대한안과학회, 소아연1회검진으로 고도근시 실명위기 해소 주장

한국소아청소년근시연구회와 대한안과학회는 고도근시로 인한 실명 위기를 극복하기 위해 초등학교 전学年 연 1회 정기 안과 검진 도입과 국가 차원의 생애주기별 눈 건강 정책을 제안했다.

한국 소아청소년 근시연구회와 대한안과학회 는 근시가 단순한 시력 저하가 아닌 평생 관리해야 할 진행성 질환으로 인식되어야 하며, 이를 바탕으로 생애주기별 눈 건강 증진 정책을 국가 과제로 도입해야 한다고 제안했다. 특히 소아·청소년기 연 1~2회의 정기 안과 검진을 시작점으로 삼아 고도근시 로 이어지는 고위험군을 조기에 발굴하고 관리하는 체계 구축을 강조하였다.

근시율 급증과 실명 위험성 분석

세계 최고 수준의 근시율을 기록 중인 한국에서 소아·청소년기에 시작된 근시가 중노년기 실명으로 이어질 수 있다는 우려가 크다. 국민건강영양조사에 따르면 한국 20대 청년의 근시 유병률은 78.9%로, 60대의 16.1%에 비해 한 세대 만에 5배 급증한 것으로 나타났다. 최미영 한국소아청소년근시연구회 회장은 이는 수년 전부터 근시 증가세가 시작되었음을 의미한다고 지적했다.

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대한안과학회 역학조사위원회가 국제학술지 '플로스 원'(PLOS ONE)에 발표한 논문에 따르면 국내 5~18세 소아·청소년의 근시 유병률은 약 65%에 달하며, 12~19세의 경우 77.8%에 이르렀다. 대한안과학회는 이 추세가 지속될 경우 2050년 국내 소아청소년 집단의 근시율이 90.90%, 고도근시는 31.26%에 이를 것으로 추산하였다.

김성수 한국근시학회 회장은 대한민국의 눈 건강 위기가 이미 현재 진행형이라고 우려하며, 안구의 길이가 뒤로 늘어나는 병적 근시가 전체 근시의 약 3분의 1을 차지한다고 설명했다. 그는 이 중 20%에서 망막박리, 녹내장, 근시성 황반변성 등 실명 위험 질환이 발생하며, 2050년 고도근시로 인한 실명 위험군이 전체 인구의 2~3%에 달할 것이라 전망하였다.

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국가 통계 부재와 데이터 단절 문제

현재 국내에는 안경원 매출이 연 2조 3천억원에 달하지만, 근시 교정을 위한 콘택트렌즈나 굴절교정수술(라식, 라섹, 안내렌즈삽입술)에 대한 정확한 통계는 전무한 실정이다. 이들이 비급여이거나 개인의 부담으로 남아 있어 전체 통계를 산출할 수 없기 때문이며, 시각장애인으로 등록된 24만 7천 명 중 고도근시 합병증으로 인한 비율도 정확히 분리할 수 없다.

최미영 교수는 근시와 관련된 정확하고 구체적인 국내 통계가 '없다'는 것이 현시점의 통계라고 지적하였다. 또한 김성수 교수는 학생 검진은 교육부, 18~19세 남성의 징병검사는 국방부와 병무청, 성인 검진은 국민건강보험으로 데이터가 나뉘어 있어 존재하는 눈 건강 통계조차 다양한 기관에 분절되어 있다고 강조하였다.

전 생애주기 눈 건강 국가정책 제안

전문가들은 근시에 대한 사회적 인식 전환을 시작으로 전 생애주기에 걸친 눈 건강 국가정책이 필요하다고 제언하며, 라식·라섹 수술이 안경만 벗게 할 뿐 안축장은 되돌릴 수 없어 실명 유발 합병증 위험이 그대로 남는 점을 경고하였다. 최미영 교수는 모든 것의 시작은 소아청소년기 연 1~2회 안과 정기검진 체계의 안착이라고 강조하며, 초등학교 전学年 최소 연 1회 시력 검사 시행과 필요 시 조절마비굴절검사 연계를 제안하였다.

또한 대만의 사례를 인용하여 하루 120분 야외활동 보장이 근시 유병률 감소에 효과적임을 언급하며, 우리나라에서도 근시 억제를 위한 야외활동에 대한 적극적인 홍보와 국가 정책이 필요하다고 덧붙였다. 이러한 검진체계를 바탕으로 근시 억제 치료와 안축장 측정이 이루어져야 하며, 특히 20대에서 학생검진과 국민건강검진 사이 사각지대에 놓인 고도근시 청소년에 대한 별도 추적 및 관리 체계 구축이 요구된다.

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청년층 실명 합병증 조기 발견 가이드라인

성인기부터는 고위험군을 중심으로 청년기에서 중장년기에 이르기까지 '실명 합병증의 조기 발견'이 핵심이다. 김성수 교수는 시신경과 망막 신경조직이 손상되어 수술이나 약물로도 되돌릴 수 없는 비가역적 실명의 원인이 되고 있으며, 최근 20대 초반 청년층에서도 시야 결손과 녹내장으로 실명 위기에 놓이는 환자가 적지 않다고 설명했다.

그는 당뇨망막병증 정기 안저검사 정책을 참고하여 안축장이 27mm를 넘거나 고도근시 보유자, 시력교정수술 이력자는 20대부터 조기 정밀 안저·시야 검사와 빛간섭단층촬영(OCT)을 받도록 가이드라인을 개편해야 한다고 당부하였다. 단, 단순 시력 측정을 벗어나 국가건강검진에 무산동 안저촬영을 도입하고 범정부 근시 예방 대책을 수립해야 미래 실명 위기를 막을 수 있다고 밝혔다.