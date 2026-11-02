더불어민주당, 조희대 대법원장 12·3 계엄 동조 의혹 국정조사 확정

더불어민주당이 조희대 대법원장의 12·3 불법계엄 동조 의혹에 대한 국회 국정조사를 추진하겠다고 밝혔다. 특검 불기소 처분에도 불구하고 정치적 책임 논란이 계속되며, 오는 5일 본회의에 국정조사 요구서를 보고한다.

더불어민주당 이 조희대 대법원장 의 12·3 불법계엄 동조 의혹을 규명하기 위한 국회 국정조사 실시를 공식화했다. 당은 지난 2일 비공개 최고위원회의 직후인 이날, 조 대법원장이 비상계엄 선포 당시 명확한 대응을 취하지 않은 점에 대한 책임 추궁을 목적으로 국정조사 를 진행하겠다고 밝혔다.

특검 불기소에도 재조사 필요성 강조

민주당 박성준 수석대변인은 비공개 최고위원회의 직후 기자들에게 이 같은 입장을 밝혔다. 박 대변인은 "12·3 불법계엄 당시 조 대법원장의 행적에 불분명한 부분이 많아 국정조사를 통해 그 실체를 명확히 규명해야 한다"고 주장했다. 이어 "특검이 두 차례나 조사를 진행했지만 제대로 마무리되지 못했다"며, 국회의 보완적 절차인 국정조사를 통해 당시 상황을 재확인하겠다는 계획을 전했다.

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조희대 대법원장은 비상계엄 선포 직후 긴급 심야 간부회의를 소집한 후에도, 대법원 차원에서 공식적인 반대 입장을 표명하지 않은 혐의로 내란 중요임무종사 혐의로 고발된 바 있다. 그러나 지난해 12월 출범한 조은석 내란특검은 조 대법원장이 당시 계엄을 위헌적이라고 판단하여 계엄사령부에 연락관을 파견하지 말라고 지시한 사실이 확인되었다는 이유로 '혐의 없음' 처분을 내렸다.

이후 출범한 제2차 종합특검 역시 재조사할 만한 새로운 사실관계가 확인되지 않았다고 판단해, 시민단체의 고발 사건을 각하했다. 민주당 내부에서는 이러한 특검의 결론 자체에 대한 수용 여부보다는, 수사의 절차적 한계를 보완할 수 있는 국회의 역할을 강조하는 분위기다.

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수사 과정의 맹점과 정치적 한계 논란

민주당 원내 핵심 관계자는 특검 수사의 맹점을 지적했다. 해당 관계자는 "내란특검과 종합특검에서 무혐의와 각하 처분을 내렸지만, 소환조사나 압수수색 영장은 단 하나도 발부되지 않았다"며 "특검의 수사 범위가 지나치게 광범위하여 해당 의혹에 집중하지 못했다는 공감대가 있다"고 설명했다.

또한 한 초선 의원은 이번 국정조사가 특정 정치적 이해관계에 치우치지 않도록 주의해야 한다는 입장을 밝혔다. 이 의원은 "이재명 대통령의 공직선거법 사건 파기환송이나 대법관 재제청 부분에 과도하게 집중하면, 국정조사가 대통령을 보호하기 위한 수단으로 비칠 수 있다"며 "현실적으로 12·3 내란 의혹에 집중하는 것이 유일한 선택지"라고 말했다.

하지만 당 내부에서도 국정조사가 새로운 사실을 도출해낼 것이라는 확신은 부족한 상황이다. 한 중진 의원은 "여야가 합의로 증인 채택을 하지 않는 한 조 대법원장이 국회에 출석할 가능성은 매우 낮다"며 "국정조사가 제대로 가동될 수 있을지 의문이다"라고 우려했다. 또한 "조희대라는 프레임을 당이 쉽게 벗어나지 못하고 있는 것 아니냐"는 비판도 제기되었다.

국정조사 계획 및 향후 일정에 따른 영향

민주당은 국정조사를 위한 일정을 확정했다. 당은 오는 5일 국회 본회의에서 국정조사 요구서를 보고할 예정이다. 이어 12일 또는 19일 개최되는 본회의에서 국정조사 계획서를 채택한다는 방침이다. 이를 통해 국회 차원의 공식적인 수사와 증인 심문이 진행될 전망이다.

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국정조사의 범위는 조 대법원장의 12·3 불법계엄 당시 행적에만 국한되지 않을 것으로 보인다. 지난해 5월 이재명 당시 대선 후보의 공직선거법 사건 파기환송 선고 과정, 그리고 업무추진비와 격려금 부정 지급 의혹 등도 포함될 가능성이 높다.

이러한 광범위한 조사 범위는 여야 간 갈등을 심화시킬 수 있다. 여야가 증인 채택에 대해 합의를 보지 못한다면 국정조사는 형식적인 절차에 그칠 위험이 있다. 그럼에도 민주당은 특검이 미처 규명하지 못한 '실체'를 드러내기 위해 국회 차원의 조사를 계속 추진할 것으로 보인다.