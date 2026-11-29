더불어민주당 우원식 전 국회의장 등 152인이 당내 계파 갈등 종식과 민생 집중을 요구하는 공동성명을 발표했다. 김민석 대표 등 주요 당 지도부는 성명에 참여하지 않아 화합에 대한 의문이 제기되고 있다.

더불어민주당 소속 국회의원 152명이 당내 계파 간 극심한 갈등을 중단하고 민생 문제 해결에 집중해야 한다는 공동성명 을 발표하며 당의 화합을 촉구했다. 우원식 전 국회의장은 29일 오후 국회에서 남인순 국회부의장과 함께 기자회견을 열어 이 같은 내용의 성명서를 낭독했다. 이들은 지난 8월 17일 전당대회를 기점으로 불거진 친이재명계와 친정청래계 사이의 정치적 충돌이 당의 기능을 마비시키고 있다고 경고하며, 국민이 허락한 소중한 시간을 내부 분열로 낭비해서는 안 된다고 강조했다.

152인 성명 내용과 당 지도부의 참여 부재

이번 공동성명은 당내 특정 개인이나 계파의 이익을 넘어선 국민 중심의 정당 운영을 선언한 것이다. 성명서에는 민주당 의원 161명 중 152명이 이름을 올렸지만, 핵심 주자인 김민석 대표와 정청래 전 대표는 물론 박성준 수석대변인, 문정복 의원, 이성윤 의원, 송영길 의원, 정동영 의원, 김정호 의원, 김용민 의원 등 총 9명이 성명서 서명에 동참하지 않았다. 이는 당내 양대 진영이 여전히 단결보다는 대립 구도를 고수하고 있음을 명확히 보여주는 결과다.

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우원식 전 국회의장은 기자회견에서 "민주당은 특정 개인이나 계파의 정당이 아닌 국민의 정당"이라며 민주적이고 공정한 당 운영 원칙 확립을 약속했다. 반면 성명에 빠진 김민석 대표 측과 일부 의원들은 구具体的인 갈등 해결 방안이 빠져있다는 입장을 드러냈다. 한 의원은 구체적인 중재자 역할이나 시효가 필요한 문제라며 성명의 형식적 한계를 지적했다.

최민희 징계 사건과 당내 내전 양상

당내 갈등은 윤리심판원의 최민희 최고위원에 대한 '당원 자격 정지 2년' 징계 결정으로 최고조에 달했다. 이 징계는 재심 신청 여부와 최종 확정 여부에 따라 파장이 확대될 전망이다. 징계가 확정될 경우 최민희 최고위원의 현직 박탈은 물론, 2028년 총선 출마 자격까지 박탈되는 중대 사안이다. 최 최고위원이 재심을 신청한 상태라면 법적 공방과 함께 당내 내전 양상이 장기화될 가능성이 높다.

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더불어 윤리심판원은 신천지 교회 관련 의혹을 제기한 김민석 대표에 대한 징계 청원도 전체회의에 회부하고 심사에 들어갔다. 이는 친청계 지지자들이 김민석 대표에 대한 강력한 제재를 요구하며 수위를 높이고 있음을 의미한다. 당내 권력 구도가 한쪽만으로 수렴되지 않으면 갈등 구조는 더욱 복잡해질 것으로 예상된다.

외부 압력과 향후 당 운영의 불확실성

당 외부의 목소리도 가중되고 있다. 전날 서울 영등포구 국회 의사당 앞에서 열린 친청계 지지자 집회에는 2천여명이 참여해 김민석 대표의 사퇴를 촉구했다. 박규환 전 최고위원은 "최민희 최고위원에게 무거운 징계가 내려졌다면 김민석 대표는 영구 제명해야 한다"며 강력한 삭감을 요구했다. 이러한 외부의 정치적 압력은 당 지도부가 갈등 해결을 위해 즉각적인 조치를 취해야 하는 부담으로 작용할 것이다.

앞으로 민주당의 당내 민주주의와 조직 통합 능력에 대한 시험대가 될 전망이다. 성명을 발표한 152인의 의원들이 중재자로서 어떻게 정치적 역량을 발휘할지, 그리고 김민석 대표와 정청래 전 대표 등 주요 인물들이 언제, 어떤 형태로 화합의 물꼬를 트는지가 당의 향방을 결정할 핵심 변수다. 당 운영의 공정성 확보와 민생 정책의 실질적 진행이 시급한 현안으로 대두되었다.