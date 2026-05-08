더불어민주당 공천자대회, 릴레이 포토타임으로 진풍경

더불어민주당 공천자대회 행사가 7일 오전 고양 킨텍스에서 열렸으며, 수백명의 기초의원 후보자들이 정청래 민주당 대표와 ‘릴레이 포토타임’을 가지는 진풍경이 펼쳐졌다.

지난 7일 오전 고양 킨텍스 에서 열린 더불어민주당 경기·인천·제주 공천자대회 행사를 마치고 정청래 민주당 대표와 부평시의원 후보 7명이 사진 촬영을 하고 있다. 오소영 기자 ‘대표님, 여기도, 여기도!

’ ‘대표님, 부평은 다 같이 사진 찍겠습니다! ’ 지난 7일 오전 고양 킨텍스에서는 더불어민주당 경기·인천·제주 공천자대회 행사를 마치고 수백명의 6·3 지방선거 기초의원 후보자들이 정청래 민주당 대표와 ‘릴레이 포토타임’을 가지는 진풍경이 펼쳐졌다. 이날 공천장을 수여받은 후보자는 추미애 경기지사 후보, 박찬대 인천시장 후보, 위성곤 제주시장 후보, 김남준 인천 계양을 후보, 송영길 인천 연수갑 후보를 비롯한 231명(인천 81명, 경기 130명, 제주 20명)이다. 행사가 끝나자마자 후보자들은 길게 줄 서 무대에 가만히 서있는 정 대표와의 사진 촬영 순번을 기다렸고, 사회자는 신속한 진행을 위해 ‘다음’을 연달아 외쳤다.

개인 사진 촬영 시간은 행사가 끝나고 30분여간 이어졌다. 부평시의원 후보 7명은 정 대표를 둘러싸고 ‘엄지 척’ 포즈를 취하고, 김우성 인천 연수구 시의원 후보는 휴대폰을 꺼내 ‘셀카’를 찍기도 했다





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