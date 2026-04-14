더불어민주당, 이재명 이스라엘 비판 관련 보도 '국민 무시' 맹비난

더불어민주당은 이재명 대통령의 이스라엘 비판과 유엔인권이사회 결의안 기권 결정 관련 보도에 대해 '국민 수준을 무시하는 처사'라며 강하게 반박하고, 보도의 의도성을 지적했다. 천준호 원내운영수석부대표는 외교적 상황과 국내 정치적 맥락을 고려하지 않은 보도를 비판하며, 국민의힘의 비판에 대해서도 날카로운 발언을 쏟아냈다.

더불어민주당 은 14일, 이재명 대통령의 이스라엘 공개 비판이 한국의 유엔인권이사회 결의안 기권 결정과 배치된다는 취지의 언론 보도에 대해 강하게 반박하며, 해당 보도가 국민 수준을 무시하는 처사라고 비판했다. 천준호 더불어민주당 원내운영수석부대표는 이날 원내대책회의에서 “맥락을 고려하지 않은 채 두 사안을 묶어 보도한 의도가 무엇인가”라고 지적하며, 언론 보도의 의도성을 강하게 비판했다.

천 원내운영수석이 문제 삼은 보도는, 한국이 지난달 27일 이스라엘의 가자지구 내 군사작전을 비판하고 팔레스타인에 대한 인도적 지원 확대를 촉구한 유엔인권이사회 결의안에 기권표를 던진 것을 두고, 이재명 대통령의 이스라엘군 국제법 위반 공개 비판이 결의안 기권과 상충될 뿐 아니라 대미 외교에도 부담이 될 수 있다고 분석한 조선일보 기사였다. 천 원내운영수석은 이에 대해 “기권은 결의안의 구체적 문안 등을 종합적으로 검토해 내린 결정”이라며, “인류 보편적 가치를 언급한 것과 등치시킬 수 없다”고 강조했다.

그는 또한 “결의안 결정 시기와 현재는 상황도 많이 달라졌다”며, 최근 이스라엘에 우려를 표명한 이탈리아, 프랑스, 영국 역시 해당 결의안에 기권했음을 언급하며, 한국의 기권 결정이 외교적 고립을 의미하는 것은 아니라는 점을 강조했다. 천 원내운영수석은 윤석열 정부의 대외 외교 정책을 비판하며, 이재명 대통령의 이스라엘 비판이 “윤 정권이 무너뜨린 대외 외교를 복원하는 과정”이라고 평가했다. 그는 중동 전쟁 상황 속에서도 국익을 지키기 위해 중심을 잃지 않고 외교력을 집중하고 있다고 덧붙였다.

더불어민주당은 또한, 이재명 대통령의 발언을 “외교적 결례”라고 비판한 국민의힘을 향해 강도 높은 비판을 쏟아냈다. 천 원내운영수석은 국민의힘이 “보편적 가치에 기반한 정당한 선언을 의도적, 악의적으로 매도했다”고 비판하며, 전광훈 사랑제일교회 목사의 이재명 대통령 비판 발언을 언급하며 국민의힘이 아스팔트 극우 세력과 단절하지 못하는 현실을 지적했다.

그는 국민의힘을 향해 “아스팔트 극우와 단절은커녕 여전히 한마음 한뜻으로 움직이는 건가”라며, “대통령 발언에 대한 억지 해석과 악의적 매도가 오히려 국익을 해하는 길임을 모르는 것인가”라고 강하게 비판했다. 이러한 발언들은 더불어민주당이 이재명 대통령의 외교적 행보를 옹호하고, 야당의 비판에 대해 강력하게 대응하려는 의지를 보여주는 것으로 풀이된다.

당내에서는 이스라엘 문제에 대한 외교적 입장을 굳건히 유지하면서, 국내 정치적 공세를 방어하려는 전략으로 해석된다. 특히, 천준호 원내운영수석의 발언은, 단순한 외교적 입장을 넘어, 언론 보도의 의도성을 문제 삼고, 야당과의 날카로운 대립각을 세움으로써, 당내 결속을 다지고 지지층을 결집하려는 의도로 분석된다. 더불어민주당은 앞으로도 이스라엘 문제에 대한 입장을 유지하며, 외교적 노력을 지속하는 한편, 국내 정치적 이슈에 대한 적극적인 대응을 이어나갈 것으로 예상된다





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