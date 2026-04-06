대한이과학회, 귀 관련 질환 치료 환경 개선 촉구… 난청·이석증 해결 위한 노력 강조

대한이과학회가 난청, 이석증 등 귀 관련 질환의 치료 성과를 높이기 위해 노력하고 있다. 학회는 학술대회를 통해 최신 연구 동향을 공유하고, 국제적 학술 교류를 진행했다. 또한, 영유아 난청 조기 진단 및 치료 지원 확대, 고령층 보청기 지원 필요성을 강조하며, 귀 관련 질환 해결을 위한 다각적인 노력을 기울이고 있다.

대한이과학회 는 난청, 이석증 등 귀 관련 질환의 치료 성과를 높이기 위해 더욱 많은 관심과 지원이 필요하다고 강조했다. 학회는 지난 4일부터 5일까지 제72차 대한이과학회 학술대회를 개최하여 귀 관련 질환의 최신 연구 및 치료 동향을 발표하고, 이석증 과 난청 문제에 대한 전문적인 진료 정보와 정책 방향을 제시했다. 스탠퍼드대 교수의 특별강연을 비롯하여 일본, 대만 등 해외 학자들의 강연을 통해 국제적인 학술 교류를 진행했고, 국내 연구 성과 발표를 통해 난청 회복을 위한 유전자 연구, 전정기능장애 선별 도구 연구, 인공지능 시스템을 활용한 전정안반사 평가 연구 등 주목할 만한 결과들을 공유했다. 학회에서는 이석증 과 같은 흔한 질환에 대한 구체적인 설명과 조언을 제공했다. 이석증 은 어지럼증을 유발하는 원인인 이석이 제 위치를 벗어나면서 발생하는 질환으로, 정확한 진단을 통해 이석치환술을 시행하여 치료할 수 있다.

충남대병원 최진웅 교수는 이석치환술의 중요성을 강조하며, 외래에서 간단하게 시행 가능하고 빠른 증상 호전을 기대할 수 있다고 설명했다. 또한, 난청에 대한 정보도 발표되었다. 특히 영유아 난청은 언어 발달과 인지 능력에 심각한 영향을 미칠 수 있으므로, 조기 진단과 적절한 재활이 중요하다는 점을 강조했다. 정부는 영유아 보청기 지원 사업을 통해 난청 아동의 청각 재활을 지원하고 있으며, 지원 대상 연령을 확대했다. 상계백병원 장영수 교수는 지원 대상 기준을 설명하고, 고령화 사회에서 난청 환자 증가에 따라 보청기 지원의 필요성을 언급했다. 대한이과학회 박시내 회장은 보청기 지원의 중요성을 강조하며, 더 많은 노인들이 사회·경제적 활동을 할 수 있도록 정부와 국회에 지원을 촉구했다. \이석증은 갑작스러운 어지럼증을 유발하여 환자에게 큰 불안감을 조성하고 일상생활을 어렵게 만든다. 이석은 귀 안쪽 전정기관에 위치한 작은 칼슘 결정으로, 정상 위치에서 떨어져 나와 반고리관 안으로 들어가면 어지럼증을 유발한다. 머리 움직임에 따라 이석이 움직이며 뇌에 과도한 회전 신호를 전달하고 눈의 회전운동(안진)을 유발하여 주변이 빙글빙글 도는 듯한 증상을 나타낸다. 하지만 어지럼증만으로는 다른 내이 질환이나 중추성 질환과 구별하기 어려우므로, 이비인후과 전문의의 정확한 진단이 필수적이다. 이석증은 머리 위치 변화에 따른 눈떨림을 특징으로 하며, 이석치환술을 통해 치료한다. 이석치환술은 외래에서 간단하게 시행할 수 있으며, 환자의 증상 호전에 효과적이다. 난청은 소리를 제대로 듣지 못하는 상태로, 특히 영유아 시기의 난청은 언어 발달에 심각한 영향을 미친다. 난청이 의심되면 이비인후과 전문의를 통해 정확한 검사를 받아야 하며, 정부는 영유아 보청기 지원 사업을 통해 난청 아동의 청각 재활을 지원한다. \대한이과학회는 난청 및 이석증 치료 환경 개선을 위해 다각적인 노력을 기울이고 있다. 학술대회를 통해 최신 연구 동향을 공유하고, 해외 학자들과의 교류를 통해 국제적인 시각을 넓히고 있다. 또한, 난청 및 이석증 관련 정책 개선을 위해 정부와 국회에 지속적으로 의견을 개진하고 있다. 특히, 영유아 난청 조기 진단 및 치료를 위한 지원 확대와 고령층의 난청으로 인한 사회적 문제 해결을 위해 보청기 지원 정책의 필요성을 강조하고 있다. 학회는 앞으로도 귀 관련 질환의 예방, 진단, 치료 분야의 발전을 위해 지속적인 연구와 노력을 기울일 것이다. 환자들의 삶의 질 향상을 위해 의료진, 연구진, 정부, 그리고 사회 전체의 관심과 지원을 촉구하며, 국민 건강 증진에 기여하고자 한다. 난청 환자의 사회 활동 참여를 돕기 위해 보청기 지원 정책의 중요성을 강조하고, 더 많은 환자들이 혜택을 받을 수 있도록 노력할 것이다. 학회는 지속적인 연구와 정책 제안을 통해 귀 관련 질환으로 고통받는 환자들의 삶의 질을 높이는 데 기여할 것이다





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