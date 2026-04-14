더불어민주당, 수원특례시장 후보에 이재준 시장 확정…재선 도전

더불어민주당이 6·3 지방선거 수원특례시장 후보로 현직 이재준 시장을 확정했다. '수원 대전환'을 핵심 비전으로 내세운 이 시장은 재선 도전을 통해 시정 성과와 도시 비전을 강조하며 승리를 다짐했다. '이재명 정부'와의 협력 구도를 통해 선거를 치를 것으로 예상되며, 야권과의 치열한 경쟁이 예상된다.

더불어민주당 은 6·3 지방선거 수원특례시장 후보로 현직 이재준 시장을 확정했다. 14일 민주당 경기도당에 따르면, 공직선거 후보자 선출을 위한 4차 경선 결과, 이재준 시장이 수원시장 후보로 공천되었다. 이로써 이 시장은 본선에서 재선에 도전하게 되었다.

후보 확정 직후 이재준 시장은 입장문을 발표하며 '함께하는 민주당의 힘으로, 6월 3일 반드시 승리하겠다'고 밝히고, '오늘의 결과는 개인의 승리가 아니라 '수원 대전환을 중단 없이 완수하라'는 시민의 명령'이라고 강조했다. 그는 경선 경쟁자였던 권혁우 후보를 향해 '이제 우리는 하나'라며 '더 단단한 민주당 원팀으로 반드시 승리하겠다'고 힘주어 말했다. 이어 '이재명 정부의 성공을 뒷받침할 유능한 후보답게 끝까지 당당하게 뛰겠다'고 덧붙였다.

또한, 이재준 시장은 '야~ 이 맛에 수원 산다!'는 표현을 언급하며 시민들이 체감할 수 있는 도시 변화를 지속적으로 이끌어가겠다는 의지를 드러냈다. 이번 공천은 이재준 시장이 민선 8기 동안 추진해 온 시정 성과와 도시 발전 구상이 당내에서 경쟁력으로 평가받은 결과로 분석된다. '수원 대전환'이라는 핵심 비전을 중심으로 도시 혁신과 시민 생활에 밀착된 정책들을 동시에 추진해 온 점이 강점으로 작용했다는 평가다. 특히, 기존 정책의 연속성과 완성도를 강조하며 안정적인 시정 운영과 미래 비전을 함께 제시한 전략이 경선 과정에서 긍정적인 평가를 얻었던 것으로 보인다.

이재준 시장이 '원팀'을 반복적으로 강조한 것은 본선에서의 경쟁력을 강화하기 위한 전략으로 풀이된다. 경선 과정에서 형성된 다양한 지지층을 하나로 통합하고 조직력을 극대화하는 것이 향후 선거의 중요한 변수로 꼽히기 때문이다. 경쟁 후보의 정책과 지지 기반까지 포용하겠다는 메시지를 통해 외연 확장을 시도하려는 의도도 읽힌다.

이재준 시장이 '이재명의 실용주의 정신으로 수원에서 반드시 승리하겠다'고 밝힌 것은 이번 선거를 중앙정부와의 협력 구도로 이끌어가려는 전략으로 해석된다. 지난 12일 SNS 게시글에서 2024년 11월 당시 더불어민주당 대표였던 이재명 대통령이 자신의 요청으로 수원 재래시장을 방문했던 기억을 소환하며 '그때처럼 저는 변함없이 이재명 대통령님의 길을 함께 걷겠다. 대통령님과 함께 수원과 민생을 지키는 길을 끝까지 가겠다'고 다짐했다. 민주당은 '이재명 정부 성공을 뒷받침할 지방정부 구축'을 강조할 것으로 예상되며, 야권은 이에 대한 견제론을 부각할 가능성이 높아 향후 선거는 뚜렷한 대립 구도로 전개될 전망이다.

이재준 시장은 '가장 낮은 자세로, 그러나 누구보다 강력하게 승리하겠다'며 '6월 3일 반드시 승리로 보답하겠다'고 거듭 강조했다. 민주당 후보로서 본선에 나서는 이재준 시장이 행정 성과와 도시 비전을 내세워 어떤 결과를 만들어낼지 귀추가 주목된다.





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