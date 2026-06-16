더불어민주당 정청래 대표 '나라의 주인은 국민, 당의 주인은 당원'

더불어민주당 정청래 대표는 16일 '나라의 주인이 국민이듯 당의 주인은 당원'이라고 말했다. 정 대표는 이재명 대통령의 과거 발언을 인용하며 당 운영을 설명하고, 당원들의 지지와 응원을 요청했다. 또한 이 대통령의 외교 노고에 대해 아낌없는 응원과 박수를 부탁했다. 한편, 민주당 중앙위는 8·17 전당대회 관련 특례 조항을 담은 당헌 개정안을 의결했다.

더불어 민주당 정청래 대표는 16일 '나라의 주인이 국민이듯 당의 주인은 당원'이라고 말했다. 정 대표는 ' 이재명 대통령의 수많은 어록 중 '정치는 정치인이 하는 것 같지만 결국 국민이 한다'라고 했던 말씀을 참 좋아하고 늘 가슴에 새기며 임해왔다'며 '당 운영도 마찬가지'라고 강조했다.

최근 이 대통령이 SNS에서 '여당의 열정은 우리 진영이 아니라 국민 전체를 향해야 한다'고 주문한 것을 두고 강성 당원을 바라보는 정 대표를 겨냥한 것이 아니냐는 해석이 나오는 가운데, 이 대통령의 과거 발언에 빗대어 당의 중심이 당원이라는 점을 부각한 것으로 풀이된다. 정 대표는 '당원들이 이재명 정부의 확실한 뒷배이자 믿음직한 조력자, 든든한 동반자로서 변함없이 이재명 정부의 성공과 안정적인 국정 운영에 많은 지지와 응원을 보내주기를 바란다'며 '당·정·청은 물론이고 당원과 국민 모두가 똘똘 뭉쳐 대체 불가 대한민국을 함께 만들어 나가자'고 말했다.

이어 '이 대통령은 중동 전쟁 종전 이후 한반도 평화 정착에 대해 불철주야 노심초사 노력하고 있다'며 '국익의 최전선인 외교 현장에서 노고를 아끼지 않는 이 대통령에게 아낌없는 응원과 박수를 부탁드린다'고 했다. 한편, 이날 민주당 중앙위는 8·17 전당대회 관련 특례 조항을 담은 당헌 개정안을 의결했다. 이날 오전 9시부터 오후 6시까지 진행된 투표 결과, 해당 개정안은 중앙위원 총 545명 중 찬성 368명(84.4%), 반대 68명(15.6%)으로 재적 위원 과반의 찬성으로 통과됐다.

기존 당헌은 정기 전당대회의 경우 준비위원회를 후보자 등록 신청 개시일 전 50일까지 설치하고, 당 대표·최고위원 및 시·도당위원장 선출 방법은 후보자 등록 신청 개시일 전 30일까지 확정하도록 하고 있다. 아울러 지난 3일 치러진 제9회 지방선거 공천 과정에서 공정 공천·경선 존중을 실천한 후보자에 대해 향후 불이익을 해소할 수 있는 특례 부칙도 이날 중앙위 투표에서 가결됐다. 부칙은 제9회 지방선거 경선 존중 실천 여부를 평가해 이러한 당헌 조항을 달리 반영할 수 있도록 했다





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정청래 이재명 민주당 중앙위 당헌 개정안

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