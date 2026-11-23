더불어민주당이 한덕수 전 총리 내란 혐의 부분 무죄 판결을 계기로 조희대 대법원장 탄핵을 당론으로 결정하고, 탄핵소추안 발의를 준비 중입니다. 사법부의 독립성과 정치적 중립성 간의 논란이 예상됩니다.

더불어민주당 은 조희대 대법원장 탄핵을 당론으로 확정하고 조만간 탄핵소추안을 발의할 계획이라고 밝혔습니다. 이는 한덕수 전 총리 의 내란 주요 임무 종사 혐의에 대한 대법원의 부분 무죄 판결을 직접적인 계기로 삼은 조치입니다. 민주당은 해당 판결이 내란 사태에 대한 사법부의 책임을 회피하고 기회주의자를 합리화하는 것이라고 비판하며 강도 높은 대응에 나섰습니다.

핵심 배경: 한덕수 전 총리 재판과 대법원 판결

한덕수 전 총리의 내란 주요 임무 종사 혐의 재판에서 대법원은 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 전 그가 소집한 국무회의 부분에 대해 무죄를 선고했습니다. 대법원은 한 전 총리가 국무회의를 소집한 데 내란을 일조하려는 목적이 있었다고 단정하기 어렵다고 판단했습니다. 이 판결 이튿날인 지난 20일 민주당은 조희대 대법원장 탄핵을 당론으로 채택했습니다. 민주당 측은 해당 판결을 '한덕수와 조희대까지를 면죄의 대상에 넣기 위한 교묘하고도 반역사적인 판결'이라고 강하게 비판했습니다.

Also read 낙폭 과대주 반등 기대감 고조…PBR 1배 미만 종목에 스윙 투자자 몰린다

민주당의 주장과 탄핵 추진 근거

민주당은 조희대 대법원장이 12·3 비상계엄 당일 사법부 수장으로서 즉각 반대 입장을 밝히지 않은 점을 주요 탄핵 사유로 지목합니다. 또한 이날 대법원이 사태 파악을 위해 심야 회의를 열었음에도 관련 기록이 없다는 점도 문제삼고 있습니다. 여기에 후임 대법관 제청 과정에서 보여준 갈등, 업무추진비 사용 문제, 국회 국정감사 증인선서 및 증언 거부 등이 추가적으로 제시됩니다. 민주당은 특검 사건인 한덕수 전 총리 재판에서 '6·3·3 규정'이 지켜지지 않은 절차적 하자를 지적하며, 이는 재판 불복이 아닌 엄격한 사법 행정의 실책이라고 주장합니다.

여야 갈등과 정치적 쟁점 심화

조희대 대법원장과 이재명 대통령을 앞둔 여권 및 청와대 측과의 관계는 오래전부터 긴장감이 높았습니다. 이재명 대통령이 대선후보 시절 공직선거법 위반 상고심이 이례적으로 신속하게 열린 것이 악연의 시작이었으며, 노태악·이흥구 전 대법관 후임 제청 과정에서 갈등이 격화되었습니다. 여권은 조 대법원장이 정치적 행보를 보인다고 비판해 왔으며, 이번 한덕수 전 총리 사건은 대법원이 12·3 비상계엄 관련 내란 여부를 판단하는 첫 시험대였다는 점에서 민주당의 예의주시가 있었습니다. 대법원이 내란을 판시하면서도 한 전 총리 혐의 일부를 무죄로 본 것에 대해 민주당은 곧바로 탄핵 카드를 꺼내든 것입니다.

Advertisement

사법부 독립 vs 정치적 탄핵 논란

사법부 수장인 대법원장 탄핵이라는 초강수가 정당화되려면 명확한 법 위반 사실이 뒷받침되어야 합니다. 하지만 현재까지 조 대법원장의 행적이 명백한 부정이나 위법으로 입증되지는 않았습니다. 자칫 일상적으로 남발될 경우 사법부 독립을 흔드는 정치적 시빗거리로 비칠 수 있다는 우려가 제기됩니다. 국민의힘은 대법원장 탄핵 추진에 반발하면서도, 임기가 내년 6월까지인 점을 고려해 직무 정지 방안 논의조차 조심스러운 입장입니다. 과반 의석을 가진 민주당이 단독으로 탄핵안을 통과시킬 경우 즉시 직무가 정지되므로, 전략적 수단으로 악용된다는 비판을 피하기 어렵습니다.

향후 전망과 사법부의 자각 요구

앞으로 조희대 대법원장은 12·3 비상계엄 당시 사법부 수장으로서 왜 헌정 질서 수호에 앞장서지 않았는지,为何 그렇게 늦게 입장 표명을 했는지 등에 대한 해명을 요구받을 것입니다. 또한 어떤 재판은 신속하게 진행되고 어떤 재판은 지연되었는지에 대한 구체적 설명이 필요합니다. 궁극적으로 대법원장 탄핵 추진이 공공선에 부합하는지 충분한 숙고가 이루어져야 하며, 국민의 눈높이에 부합하는 헌정 질서 수호 노력이 요구되고 있습니다.