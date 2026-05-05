더불어민주당, 윤석열 정부 조작 기소 특검법 숙의 과정 거칠 예정

더불어민주당이 윤석열 정부의 조작 기소 의혹을 규명하기 위한 특검법 제출을 앞두고 시기와 절차, 내용에 대한 숙의 과정을 거칠 예정이다. 이는 6월 3일 지방선거를 앞두고 부정적 여론을 우려한 조치로 해석된다. 김현정 원내대변인은 KBS 라디오 인터뷰에서 특검법 처리 시기에 대해 시기와 절차, 내용 측면에서 숙의할 필요성이 있다고 강조했다.

더불어민주당 이 윤석열 정부의 조작 기소 의혹을 규명하기 위한 특검법 제출을 앞두고 시기와 절차, 내용에 대한 숙의 과정을 거칠 예정이다. 이는 6월 3일 지방선거 를 앞두고 부정적 여론을 우려한 조치로 해석된다.

김현정 원내대변인은 KBS 라디오 인터뷰에서 특검법 처리 시기에 대해 시기와 절차, 내용 측면에서 숙의할 필요성이 있다고 강조했다. 김 원내대변인은 조작 수사와 기소 의혹을 밝히는 것이 필수적이라고 말하며, 당 내부에서 소위나 상임위, 의원총회 등을 통해 논의할 계획이라고 밝혔다. 한편, 국민의힘 광역단체장 후보들의 특검법 규탄 기자회견에 대해 김 원내대변인은 정치 공세로 간주하며, 지방선거를 내란 심판의 구도로 전환하려는 시도로 분석했다.

인천 연수갑 후보 송영길 전 대표는 특검법 처리 시점에 대해 지방선거 이후로 미루는 것이 적절하다고 언급하며, 선거와 입법 논의를 동시에 진행하기 어렵다고 지적했다. 그는 특검법 내용에 대해서는 국회 입법 과정을 통해 파악하겠다는 입장을 밝혔다. 경기 하남갑 후보 이광재 전 강원지사는 진상 규명은 필요하지만, 국민과 함께 판단해야 할 문제라고 강조했다. 그는 청와대의 숙의 요청이 시기와 절차만 언급한 점에 대해 국민 납득 수준이 가장 중요하다고 말했다.

민주당 내에서는 특검법 처리에 신중해야 한다는 의견이 다수였으며, 선거와 입법 논의를 분리해야 한다는 의견도 제기됐다. 이는 지방선거를 앞두고 당의 전략적 고려와 국민 여론을 반영한 것으로 분석된다





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윤석열 조작 기소 특검법 지방선거 더불어민주당

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