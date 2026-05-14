더 뉴 그랜저는 소프트웨어 중심 자동차로 평가받는다

더 뉴 그랜저는 단순한 외관 변경을 넘어 현대차의 ‘소프트웨어 중심 자동차(SDV)’ 비전을 구체화한 지능형 모빌리티로 평가된다. 플래그십 대형 세단 그랜저의 7세대 부분 변경 모델인 ‘더 뉴 그랜저’는 안드로이드 오토모티브 기반의 차세대 인포테인먼트 플랫폼 ‘플레오스 커넥트(Pleos Connect)’와 함께 출시됐다. 이 플랫폼에는 생성형 AI 에이전트 ‘글레오(Gleo) AI’를 탑재해 운전자와 진화된 지능형 비서 역할을 수행한다.

더 뉴 그랜저 는 단순한 외관 변경을 넘어 현대차의 ‘ 소프트웨어 중심 자동차(SDV) ’ 비전을 구체화한 지능형 모빌리티로 평가된다. 플래그십 대형 세단 그랜저의 7세대 부분 변경 모델인 ‘ 더 뉴 그랜저 ’는 안드로이드 오토모티브 기반의 차세대 인포테인먼트 플랫폼 ‘ 플레오스 커넥트(Pleos Connect) ’와 함께 출시됐다.

이 플랫폼에는 생성형 AI 에이전트 ‘글레오(Gleo) AI’를 탑재해 운전자와 진화된 지능형 비서 역할을 수행한다. 디자인은 기존의 완성도를 유지하면서도 디테일을 날카롭게 다듬었고, 실내에는 첨단 하드웨어 기술이 대거 투입됐다. 주행 안전과 정숙성은 물론, 운전자의 시선 및 안전벨트 착용 여부를 실시간 모니터링하는 시스템(ICMU)과 고속도로 주행 시 차체 흔들림을 억제하는 ‘바디 모션 제어(HBC)’ 기술이 탑재됐다. 파워트레인은 가솔린 2.5·3.5, LPG 3.5와 함께 하이브리드 등 4가지 라인업으로 운영된다.

특히 하이브리드 모델에는 차세대 하이브리드 시스템이 적용되어 연비와 주행 성능을 동시에 잡았다





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