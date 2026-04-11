대한항공, 현대캐피탈 꺾고 챔피언결정전 우승…역대급 명승부, 논란과 과제 남겨

대한항공이 현대캐피탈을 꺾고 2025-2026 V리그 챔피언결정전에서 우승을 차지했다. 치열한 접전 속에서 대한항공은 2년 만에 왕좌를 탈환하며 구단 역사상 두 번째 트레블을 달성했다. 이번 챔피언결정전은 판정 논란과 외부 이슈로 인해 역대급 명승부로 평가받았으며, 외국인 선수 교체 규정, 비디오 판독 시스템 개선 등 해결해야 할 과제를 남겼다.

치열했던 남자 프로 배구 챔피언결정전 의 최종 승자는 대한항공 이었다. 10일 인천 계양체육관에서 펼쳐진 '진에어 2025~2026 V리그' 남자부 챔피언결정전 5차전에서 대한항공 이 현대캐피탈 을 세트스코어 3대 1(25-18, 25-21, 19-25, 25-23)로 꺾고 승리했다. 대한항공 은 이로써 2년 만에 왕좌를 탈환했다. 2020~2021시즌부터 2023~2024시즌까지 4시즌 연속 통합 우승을 차지하며 독보적인 강세를 보였던 대한항공 은, 작년 시즌 현대캐피탈 에게 우승을 내주었으나, 올해 다시 정상에 오르며 5번째 통합 우승이자 통산 6번째 챔피언결정전 우승을 달성했다. 또한, KOVO컵 대회 우승과 정규리그 1위에 이어 챔프전까지 제패하며 구단 역사상 두 번째 '트레블(3관왕)'을 기록하는 쾌거를 이뤘다. 정지석은 2020~2021시즌과 2023~2024시즌에 이어 세 번째로 챔피언결정전 MVP를 수상하며 최고의 활약을 인정받았다.

