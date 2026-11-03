더불어민주당, 조작기소 특검법 당론 채택 및 5일 본회의 상정 추진

더불어민주당이 이재명 대통령 사건 관련 조작기소 특검법을 당론으로 채택하고 5일 국회 본회의에 상정할 계획이다. 공소취소 권한 조항은 삭제되었으나, 조사 대상에 다양한 사건이 포함되어 여야 간 격돌이 예상된다.

더불어민주당 이 이재명 대통령 사건과 관련해 조작된 기소를 조사하기 위한 특별검사법( 조작기소 특검법)을 3일 당론으로 공식 채택하고, 오는 5일 국회 본회의 에 상정할 예정이라고 밝혔다. 이는 국정감사 기간 중 민생 의제에 집중하겠다는 여당의 기존 기조와는 배치되는 결정으로, 당 안팎에서 큰 논란을 예고하고 있다.

더불어민주당 조작기소 특검법 당론 채택

김민석 대표는 3일 국회에서 열린 의원총회에서 눈을 감고 있는 모습이 포착되며, 이번 특검법 추진 과정의 복잡하고 민감한 성격을 상징하듯 보였다. 민주당은 이번 특검법 수정안의 핵심 골자로서, 지난 4월 원내지도부가 발의한 법안에 포함되어 있던 특검의 공소취소 권한 조항을 삭제하기로 했다고 밝혔다. 이를 통해 여당이 공소취소 권한을 남용한다는 비판을 사전에 차단하고 법안 처리의 정당성을 확보하려는 전략으로 해석된다.

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그러나 조사 대상에는 대장동 사건, 위례신도시 개발사업, 김용 전 민주연구원 부원장의 금품수수 의혹 사건 등이 포함될 것으로 예상되어, 여전히 정치적 수사에利用될 가능성이 있다는 우려가 제기되고 있다. 당내에서는 법안 처리에 대한 찬반 의견이 엇갈리는 양상을 보이고 있다. 공개적인 자리에서는 조작기소 특검법 추진에 대한 강력한 반대 의견이 드러나지는 않았으나, 당내 물밑에서는 법안 처리 후 발생할 정치적 여파를 크게 우려했다. 한 당 의원은 미뤄둔 숙제를 빨리 처리해야 한다는 입장과 달리, 총선이 다가올수록 법안 처리가 어려워질 수 있다는 점을 지적했다.

또 다른 의원은 예산국회를 앞두고 민생에 치중하자는 게 민주당의 주요 기조였음을 상기시키며, 다시 조작기소 특검법 논의로 돌아가면 국민들에게 좋은 평가를 받기 어렵고, 특히 서울과 중도층 지지율에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 우려했다. 형사소송법 개정 후 수사 기소를 분리한 취지를 무시하고 특검이라는 모순된 행위를 계속하는 것에 대해서도 당내 비판이 있었다. 김성회 민주당 원내대변인은 비공개 의원총회 후 브리핑을 통해 조작기소 특검법을 당론으로 채택했고, 5일 본회의 상정을 위해 국민의힘 및 국회의장실과 협의할 계획이라고 전했다.

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또한 조희대 대법원장의 국정조사 추진과 대해서는 당내 의견을 더 수렴하는 절차를 밟기로 결정했다고 밝혔다. 야당인 국민의힘은 여당의 특검법 당론 채택에 대해 강력히 반발하며, 이를 재판 암장 시도로 규정했다. 정점식 국민의힘 원내대표는 국회에서 열린 브리핑에서 여당 의원들이 모여 대한민국 법치를 파묻어 버렸다고 맹비난했다. 그는 대통령과 그 측근의 재판을 암장하겠다는 시도라며, 5일 본회의에 특검법을 올리면 당일 상정되는 모든 법안에 대해 필리버스터(무제한 토론)를 포함한 모든 카드를 검토하겠다고 경고했다.

국회 본회의 특검법 상정 계획

이러한 야당의 공세에도 불구하고, 민주당은 4일 국회 법제사법위원회 소위와 전체회의를 연이어 열어 공소취소 권한 삭제 등 법안 조문 작업을 마무리할 계획이다. 한편, 민주당이 5일 예정했던 조 대법원장 국정조사 요구서의 본회의 보고는 당내 우려 의견이 다수 제기되면서 연기될 전망이다. 역대 최대 규모의 예산을 확보하고 국민 홍보와 야당 대응에 집중해야 할 시기에, 불필요하게 정치적 전선을 확대하는 것은 위험하다는 지적이 나오면서 조 대법원장 국정조사 추진은 사실상 무산된 듯 보인다. 이번 조작기소 특검법 추진은 향후 국회 운영과 정치적 지형도에 중대한 영향을 미칠 것으로 예상된다.