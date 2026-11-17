더불어민주당 신임 대표 김민석이 선출된 후 정청래 전 대표와 송영길 의원은 당내 계파 갈등 해소를 위한 대화를 제안하며 정권 안정화 시동을 걸고 있다.

더불어민주당 은 17일 대전 컨벤션센터에서 제3회 정기 전국당원대회를 개최하여 당의 향후 행로를 결정하는 중대한 전환점을 맞이했다. 이 자리에서 김민석 전 총리가 신임 당 대표로 선출되며 새로운 지도부 체제가 공식적으로 출범했다. 김민석 대표의 당선은 당내 주요 인사들과의 소통을 통해 안정적 리더십을 확보해야 하는 과제를 안겨주었다.

김민석 신임 대표는 선거운동 기간 동안 치열한 경쟁을 펼쳤던 정청래 전 대표와 송영길 의원을 비롯하여 당의 원로 세력들과의 적극적인 화해 노력을 기울이고 있다. 실제로 대전 컨벤션센터에서의 공식 행사 동안 김민석 대표는 정청래 전 대표와 송영길 의원과 서로 포옹하며 축하와 위로를 나누는 모습으로 관중들에게 공개적으로 화합의 신호를 보냈다. 이러한 외형적 단결은 당내 분열 위기를 수습하기 위한 첫걸음으로 평가된다.

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계파 갈등 수습을 위한 대화 제안과 반발

당내 갈등의 근본 원인을 해소하기 위해 송영길 의원은 김민석 대표와 정청래 전 대표의 대타협을 직접 촉구했다. 송영길 의원은 이날 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에 출연하여 신천지 당원 가입 의혹과 최민희 최고위원의 발언 등으로 심화한 당내 대립 문제를 거론했다. 그는 세세한 절차 수정이 아니라 근본적인 해결책이 필요하다고 강조하며, 신천지 관련 3자 비밀 연합 문제에 대해 김민석 대표가 이미 사과했으므로 이를 해소해야 한다고 주장했다.

송영길 의원은 당의 민주주의를 위협할 수 있는 비밀 결사의 참여를 경고하며 여야를 불문하고 이에 대한 공동 대처가 필요하다고 제안했다. 그러나 이러한 중재자의 노력은 즉시 반발을 불러일으켰다. 정청래 전 대표는 같은 날 오후 페이스북을 통해 송영길 의원의 발언에 강력하게 반발했다. 정 전 대표는 송영길 의원이 나서서 될 일도 아니며, 본인 스스로 자신의 행적을 되돌아보라고 지적했다.

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특히 정청래 전 대표는 최근 개인적으로 경고를 보냈으며, 자격이 미달하는 자가 나서지 말라고 직격했다. 이러한 격한 비판에 송영길 의원은 이후 국회 의원총회 후 진행된 취재에서 정 전 대표의 반응에 대해 냉소적으로 받아쳤다. 그는 본인이 분을 내며 마음을 가라앉히는 데 도움이 된다면 그런 말은 얼마든지 하더라도 상관없다는 입장을 밝혔다.

회동 제안 부인 및 당 내분 여파

당 대표 선출 이후 정청래 전 대표의 태도는 선을 그은 채 경직된 양상을 보이고 있다. 정청래 전 대표는 이날 의원총회 이후 취재진과 만나 김민석 대표가 직접적으로 회동을 제안했느냐는 질문에 대해 부정했다. 그는 박지원 의원이 정청래 측근들에게 만나자고 제안했다는 소식은 들었으나, 자신은 그러한 이야기를 직접 들은 적이 없다고 밝혔다.

이 같은 정국 혼선은 김민석 대표의 리더십에 대한 당내 신뢰도를 테스트하는 시나리오가 되었다. 신임 대표는 당 대표직을 놓고 경쟁했던 인물들과의 관계를 어떻게 관리하느냐에 따라 당의 단결 여부를 결정지을 수밖에 없다. 김민석 대표는 대전 컨벤션센터에서의 포옹 사진 등이 공개되며 화합의 의지를 보였으나, 실제 정책 및 조직 운영에서는 당내 파벌의 이견을 어떻게 조율할지가 관건이다.

앞으로 더불어민주당은 당 대표 선출이라는 큰 사건을 치른 후, 당내 갈등 요소인 신천지 문제와 최고위원 발언 파문에 대해 어떻게 공론화하고 해결할지 주목받고 있다. 송영길 의원이 제시한 공동 대처 방안이 실제 행정 절차로 이어질지, 아니면 정청래 전 대표의 주장대로 내부적 자정 작용만 있을지 지켜볼 필요가 있다. 김민석 신임 대표는 당원대회에서 얻은 위력을 바탕으로 당내 주요 쟁점들을 빠르게 정리하여 지도부 안정화를 이루어야 하는 압박을 받고 있다.