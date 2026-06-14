더불어민주당 정청래·정원오, '문재인·정청래 언팔로우' 의혹 부인

더불어민주당 정청래 총괄상임선거대책위원장과 정원오 서울시장 후보가 서울 중구 태평빌딩에서 열린 서울특별시 현장 중앙선거대책위원회의에서 귀엣말을 하고 있다. 정 전 구청장 측은 최근 온라인상에서 확산한 ‘문재인·정청래 언팔로우(친구 끊기) 의혹’을 전면 부인했다.

더불어민주당 정청래 총괄상임선거대책위원장과 정원오 서울시장 후보가 서울 중구 태평빌딩에서 열린 서울특별시 현장 중앙선거대책위원회의에서 귀엣말을 하고 있다. 연합뉴스 6·3 지방선거에서 더불어민주당 서울시장 후보로 출마했던 정원오 전 성동구청장 측이 최근 온라인상에서 확산한 ‘ 문재인 · 정청래 언팔로우(친구 끊기) 의혹’을 전면 부인했다.

정 전 구청장 측은 13일 입장문을 내고 ‘정 전 구청장이 인스타그램 계정으로 문재인 전 대통령과 정청래 민주당 대표 계정을 언팔로우했다는 일각의 주장은 사실이 아니다’며 ‘해당 계정들은 이전부터 팔로우 상태가 아니었다’고 밝혔다. 이어 ‘애초 팔로우한 적이 없기 때문에 언팔로우 자체가 성립할 수 없다’고 설명했다. 최근 일부 민주당 지지층 사이에서는 정 전 구청장이 정 대표 계정을 언팔로우했다는 주장이 제기됐다. 이를 두고 당 안팎에서 불거진 정 대표 책임론과 맞물려 다양한 해석이 나왔다.

정 대표는 6·3 지방선거 패배 이후 당내에서 지도부 책임론에 직면한 상태다. 일부에서는 서울시장 선거 패배와 주요 재·보궐선거 결과에 대한 책임을 지고 차기 전당대회에 출마하지 말아야 한다는 주장도 제기하고 있다. 반면 송영길 전 대표는 김민석 국무총리와 함께 차기 당권 주자로 거론되고 있다. 송 전 대표는 지방선거 직후 정 대표를 겨냥해 ‘당 대표가 모든 정치적 책임을 지는 것’이라고 말하며 책임론을 공개적으로 제기한 바 있다.

이에 민주당 지지층 일각에서는 정 전 구청장이 정 대표 계정을 팔로우하지 않고 있는 점을 두고 정 대표의 연임 도전에 부정적인 입장을 드러낸 것 아니냐는 해석도 나왔다. 정 전 구청장 측은 오세훈 서울시장을 둘러싼 게시물에 ‘좋아요’를 눌렀다는 의혹도 사실이 아니라고 반박했다. 논란이 된 게시물에는 정치브로커명태균씨가 지방선거를 앞둔 지난 5월 정원오 캠프 측에 연락해 ‘이번 선거는 정원오가 지겠지만 오세훈 시장은 재판 문제로 시장직을 잃을 수 있으니 보궐선거를 준비하라’는 취지로 말했다는 내용이 담긴 것으로 알려졌다.

이에 대해 정 전 구청장 측은 ‘해당 게시물에 공감을 표시하거나 ‘좋아요’를 누른 사실이 전혀 없다’며 ‘확인되지 않은 주장과 추측성 해석이 확산되지 않기를 바란다’고 밝혔다. 한편 지난 3일 치러진 서울시장 선거에서는 오세훈 국민의힘 후보가 257만5819표(49.22%)를 얻어 251만5560표(48.07%)를 기록한 정 전 구청장을 1.15%포인트 차로 제치고 당선됐다





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