의 방향성이 명확히 설정되어야 한다는 당내의 요구를 반영한다.