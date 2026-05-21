더불어민주당, GTX-A 삼성역 철근 누락 사태를 이용한 총공세

더불어민주당은 6·3 지방선거 공식 선거운동이 시작된 21일 GTX-A 삼성역 철근 누락 사태를 이용한 총공세를 벌였다. 민주당은 이날 철근 누락 사태를 은폐 의혹으로 규정하고 진상규명 태스크포스(TF)를 구성했다.

더불어민주당 한병도 원내대표 가 21일 국회에서 열린 원내정책조정회의 를 주재하고 있다. 2026.5.21 scoop@yna.co.kr 더불어민주당 은 6·3 지방선거 공식 선거운동이 시작된 21일 이른바 GTX-A 삼성역 철근 누락 사태 를 연결 고리로 국민의힘 오세훈 서울시장 후보 에 대한 총공세를 벌였다.

민주당은 이날 철근 누락 사태를 은폐 의혹으로 규정하고 진상규명 태스크포스(TF)를 구성했다. 천 원내운영수석부대표는 이날 오전 정책조정회의에서 "서울시는 사태를 인지한 지 반년이 지난 후에야 이를 철도공단과 국토교통부에 보고했다"며 "납득할 수 없는 일이었기에 당연히 의혹이 일었다. 오세훈이 시장직에서 물러나 후보 신분으로 전환될 때까지 숨긴 것 아니냐"고 말했다. 국회 행정안전위원회 소속 더불어민주당 고민정 의원이 21일 국회에서 열린 원내정책조정회의에서 GTX-A 삼성역 구간 철근 누락 등 부실시공 논란과 관련해 발언하고 있다.

정원오 서울시장 후보 선대위 '오세훈 10년 심판본부' 공동본부장인 고민정 의원은 "사고가 난 것도 아니고", 오 후보의 이 말에 놀라신 시민들이 많으실 것 같다. 정말 귀를 의심했다"며 "오 후보의 이런 인식은 누구와 닮았다. 12·3 내란을 일으키고도 일말의 반성도 없는 윤석열"이라고 주장했다.

박지혜 대변인도 서면 브리핑에서 "중대한 부실시공 현장을 그대로 둔 채 추가 공사를 강행한 것은 물론이거니와 이를 단순 실수 수준으로 치부하는 오 후보의 안이한 안전인식은 놀라움을 넘어 경악을 금치 못할 정도"라며 "국민의힘이야말로 본질을 흐리는 입씨름을 중단하고, 부실 은폐 사태에 대해 시민 앞에 석고대죄해야 한다"고 말했다





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