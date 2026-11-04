대한항공 한선수, 삼성화재 유광우와 V리그 최강 세터 맞대결

대한항공의 한선수와 삼성화재의 유광우가 만40세에도 불구하고 소속팀 우승을 이끌며 V리그 최고의 세터로 재림했다. 두 선수의 기량과 팀 상승세가 주목받고 있다.

만41세의 나이를 자랑하는 대한항공 의 주전 세터 한선수 가 여전한 기량을 바탕으로 소속팀의 상승세를 주도하고 있다. 동갑내기인 삼성화재 의 세터 유광우 역시 오랜 경력에도 불구하고 팀의 중심축으로 활약하며 V리그 의 관심을 받고 있다. 두 선수는 각각의 팀에서 핵심 플레이어로 자리 잡으며 새로운 시즌을 열었다.

삼성화재 유광우, 8년 만에 포스트시즌 복귀 견인

삼성화재는 지난 1일 평택 이충체육관에서 열린 KB손해보험과의 시즌 첫 경기에서 세트 스코어 3-1로 승리했다. 이번 승리는 단순한 한 경기의 승리를 넘어 의미가 깊다. 삼성화재는 2017~18시즌 2위를 차지한 이후 무려 8년 동안 포스트시즌 진출에 실패해 왔기 때문이다. 특히 지난 시즌에는 창단 후 최저 승률인 6승 30패를 기록하며 부진의 늪에 빠지기도 했다.

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이러한 저조한 성적을 뒤집고 팀을 정상으로 이끄는 중심에는 유광우가 있다. 유광우는 2007년 프로 무대에 데뷔한 베테랑으로, 10년 동안 7개의 우승 반지를 끼는 등 화려한 커리어를 보유하고 있다. 우리카드와 대한항공을 거쳐 9년 만에 친정 팀인 삼성화재로 돌아온 그는 순발력은 예전보다 떨어질 수 있으나 토스의 정확성과 상대를 속이는 재치는 여전히 수준급이다.

유광우의 정확한 패스를 받은 왕빈과 펠리페 호키는 코트 구석구석에 시원한 스파이크를 꽂아 넣으며 팀 공격을 이끌었다. 유광우는 연습 때부터 좋은 호흡을 보였지만 실전에서 더 잘 맞는다고 평가했다. 또한 토미 틸리카이넨 감독에 대한 높은 신뢰도를 드러냈으며, 감독 역시 유광우의 능력을 높게 평가하며 매직을 보여줄 것을 기대하고 있다.

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대한항공 한선수, FA 계약 후 첫 우승 경험 증명

대한항공의 에이스 세터 한선수 역시 만40세라는 나이가 무색할 만큼 뛰어난 기량을 과시하고 있다. 2년 전 대한항공과 3년 FA 계약을 맺을 당시에는 기량 저하에 대한 우려가 적지 않았으며, 토스 길이가 짧아진다는 냉정한 평가도 존재했다. 하지만 한선수는 20대 후배들보다 더 열심히 운동하여 탄탄한 팔과 어깨 근육을 만들어냈다.

이러한 노력의 결과로 한선수는 지난 시즌 대한항공의 통산 여섯 번째 우승을 이끌었으며, 개인 MVP를 수상하는 영예를 안았다. 올해 컵 대회에서도 민첩한 몸놀림과 힘 있는 패스를 앞세워 우승 트로피를 품에 안았다. 라이벌 현대캐피탈과의 시즌 개막전에서는 3-0 완승을 거두며 좌우를 막으면 중앙으로, 중앙을 신경 쓰면 측면으로 공을 뿌려 상대 블로커들을 무력화시키는 전략적인 플레이를 선보였다.

대한항공의 헤난 달 조토 감독은 한선수에 대한 강한 신뢰를 가지고 있다. 체력 안배를 위해 야마모토 류를 백업 세터로 영입했지만, 한선수를 최대한 코트에 오래 머물게 하며 팀의 중심축으로 활용하고 있다. 이는 한선수의 현재 기량이 팀에게 얼마나 중요한지를 보여주는 지표다.

유광우와 한선수, 네트 너머에서 마주하는 라이벌리티

유광우와 한선수는 지난해까지 같은 유니폼을 입고 다섯 번의 우승을 합작한 절친한 동료이자 라이벌이었다. 그러나 이제는 서로 다른 팀의 유니폼을 입고 네트 너머에서 마주해야 한다. 두 선수는 각각의 팀에서 가장 중요한 축으로 작용하며, 상대방을 이겨야만 하는 입장이 되었다.

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특히 유광우는 의료 사고로 인한 고질적인 발목 통증에도 불구하고 치료와 회복을 통해 마흔 살이 넘도록 현역에서 뛰고 있다. 그의 목표는 정규시즌 36경기 출전이며, 컨디션 조절을 통해 시즌을 치르겠다는 의지를 보였다. 반면 한선수도 꾸준한 운동과 훈련을 통해 신체 관리를 철저히 하고 있다.

두 세터의 대결은 오는 13일 두 팀의 시즌 첫 대결에서 시작된다. 삼성화재와 대한항공의 경기는 단순히 승패를 가르는 것이 아니라, 한국 배구 역사상 최고령 세터들의 기량과 지휘 능력이 어떻게 발휘될지에 대한 관심사가 될 것이다. 두 선수가 보여줄 플레이와 그들의 팀이 어떤 모습을 보일지 지켜볼 필요가 있다.