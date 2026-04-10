대한항공, 현대캐피탈 꺾고 2년 만에 통합 우승…정지석 MVP

대한항공이 2025-2026 V리그 남자부 챔피언결정전에서 현대캐피탈을 꺾고 통합 우승을 차지했다. 챔피언결정전 MVP는 주장 정지석 선수에게 돌아갔으며, 대한항공은 2년 만에 왕좌를 탈환하며 트레블을 달성했다.

대한항공 배구단이 2025-2026 V리그 남자부 챔피언결정전 에서 현대캐피탈 을 꺾고 통합 우승을 차지하며, 2년 만에 왕좌를 탈환했다. 10일 인천 계양체육관에서 열린 5차전에서 세트 스코어 3-1(25:18, 25:21, 19:25, 25:23)로 승리하며, 컵대회 우승과 정규리그 1위에 이어 트레블(3관왕)을 달성하는 쾌거를 이뤘다. 특히, 챔피언결정전 MVP는 주장 정지석 선수에게 돌아갔다. 정지석 은 기자단 투표에서 압도적인 지지를 받으며, 챔피언결정전 5경기에서 모두 두 자릿수 득점을 올리는 맹활약을 펼쳤다. 대한항공 은 탄탄한 선수층과 조직력을 바탕으로, 시즌 초반 정지석 선수의 부상으로 인한 위기를 극복하고, '화수분 배구'라는 별칭에 걸맞게 특정 선수에 의존하지 않는 시스템 배구를 선보였다. 헤난 달 조토 감독의 전략 아래, 정지석 , 임동혁, 정한용 등 국내 공격수들의 활약과 외국인 선수 마쏘의 합류가 시너지 효과를 내며 챔피언결정전 우승을 이끌었다.

\대한항공의 챔피언결정전 승리 요인은 선수들의 고른 활약과 끈끈한 팀워크였다. 1, 2차전에서 임동혁, 정지석, 호세 마쏘, 정한용 선수 등이 고르게 활약하며 승리를 이끌었고, 베테랑 세터 한선수는 안정적인 볼 배급으로 팀의 중심을 잡았다. 비록 3, 4차전에서 패배했지만, 대한항공은 경기력을 유지하며 5차전을 준비했다. 특히 5차전에서 마쏘 선수가 블로킹 6득점을 포함, 17득점으로 맹활약하며 승리의 결정적인 역할을 했다. 4차전 패배 후 헤난 달 조토 감독은 선수들에게 집중력 향상을 주문했고, 선수들은 이에 부응하여 5차전에서 완벽한 승리를 거두었다. 정규리그 막판 영입된 마쏘는 중앙 공격수로 기용되어, 정지석, 정한용, 임동혁과 함께 공격력을 극대화하는 데 기여했다. 대한항공은 챔피언결정전에서 현대캐피탈을 압도하며, 2년 만에 통합 우승의 영광을 되찾았다.\한편, 챔피언결정전에서 아쉽게 준우승에 머문 현대캐피탈은 '우승 확률 0%'라는 절망적인 상황에서도 3, 4차전에서 놀라운 집중력을 발휘하며 저력을 보여주었다. 레오나르도 레이바, 허수봉, 김진영 선수 등이 분전했지만, 2주 동안 7경기를 치르는 강행군 속에서 체력적인 어려움을 겪었다. 하지만 현대캐피탈은 포기하지 않는 정신력으로 팬들에게 감동을 선사했다. 대한항공의 승리는 단순한 우승 이상의 의미를 지닌다. 이는 팀 전체의 끈끈한 조직력과 선수 개개인의 뛰어난 기량이 조화를 이룬 결과이며, 대한항공 배구단의 미래를 밝게 비추는 신호탄이 될 것이다. 이번 우승을 통해 대한항공은 명실상부한 V리그 남자부 최강팀임을 다시 한번 입증했으며, 팬들에게 잊지 못할 감동을 선사했다





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