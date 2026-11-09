더불어민주당, 종부세 실거주 무관 14억원 공제 요구…청와대 난색

더불어민주당이 고위당정협의회에서 1세대 1주택자 종합부동산세 기본공제액을 실거주 여부와 관계없이 14억원으로 통일할 것을 정부에 건의했습니다. 청와대는 이를 당정 의제가 아니라고 거부하며 세제 원칙을 강조했습니다.

더불어민주당 김민석 대표 는 8일 서울 종로구 삼청동 국무총리 공관에서 열린 고위당정협의회 에서 종합부동산세 (종부세) 과세 기준 개선을 정부에 공식 건의했다. 민주당은 1세대 1주택자의 종부세 기본공제액을 현행 대비 상향 조정하되, 실거주 여부와 무관하게一律 14억원으로 통일하는 방안을 제안했다. 이는 최근 가상자산 과세 유예 요구에 이은 추가적인 감세 압박으로 해석된다.

실거주 무관 14억원 공제 통일 요구

김민석 대표와 민주당은 이번 고위당정협의회를 통해 부동산 과세 완화의 핵심으로 '실거주 요건 배제'를 제시했다. 정부는 지난 8월 발표된 세제개편안에서 실거주 1주택자의 기본공제액을 12억원에서 14억원으로 인상하고, 비거주자는 12억원에서 9억원으로 낮추는 차등 과세안을 유지했다. 그러나 민주당은 여기서 더 나아가 모든 1주택자에게 14억원이라는 동일한 공제 한도를 적용해 차등 과세제 자체를 해체할 것을 요구했다.

Also read 스페이스엑스, 2단 로켓 모두 ‘젓가락 회수’ 역사적 도전

이러한 요구는 당초 정부가 발표했던 비거주 공제액 인하안에 대한 역풍을 의식한 조치로 보인다. 정부는 세제개편 발표 한 달 만에 전월세난 심화 우려와 부동산 여론 악화에 직면해 비거주자 기본공제액을 12억원으로 되돌린 바 있다. 민주당은 이러한 여론의 흐름을 더 aheading하여, 아예 실거주 여부에 따른 차등 부과 기준을 없애고 단일 금액으로 묶는 극단적 감세안을 내놓았다.

청와대 난색 표명 및 세제 원칙 주장

이에 청와대는 즉각적인 거부의 뜻을 밝혔다. 청와대는 공식 입장문을 통해 '종부세 및 실거주 사안은 이번 고위당정협의의 주요 의제가 아니었다'고 명시하며 민주당의 건의안을 일축했다. 이는 지난번 가상자산 과세 유예 요구를 수용했던 것과 달리, 이번에는 조세 형평성과 원칙을 중시하는 태도를鲜明히 한 것이다. 당정 간 부동산 과세 기조가 명확하게 갈리고 있는 상황이다.

Advertisement

청와대의 이러한 태도는 조세의 공정성과 예측 가능성 유지라는 원칙에 기인한 것으로 분석된다. 정부로서는 오랜 기간 논의와 수치를 바탕으로 마련한 과세안이 여론의 반응에 즉각적으로 좌우되어 흔들려서는 안 된다는 입장이다. 민주당의 추가 완화 요구가 단순한 정책 개선이 아닌, 특정 계층의 이익을 위한 정치공세로 비칠 경우 조세 정의 자체가 훼손될 수 있다는 우려가 작용했다.

총선 의식한 감세 요구와 여당 내 입론

민주당의 행보가 1년 반 뒤로 다가온 2028년 총선을 의식한 '감세 공세'라는 비판도 제기된다. 박성준 민주당 수석대변인은 8일 브리핑에서 "종부세 문제는 총선 결과와 직결되는 사안인 만큼 당 국회의원들이 매우 예민하게 반응하고 있다"고 밝혔다. 이는 부동산 보유자들의 표심을 의식한 정치적 판단이 정책 제안에 우선했음을 시사한다.

물론 비거주자 대상 종부세 강화가 전월세 시장 불안으로 이어질 것이라는 지적은 일리 있다. 이에 따라 실거주 여부를 구분해 차등 부과하는 것이 합리적인지에 대해서는 사회적 논쟁이 가능하다. 그러나 오랜 기간 숙의 과정을 거쳐 형성된 당정의 과세안을, 여론이 불거질 때마다 번번이 완화하거나 폐기한다면 조세의 기본 원칙은 무너질 수밖에 없다.

조세 철학 부재와 향후 정책 방향

결국 민주당의 이번 요구는 '과세 철학의 부재'를 자인하는 것이라는 평가가 지배적이다. 정책이 수시로 달라지고 원칙이 없는 집권 여당의 태도는 오히려 민심을 이반시키는 요인이 될 수 있다. 특히 '결국 버티면 세금을 면제받을 수 있다'는 잘못된 신호를 시장에 뿌리는 것은 부동산 투기를 조장할 뿐만 아니라 장기적인 세수 안정을 해칠 수 있다.

Advertisement

정부와 여권 내 건전한 시각은 극소수 고가 주택 보유자를 위한 과세 대상을 더 줄이려는 시도가 조세 형평성에 어긋난다는 점을 인정하는 것이다. 오히려 민주당은 실거주 1주택자의 종부세 기본공제액을 정부가 제안했던 14억원에서 다시 12억원으로 인하하여 과세 기준을 강화해야 한다는 지적이다. 이는 조세 형평성 회복과 함께 집권 여당의 책임 있는 정책 태도를 보여주는 길일 것이다.