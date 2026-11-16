더불어민주당, 최민희 최고위원 징계 절차 돌입과 친청계 반발

더불어민주당이 최민희 최고위원의 논란 발언에 대해 윤리심판원 이첩 등 징계 절차에 착수하며 당내 갈등이 격화되고 있다. 친청계가 이를 퇴출 시도로 강하게 반발하는 상황이 지속되고 있다.

더불어민주당 이 당 최고위원의 논란 발언을 둘러싼 내부 갈등이 최고조에 달한 가운데, 김민석 대표 가 징계 절차를 본격화하며 당내 균열이 깊어지고 있다. 민주당은 16일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의를 통해 최민희 최고위원 에 대한 윤리감찰단 조사 결과를 검토하고, 이를 윤리심판원 으로 이첩할 것을 결정했다. 이 같은 조치는 당의 통합과 규율을 수호하겠다는 당 지도부의 공식 입장이지만, 오히려 당내 세력 간 대립을 부채질하는 계기가 되었다.

김민석 대표의 윤리심판원 이첩 지시

김민석 대표는 15일 진행된 당원 비공개 간담회에서의 발언과 관련해 최민희 최고위원이 '이재명 대통령이 당 대표 시절 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다'는 논란성 주장을 했다는 보고를 받거나 윤리감찰단의 감찰 조사 결과를 전달받았다. 이에 따라 김민석 대표는 해당 사건을 윤리심판원으로 이첩하도록 직접 지시했다. 이는 단순한 사과 수락 차원을 넘어, 당헌과 당규에 따른 엄정한 징계 절차를 시작하겠다는 의도로 해석된다. 당 지도부는 이번 조치가 개인적 보복이 아닌, 당의 규칙과 윤리를 확립하기 위한 필수적인 절차임을 강조하고 있다.

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최민희의 사과와 친청계의 역공

최민희 최고위원은 16일 열린 최고위원회의에서 자신의 발언이 당원들 간의 갈등 해소와 대화의 자리로 의도됐으나 본래 의도와 다르게 전달된 것이라면서 고개를숙여 사과했다. 그는 김 대표가 결정한 책임 추궁 절차에 성실히 임하겠다는 의사를 밝히면서도, 동시에 역공을 퍼부었다. 최 최고위원은 김민석 대표가 당 대표 시절 제기해 논란이 된 '반분신(반명·분열주의·신천지) 비밀 연합' 의혹에 대해서도 진상 규명과 재발 방지 대책 마련으로 확실히 마무리할 것을 요구하며 김 대표를 압박했다. 이는 신속한 징계 절차를 추진한 지도부에 대해, 상대방의 과거 사안 해결에도 단호한 모습을 보여야 한다는 논리로 맞서며 당의 기둥을 흔들려는 시도라는 지적을 낳았다.

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친명계의 단결 요구와 박선원 발언

이재명 정부의 정통성을 강화하고 당의 단결을 도모하겠다는 친명계 지도부 주류의 목소리도 뚜렷이 드러났다. 박선원 최고위원은 회의에서 이재명 대통령이 온갖 정치 탄압과 내란 위기를 돌파해 오늘에 이르렀다고 강조하며, 이제 등 뒤에서 날아오는 화살이 하나도 없도록 해내자고 호소했다. 이 발언은 최 최고위원의 발언이 이재명 대통령의 정당성을 약화시킬 수 있다는 우려를 반영한 것으로 보인다. 또한 전용기 최고위원은 징계 문제를 계파 싸움으로 몰아가려는 친청계의 움직임에 유감을 표하며, 이재명 정부의 성공을 위해서는 당을 갈라놓는 일을 멈춰야 한다고 강조했다.

여론과 중진들의 우려와 향후 전개

당내 주류와 지도부는 당의 파국적 분열을 우려하는 목소리가 높은 상황이다. 박지원 의원은 SBS 라디오 '김태현의 정치쇼'에 출연해 윤리심판원 이첩이라는 절차를 존중하며 결과를 지켜보되, 문제를 풀어가는 정치를 해야지 헝클어뜨리면 나중에 수습이 어렵다고 지적했다. 한편, 친명 성향의 더민주전국혁신회의는 이날 국회 기자회견에서 윤리심판원이 제명을 포함한 최고 수준의 징계를 엄정하게 심의해 줄 것을 촉구했다. 김민석 대표는 모든 절차가 당헌과 당규에 따라 엄정하고 독립적으로 진행될 것이라 강조하며, 당의 모든 성원이 과정과 결과를 존중해 줄 것을 당부했다. 앞으로 윤리심판원의 심의 결과가 당의 향방을 가르는 중요한 기준이 될 전망이다.