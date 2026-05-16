더불어민주당 대표, 김용남 후보 지지 ‘더 강한, 더 굳센 정치인은 나’

더불어민주당 정청래 대표와 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 김용남 후보가 16일 경기도 평택시 안중읍 선거사무소에서 열린 개소식에서 대화를 나눴다. 정 대표가 김 후보에 대해 ‘이재명이 선택하고 민주당이 공천한 후보’라며 힘을 실었다. 이어 ‘더 강한, 더 굳센 정치인은 나’라며 지지를 호소했다. 조국 후보도 평택시 선거사무소에서 개소식을 열고 ‘이재명 정부의 성공과 제5기 민주정부 수립을 추동할 더 강한, 더 굳센 정치인은 나’라며 지지를 호소했다.

더불어민주당 정청래 대표 와 경기 평택을 국회의원 재선거 에 출마한 김용남 후보 가 16일 경기도 평택 시 안중읍 선거사무소에서 열린 개소식에서 대화하고 있다. 연합뉴스 더불어민주당 지도부가 경기 평택을 국회의원 재선거 에 출마한 김용남 후보 의 선거사무소 개소식에 집결했다.

정청래 대표는 김 후보에 대해 ‘이재명이 선택하고 민주당이 공천한 후보’라며 힘을 실었다. 정 대표는 이날 경기 평택시 안중읍 선거사무소에서 열린 개소식에서 ‘김 후보는 민주당으로 와서 이재명 대통령 당선을 위해 열심히 뛴 우리 민주 당원’이라며 이같이 말했다. 이어 ‘미국에 위대한 링컨 대통령이 게티즈버그에서 ‘국민을 위한, 국민에 의한, 국민의 정부’를 얘기했다’며 ‘거기에 견주어 제가 ‘(김 후보는) 민주당을 위한 민주당에 의한 민주당의 후보’라고 말한다’고 했다.

또 ‘정당은 선거 때 모든 당원이 합심단결, 대동단결해 반드시 승리시켜야 하는 근본적인 목적을 갖고 있다’며 ‘김 후보에 대해서 말들이 많은데 분명한 것은 김용남은 민주당의 아들이고 민주당의 후보라는 사실’이라고 강조했다. 정 대표는 ‘흠 없는 사람은 없다. 민주당은 민주당 후보의 손을 잡고 뛰어야 한다’며 ‘자식을 버리는 부모는 없다’고 말했다. 조국 ‘더 굳센 정치인은 나…민주당과 통합 논의 주도할 것’ 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 조국혁신당 조국 후보가 16일 경기도 평택시 안중읍에서 열린 선거사무소 개소식에서 손뼉을 치고 있다.

연합뉴스 이날 조국 조국혁신당 후보도 평택시 선거사무소에서 개소식을 열었다. 조 후보는 ‘이재명 정부의 성공과 제5기 민주정부 수립을 추동할 더 강한, 더 굳센 정치인은 나’라며 지지를 호소했다. 조 후보는 ‘내가 평택에서 이기면 지역구 의원 한 명 바뀐 것과는 전혀 다른 차원의 막이 오른다’고 강조했다. 그는 ‘정치에 뛰어든 뒤 꽃길은 없었고, 백척간두에서 진일보해 평택에 왔다’며 ‘선거 승리 시 당 대표로서 민주당과 연대·통합 논의를 적극 주도하겠다’고 밝혔다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

더불어민주당 정청래 대표 김용남 후보 경기도 평택 국회의원 재선거 더 강한 더 굳센 정치인은 나 이재명 대통령 민주당 조국 후보 제5기 민주정부 수립 이재명 정부의 성공

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'50년 만의 달 비행' 아르테미스, 4번 고배 끝 발사미국 항공우주국(NASA)은 현지시간 16일 새벽 1시 48분, 우리시간으로 16일 오후 3시 48분 플로리다주 케이프커내버럴 케네디우주센..

Read more »

호주, 16년 만에 16강…AFC 국가 대회 첫 16강 겹경사호주는 카타르 알와크라의 알자눕 스타디움에서 열린 카타르 월드컵 조별리그 D조 3차전에서 후반 15분에 터진 매슈 레키의 결승골에 힘입어 덴마크를 1-0으로 눌렀습니다.

Read more »

성남FC 판박이?…다시 주목받는 前안성시장 체육회 후원금 사건 | 연합뉴스(수원=연합뉴스) 이영주 기자=16일 검찰이 성남FC 후원금 의혹 등으로 더불어민주당 이재명 대표에 대한 구속영장을 청구하면서, 16년 전 ...

Read more »

北, 동해로 단거리 미사일 발사...美 B-1B 한반도 전개합참 '北, 동창리에서 단거리 탄도미사일 발사' / 지난 16일 ’화성-17형’ ICBM 발사 사흘 만 / 동창리, 준중거리 미사일 쏜 서해위성시험장 있어 / 한미, 전략자산 B-1B 포함 합동훈련진행…16일 만

Read more »

[단독] 유튜브 편집 오해라더니···신원식 “5·16에 혁명적 요소 있어”신원식 국방부 장관 후보자가 25일 국회에 “5·16은 군사반란”이라면서도 “5·16 이후 농업국가...

Read more »

공군, ‘알래스카 사고’ KF-16 계열 전투기 비행 중지공군 사고조사팀이 12일부터 미국 알래스카에서 발생한 KF-16 전투기 파손 사고 원인 규명 작업을 실시한 가운데 KF-16 전투기와 같은 계열의 전투기들에 대해 비행 중지 조처를 내렸다. 공군은 현재 직수입한 F-16 30여대와 F-16을 국내 면허생산한 KF-16 130여대 등 F-16 계열 총 160여대를 운용하고 있으며, 이는 400여대 수준의 국내 전투임무기 중 숫자상 주력을 차지하는 기종이다. 앞서 11일 오전 9시 2분쯤(한국시간) 미국 알래스카의 아일슨 기지에서 이륙 중이던 KF-16 전투기 1대가 정상적으로 이륙하지 못해 부분 파손되는 사고가 발생했다.

Read more »