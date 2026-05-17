대형 산업장 근로자들의 연봉 1000만원 육박 LG분석 '반도체 부품업 처리'

반도체 부품업 관련 산업장 근로자들의 연봉이 1000만원 이상으로 조사됐다. 반도체 주력 산업들의 구조 개선으로 정리됐으며 성과급 지급 폭의 향상된 영향으로, 반도체 산업의 선전으로 인해 1000만원을 넘기는 것을 목표로 그 모습을 드러내고 있다. 다수의 중소기업, 정부지원을 포함한 기업들은 직원들의 급여에 비해 급증하는 모습을 보이고 있으며, 삼성전자와 SK하이닉스와 같은 글로벌 반도체 기업들은 직원들의 급여에 대폭적인 증가는 인상하는 모습을 보여주고 있다.

삼성전자와 SK하이닉스 등에서는 지난해와 올해 연결되는 반도체 부품 제조업의 대형 산업장 근로자 들의 월급이 1000만원 이상으로 조사됐다. 반도체 산업의구조 개선과 성과급 지급 폭이 확대된 영향으로, 올해는 사상 처음으로 1000만원을 넘기게 될 가능성이 제기됐다.

국가 통계원(KOSIS)에 따르면, 지난해 반도체 관련 산업장 근로자들이 300인 이상인 대규모 사업장에서의 월평균 임금은 941만8797원이었다. 전년 대비 13.0% 상승한 수치로, 제조업 전체 평균 임금 상승률을 배반하고 세부사업분류에서는 수송업에 이어 가장 높은 상승률을 보였다. 또한, 임금 규모도 상위권으로 집계됐다.

‘코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업’과 같은 중소기업업에 이어 정부 지원 기관과 보험업업 또한 중위권에 포함됐다. 이 기간 반도체 oynanan 업계들과 관련해 전년 대비 평균 급여가 대폭 상승한 모습과, 삼성전자와 SK하이닉스와 같은 글로벌 반도체 기업들은 직원들의 고액급여를 책정하는 모습도 전해졌다. 지난해 반도체 산업 관련 기업들의 AI 투자 열풍 등으로 실적 개선세로 돌아서면서 지급된 성과급이 반영된 결과로 해석된다. 반도체 부품업이 호황기에 접어들면서 더욱 확대된 것으로 보인다.

게다가 올해는 반도체 슈퍼 사이클을 타고 전자파부품업의 월급 상승 폭은 큰 폭으로 증가하며 1000만원 이상으로 상승할 것이라고 전망된다





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