더불어민주당 김민석 대표, 최민희 최고위원 즉시 윤리감찰 지시

더불어민주당 김민석 대표가 최민희 최고위원의 언행 논란을 이유로 즉시 윤리감찰을 지시하면서 신천지 당원 가입 의혹을 둘러싼 당내 계파 갈등이 새 국면에 접어들었다. 청와대도 관련 발언에 강한 유감을 표명했다.

더불어민주당 김민석 대표가 12일 최민희 최고위원에 대한 즉시 윤리감찰 을 지시했다. 김 대표는 최 최고위원의 '언행 논란'을 이유로 이같이 결정했으며, 이번 조치로 신천지 당원 집단가입 의혹을 둘러싼 당내 계파 간 갈등이 새로운 국면을 맞고 있다. 최 최고위원은 앞서 11일 기자들에 대한 표현과 관련해 사과하기 위해 국회 소통관에 들어섰다.

논란의 발단은 최 최고위원이 지난 5일 지역구 단체 대화방에 국회 사진·영상 기자들이 취재하는 모습을 담은 사진을 올리며 기자들을 비하하는 표현을 쓴 데서 시작됐다. 이후 기자들에 대한 표현 관련 사과가 이어졌지만, 최 최고위원의 또 다른 발언이 문제로 떠오르면서 감찰 지시로 이어졌다.

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윤리감찰 지시의 배경과 발언 논란

김민석 대표가 최민희 최고위원에 대한 윤리감찰을 지시한 직접적 계기는 최 최고위원이 지역구에서 열린 비공개 간담회에서 한 발언이 언론을 통해 보도된 것이다. 해당 보도에 따르면 최 최고위원은 지난달 간담회에서 이재명 대통령이 당 대표 시절 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다는 취지로 말했고, 하야하는 쪽으로 잘해보자는 입장이었다고 전해졌다.

보도에는 최 최고위원이 중도를 얻어 와야 대통령이 될 수 있기 때문에 윤석열 전 대통령을 탄핵하면 안 되고 하야시키고 가야 한다는 취지의 발언을 했다는 내용도 담겼다. 또 최 최고위원은 대통령이라도 정치적 판단이 늘 옳지는 않다는 취지로 말한 것으로 전해졌다.

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당 공보국은 기자들에게 보낸 공지문에서 김민석 대표가 최 최고위원의 일련의 언행과 관련한 여러 논란을 심각하게 인식하고 있다고 밝혔다. 이는 감찰 지시의 근거가 최 최고위원의 연이은 발언 전반에 있다는 점을 분명히 한 것으로 풀이된다.

이에 대해 최 최고위원은 입장문을 내고 대화 맥락이 무시됐다고 주장했다. 최 최고위원은 문제가 된 발언이 유시민 작가가 검찰개혁과 관련해 대통령이 '속였다'라고 한 발언을 부인하는 과정에서 나온 말이라고 해명했다. 다만 이 해명은 이미 김민석 대표의 감찰 조사 지시가 나온 뒤에 이뤄졌다.

청와대 반발과 계파 간 엇갈린 해석

청와대도 이번 논란에 직접 반응했다. 강유정 청와대 수석대변인은 기자들에게 보낸 메시지에서 특정 언론사가 보도한 이재명 대통령이 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다는 최 최고위원의 전언은 사실무근이라고 밝혔다. 강 수석대변인은 이에 대해 강한 유감을 표한다고 덧붙였다.

청와대의 반박으로 논란은 단순한 당내 발언 문제를 넘어섰다. 청와대까지 가세하면서 계파 갈등이 확전할 가능성을 배제하기 어렵게 됐다는 평가가 나온다. 특히 최 최고위원의 발언이 현직 대통령의 정치적 판단과 직결된 사안이어서 파장이 커졌다.

당내에서는 해석이 엇갈린다. 당권파는 김민석 대표가 신천지 논란과 관련해 보인 울컥 사과를 결단으로 평가하며, 신천지 문제를 둘러싼 갈등을 봉합하려는 시도로 보고 있다. 반면 정 전 대표를 비롯한 친정청래계는 근본적인 해결책을 지속적으로 요구하며 김민석 대표를 압박해 왔다.

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친정청래계는 신천지 논란에 대해 피해자를 향한 제대로 된 사과를 요구하며 공세를 이어왔고, 그 선봉에 선 인물이 최민희 최고위원이었다. 이 때문에 최 최고위원에 대한 감찰은 계파 대립 구도를 흔들 변수로 꼽힌다.

신천지 의혹 조사와 향후 당내 파장

신천지 의혹은 김민석 대표가 지난 8·17 전당대회 당시 반명·분열주의·신천지 연합을 깨야 한다고 주장하며 대표에 당선되면 진상조사에 나서겠다고 밝힌 데서 출발했다. 김 대표는 전대에서 승리한 직후 당원 정비 태스크포스를 구성하고 신천지 의혹에 대한 자체 조사를 지시했다.

이에 친정청래계는 명확한 비밀연합 증거가 나오지 않는다면 김민석 대표가 책임을 져야 한다고 맞서 왔다. 최 최고위원의 발언이 사실로 드러날 경우 친정청래계는 상당한 타격을 피하기 어렵고, 당의 주도권은 당권파가 확실히 쥘 가능성이 크다는 분석도 나온다.

반면 논란이 된 발언을 두고 진실게임 양상이 벌어지며 당권파와 친정청래계의 대립이 더 격렬해질 경우 당의 혼란이 걷잡을 수 없이 커질 것이라는 우려도 감지된다. 감찰 결과와 청와대의 추가 입장이 향후 계파 갈등의 방향을 가를 핵심 변수가 될 전망이다.