2연패를 노리던 현대캐피탈은 1, 2차전 패배에도 불구하고 3, 4차전을 연이어 승리하며 V리그 최초의 '리버스 스윕'을 노렸지만, 마지막 고비를 넘지 못하고 아쉽게 무릎을 꿇었다. 이번 챔피언결정전은 경기 내용뿐만 아니라, 경기 외적인 여러 논란과 이슈가 겹치면서 역대급 명승부로 평가받고 있다. 대한항공은 포스트시즌을 앞두고 정규리그 막판 부진했던 카일 러셀을 쿠바 국가대표 출신 호세 마쏘로로 전격 교체하는 결정을 내렸다. KOVO 규정상 문제는 없었지만, 일부에서는 제도의 허점을 이용한 '편법'이라는 비판도 제기되었다. 챔피언결정전 상대팀인 현대캐피탈의 필립 블랑 감독은 1차전을 앞두고 '절대 공정하지 않다. 국제 배구계에서는 포스트 시즌을 앞두고 외국인 선수 교체를 위해서는 의학적 소견이 필요하다'라며 대한항공의 외국인 선수 교체에 대해 강하게 문제를 제기하며 신경전을 펼쳤다. 특히, 2차전에서 벌어진 판정 논란은 이번 챔피언결정전의 가장 큰 분수령이 되었다. 풀세트 접전 끝에 현대캐피탈이 5세트에서 14-13으로 앞서며 매치포인트를 잡았으나, 레오(현대캐피탈)의 서브가 아웃으로 판정되면서 동점이 되었다. 현대캐피탈은 비디오 판독을 신청했지만 판정은 번복되지 않았고, 결국 대한항공이 역전승을 거두었다. 현대캐피탈은 판정 결과에 강력하게 항의했지만, KOVO의 사후 판독 및 소청심사위원회에서도 심판의 판정은 '정심'으로 최종 확인되었다. 이는 국제 배구계의 인아웃 규정과 KOVO 로컬룰 간의 해석 차이, 그리고 비디오 판독 시스템의 미흡함에서 비롯된 결과였다. 현대캐피탈은 판정 결과에 승복하지 않았고, 이후 시리즈 전체의 분위기가 묘하게 변화했다. 필립 블랑 감독은 '승리를 도둑맞았다'면서, '총재와 심판위원장도 모두 같은 굴레 안에 있다고 생각한다. 대한항공도 부끄러운 승리임을 알고 있을 것'이라는 발언으로 논란을 일으켰고, 결국 사과하는 해프닝도 있었다. 블랑 감독은 '우리에게는 '분노'가 승리의 기폭제가 될 것이다'라고 선언하며 판정에 대한 분노를 오히려 동기 부여로 삼겠다는 의지를 드러냈다. 실제로 현대캐피탈은 판정 논란 이후 홈에서 열린 3, 4차전을 연달아 셧아웃으로 완승하며 분위기를 반전시켰다. 블랑 감독은 4차전 승리 직후 '우리는 이미 '비공식 우승팀'이 됐다'는 발언을 하며, 판정 논란이 있었던 2차전을 포함해 사실상 3승 1패로 시리즈가 끝났어야 한다는 주장을 펼쳤다. 이는 챔피언결정전의 판세를 흔들기 위한 블랑 감독의 심리전으로 해석되었다. 이에 KOVO는 최종 5차전을 앞두고 블랑 감독의 잇따른 발언에 대해 공개적으로 '유감'을 표명하며 경고했다. 한편, 대한항공은 의도치 않게 휘말린 판정 논란으로 인해 곤혹스러운 상황에 놓였다. 정당하게 승리했음에도 불구하고, 마치 '부끄러운 승리'처럼 매도당하는 상황에 놓이면서 선수단은 상당한 심리적 압박감을 느꼈다. 5차전 이후 기자회견에서 대한항공 세터 한선수는 '그 사건 이후 선수들이 동요되고 흔들렸던 건 사실'이라고 당시의 어려움을 토로하며, '왜 우리가 잘하고도 웃음거리가 돼야 하나 싶었다'라며 심경을 밝혔다. 대한항공 선수단은 외부의 신경전에 휘말리기보다는, 경기에 집중하는 냉철함을 유지했다. MVP 정지석은 '장외 신경전은 우리가 컨트롤할 수 없는 부분이었다. 다시 분위기를 우리 것으로 가져오기가 힘들었다. 외부 이야기에 신경 쓰지 말고 우리가 할 일에 집중하자고 했다'라고 말하며, '현대캐피탈이 분노로 뭉쳐있는 게 보였던 만큼, 우리도 악으로 깡으로 하는 수밖에 없었다. 다행히 인천 홈 팬분들의 응원 덕분에 경기력이 나아졌다. 너무 힘들지만 재미있었던 역대급 챔프전이었다'라고 회고했다. 대한항공을 우승으로 이끈 헤난 달 조토 감독은 '단 한순간도 외부의 요인에 휩쓸리거나 신경 쓰지 않았다. 현대캐피탈은 무척 환상적인 팀이지만 대한항공이 더 승리할 자격이 있었다고 말하고 싶다. 우리는 컵대회 우승, 리그 1위, 챔프전 우승까지 모두 해냈다. 우리는 원팀이었고 우리 선수들에게는 우승할 자격이 있었다'라며 선수들에게 공을 돌렸다. 준우승팀 현대캐피탈 역시 마지막까지 포기하지 않는 투혼을 발휘하며 명승부를 만들어냈다. 정규리그 2위를 기록한 현대캐피탈은 우리카드와의 플레이오프(PO)를 포함해 2주 동안 7경기 27세트를 치르는 강행군을 소화해야 했으며, 판정 논란 등 외부적인 악재 속에서도 끝까지 투지를 불태웠다. 챔피언결정전 내내 날카로운 발언을 쏟아냈던 블랑 감독은 최종전 직후 패배를 깨끗하게 인정하고 대한항공의 우승을 축하했다. 블랑 감독은 '아직 2차전의 분노가 사그라지지 않았지만 그와 별개로 다시 한번 대한항공에 축하의 말씀을 전한다'면서, '천안에서 그랬던 것처럼 끝까지 최선을 다했지만 체력적인 한계가 있었다. 마지막 한 걸음을 내딛지 못했다'라며 아쉬움을 드러냈다. 이번 2026 남자 배구 챔피언결정전은 역대급 명승부로 기록되었지만, 외국인 선수 교체 규정, 비디오 판독 시스템 개선 등 해결해야 할 과제도 남겼다. 장외 이슈가 챔피언결정전의 흥행과 화제성을 높이는 긍정적인 측면도 있었지만, 외국인 감독과 KOVO 간의 불편한 설전, 국제 배구 흐름과 동떨어진 KOVO만의 로컬룰 등은 배구 팬들에게 아쉬움을 남겼다. 특히, 비디오 판독 시스템의 개선은 시급한 과제로 떠올랐다





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대한항공 현대캐피탈 챔피언결정전 배구 판정 논란

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