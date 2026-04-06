더불어민주당 광주 북구청장 결선 투표: 신수정, 정다은 양자 대결

더불어민주당 광주광역시 북구청장 최종 후보를 선출하기 위한 결선 투표가 신수정, 정다은 후보 간의 양자 대결로 확정되었습니다. 광주 최초 여성 구청장 탄생 여부에 대한 기대가 모아지는 가운데, 8일부터 10일까지 국민참여경선 방식으로 결선 투표가 진행됩니다. 두 후보는 각각 다양한 공약과 비전을 제시하며 지역 발전을 위한 경쟁을 펼칠 예정입니다.

더불어민주당 광주광역시 북구청장 최종 후보 선출을 위한 결선 투표가 신수정 , 정다은 후보 양자 대결로 치러질 예정입니다. 민주당 광주시당 선거관리위원회는 6일, 신수정 , 정다은 예비후보가 광주 북구청장 결선 후보자 등록 접수를 마쳤다고 발표했습니다. 두 후보는 민주당 광주 북구청장 최종 후보 자리를 놓고 8일부터 10일까지 사흘간 결선 투표를 실시합니다. 이번 결선은 국민참여경선 방식으로 진행되며, 8일과 9일 이틀 동안 북구 권리당원을 대상으로 한 ARS 투표가 진행됩니다. 경선 마지막 날인 10일에는 안심번호 선거인단 투표가 실시될 예정입니다. 권리당원 투표 결과 50%와 안심번호 선거인단 투표 결과 50%를 합산하여 최종 후보를 결정하게 됩니다. 투표 결과는 10일 오후 11시 30분경, 광주시당에서 발표될 예정입니다.

이번 결선은 광주 최초 여성 구청장 탄생 여부에 대한 기대를 모으고 있으며, 특히 1995년 민선 지방자치 출범 이후 단 한 차례도 여성 기초단체장이 배출되지 않은 광주 지역에서 큰 관심을 받고 있습니다. 신수정 후보는 34년 만의 첫 여성 광주시의회 의장 출신으로, 기초의원 3선과 광역의원 2선을 거친 5선 정치 경력의 베테랑입니다. 매니페스토 약속대상을 5차례 수상한 이력을 가지고 있으며, 전남, 광주 행정통합 과정에서 시의회 의장으로서 의회 의결을 주도하는 등 탁월한 리더십을 보여주었습니다. 신 후보는 광주역 도심축 전환, 대한민국 최초 AI 생활도시 건설, 자치시 전환과 주민 정책투표 플랫폼 엠보팅 도입, 체류형 생태관광도시 스테이 북구 조성, 골목경제 르네상스, 청년 기회 도시, 어르신 활력 평생 도시, AI 기반 침수 제로 안전도시 구축 등 8대 핵심 프로젝트를 공약으로 내세웠습니다. 정다은 후보는 민주사회를 위한 변호사 모임 출신 변호사로, 대한변호사협회 우수변호사로 선정된 바 있습니다. 더불어민주당 중앙당 부대변인, 이재명 당대표 1급 포상, 더불어민주당 제21대 대통령선거 이재명 선거대책위 공동선거대책본부장 등을 역임하며 정치 경력을 쌓았습니다. 정 후보는 북구 기업 주거 지원 및 인센티브 제공, 자영업자 반값 임대료 지원, 텅 빈 대학가에 젊은 활력 불어넣기, 북구형 청년 알바 도입, 2차 공공기관 이전 유치 추진, 북구형 공유주택 건설, 어르신 건강 기본소득 도입, 집중우기, 폭설기 24시간 별도 대응팀 운영 등 5대 목표와 15대 핵심 과제를 약속하며 지역 발전을 위한 비전을 제시했습니다. 두 후보 모두 여성으로서 광주 북구의 발전을 위해 다양한 공약을 제시하며, 최종 후보 자리를 놓고 치열한 경쟁을 펼칠 것으로 예상됩니다. 이번 결선 투표를 통해 광주 북구의 미래를 책임질 적임자가 누구일지, 귀추가 주목됩니다. 이번 선거는 광주 지역의 정치적 지형에 어떤 변화를 가져올지, 그리고 여성 정치인의 활약이 지역 사회에 어떤 긍정적인 영향을 미칠지 관심이 집중되고 있습니다. 두 후보의 공약과 비전을 면밀히 검토하여, 북구 주민들의 삶의 질을 향상시킬 수 있는 후보를 선택하는 것이 중요할 것입니다





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더불어민주당 광주 북구청장 결선투표 여성 신수정 정다은

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