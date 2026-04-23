더불어민주당, 접경지역 발전 위한 협력 약속…'평화지대' 조성 추진

우상호, 추미애, 박찬대 후보, 접경지역 상생과 번영 위한 협약 체결. DMZ 중심 평화 경제 거점 구축 및 제도 개선 약속.

2026년 4월 23일, 더불어민주당 우상호 강원특별자치도지사 후보, 추미애 경기도 지사 후보, 박찬대 인천광역시 장 후보는 국회 소통관에서 접경지역 의 새로운 변화와 공존을 위한 협약서를 발표하며 접경지역 발전을 위한 강력한 협력 의지를 밝혔다.

세 후보는 공동 기자회견을 통해 접경지역의 역사적 희생을 상생의 기회로 전환하고, 비무장지대(DMZ)를 중심으로 한 새로운 번영의 시대를 열겠다는 공동의 비전을 제시했다. 이들은 국가 안보를 위해 특별히 희생한 접경지역을 ‘상생과 번영의 평화지대’로 새롭게 정의하고, 주민 권익 증진과 지역 경제 활성화를 위한 제도적 개선 방안을 적극적으로 모색할 것을 약속했다. 협약서의 주요 내용은 DMZ와 인접한 강원, 경기, 인천의 평화지대를 한반도 평화 경제의 핵심 거점으로 재정립하는 것이다.

이를 통해 자연, 안보, 관광이 조화롭게 공존하는 DMZ 생태 평화 관광을 활성화하고, 정책적 협력을 강화하여 접경지역의 경제적 가치를 극대화한다는 계획이다. 우상호 후보는 강원도가 73년간 대한민국 안보를 묵묵히 지켜왔음에도 불구하고 규제와 단절 속에서 삶의 질이 충분히 향상되지 못했다는 점을 지적하며, 국가가 접경지 도민들의 오랜 기다림과 헌신에 응답해야 할 시점이라고 강조했다. 추미애 후보는 경기도가 한반도의 중심이자 접경지역의 핵심 지대임을 상기시키며, 대통령의 특별한 희생에는 특별한 보상이 있어야 한다는 발언을 인용하여 국가 차원의 지원과 보상을 촉구했다.

박찬대 후보는 과거의 불안과 긴장으로 회귀해서는 안 되며, 어렵게 되찾은 평화를 성장 동력으로 연결해야 한다고 역설했다. 그는 10.4 선언의 숭고한 정신을 계승하여 서해를 온전한 평화와 번영의 바다로 지켜내고, 접경지역 주민들의 안전한 일상을 보호할 것을 다짐했다. 이번 협약은 단순한 정치적 약속을 넘어, 접경지역의 오랜 숙원과 미래 비전을 담은 중요한 이정표로 평가받고 있다. 세 후보는 접경지역의 특수성을 고려한 맞춤형 정책 개발과 재정 지원을 통해 지역 경제를 활성화하고, 주민들의 삶의 질을 향상시키는 데 주력할 방침이다.

특히 DMZ를 활용한 관광 산업 육성은 접경지역의 새로운 성장 동력이 될 것으로 기대된다. 또한, 협약에는 접경지역 주민들의 의견을 적극적으로 수렴하고, 지역 사회와의 소통을 강화하여 정책 결정 과정에 반영하겠다는 내용도 포함되어 있다. 이를 통해 접경지역 주민들이 정책의 주체가 되어 지역 발전에 직접 참여할 수 있도록 지원할 계획이다. 세 후보는 앞으로도 지속적인 협력과 노력을 통해 접경지역의 변화와 공존을 위한 구체적인 실행 계획을 마련하고, 실질적인 성과를 창출해 나갈 것이라고 밝혔다.

이번 협약이 접경지역의 새로운 번영을 위한 중요한 발걸음이 될 수 있을지 귀추가 주목된다. 더불어민주당의 이러한 노력은 향후 접경지역 발전에 대한 논의를 촉진하고, 국가 균형 발전에 기여할 것으로 전망된다





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