대화 핑크 노이즈 패턴 강할수록 즐거움과 유대감 커져

다트머스대 연구팀이 낯선 사람 간 대화 1600여 건을 분석한 결과, 핑크 노이즈(티키타카) 패턴이 강할수록 대화가 즐겁고 유대감이 크게 나타났다.

대화할 때 비슷한 주제를 이야기하다가 한쪽이 새로운 내용을 꺼내고, 상대방이 이를 받아 다시 공통점을 찾아가는 ' 핑크 노이즈'( 티키타카) 패턴이 강할수록 대화의 즐거움과 유대감이 크다는 연구 결과가 나왔다. 미국 다트머스대 에밀리 핀 교수팀은 7일 과학 저널 사이언스 어드밴시스 (Science Advances)에 이 같은 내용을 발표했다.

연구팀은 낯선 사람끼리 나눈 대화 1600여 건을 분석했다. 그 결과 핑크 노이즈 패턴이 강한 대화일수록 참가자들이 대화를 더 즐겁게 느끼고 서로에 대한 유대감도 커지는 경향이 나타났다.

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핑크 노이즈 대화가 작동하는 방식

핑크 노이즈는 주파수가 낮을수록 파워가 큰 신호의 특성을 뜻하는 용어다. 이번 연구에서는 두 사람이 비슷한 주제를 이야기하다가 한 사람이 새로운 생각을 제시하면 의미적 거리가 벌어지고, 다른 사람이 그 내용을 받아 자기 생각을 보태면 의미적 거리가 다시 가까워지는 현상으로 정의했다.

연구팀은 대화 내용을 발언 단위로 나눈 뒤 각 발언의 의미를 수치로 바꿨다. 이후 앞뒤 발언 사이의 의미적 거리를 계산해 대화가 진행되는 동안 유사성이 어떻게 변하는지 추적했다.

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분석 결과 전체 대화의 94%에서 핑크 노이즈가 나타나는 경향이 확인됐다. 대화가 끝난 뒤 참가자들의 설문 응답을 함께 살펴보니, 핑크 노이즈가 강한 대화일수록 참가자들이 대화를 더 즐겁게 느꼈고 더 오래 이어가고 싶어 했다.

연구팀이 지적한 기존 연구의 한계

에밀리 핀 교수팀은 기존 연구가 대화 참여자들이 얼마나 비슷한 언어를 쓰는지에 주목해 왔다고 설명했다. 기존 연구에서는 언어 사용이 비슷할수록 연애 감정이나 관계의 안정성이 높고 집단 결속력도 강해지는 것으로 나타났다.

그러나 연구팀은 이런 연구 대부분이 대화를 개별 화자와 발화의 합으로 보고, 언어 사용의 유사성을 대화 전체의 평균이나 종합 점수로 측정했다고 지적했다. 이 방식으로는 대화가 진행되는 동안 의미적 유사성이 어떻게 변하는지 충분히 밝히기 어렵다는 것이다.

이에 따라 연구팀은 대화를 두 사람이 함께 만들어 가는 상호작용 과정으로 보고 분석했다. 연구팀은 이 접근이 대화의 역동적 특성을 포착하는 데 의미가 있다고 밝혔다.

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즐거움과 재회 의향에서 나타난 차이

친구 간 대화 97건을 분석한 결과에서도 핑크 노이즈는 대화의 즐거움과 관련이 있는 것으로 나타났다. 참가자들은 핑크 노이즈가 강한 대화에서 서로가 더 많은 이야기를 주고받았다고 평가하는 경향을 보였다.

짧은 만남을 통해 연인을 찾는 스피드 데이트 대화 31쌍에 대한 분석에서도 비슷한 흐름이 나타났다. 다시 만나고 싶다고 답한 쌍에서 핑크 노이즈가 더 강했다.

인공지능 클로드(Claude Sonnet 3.7)를 이용한 실험에서도 유사한 패턴이 확인됐다. 연구팀이 클로드에게 즐거운 대화와 즐겁지 않은 대화를 각각 50개씩 만들도록 한 뒤 분석한 결과, 즐거운 대화에서 핑크 노이즈가 더 강하게 나타났다.

다만 연구팀은 이번 연구가 기존 대화 자료를 분석한 관찰 연구라는 점을 분명히 했다. 핑크 노이즈가 대화를 즐겁게 만드는 원인이라고 입증한 것은 아니며, 이후 연구를 통해 인과관계를 확인할 필요가 있다는 입장이다.