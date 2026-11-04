대한수의학회, 농장동물 복지 포럼 통해 분만틀 개선방안 제시

대한수의학회 추계학술대회에서 열린 '농장동물 복지 포럼'에서 윤진현 교수 등이 분만틀 사용의 스트레스 요인과 대안 시설의 필요성을 강조하며 정책 변화를 촉구했다.

대한수의학회 는 지난 2일 제주 서귀포시 제주컨벤션센터 에서 개최된 추계학술대회 부대 행사로 ' 농장동물 복지 포럼'을 진행했다. 이번 포럼은 대한수의학회 설립 이후 축산 농장동물의 복지를 별도 주제로 다룬 최초의 학술 자리로서, 동물 행동학과 생산성 간의 균형을 찾는 연구 결과들을 공유하며 업계의 인식 전환을 촉구했다.

분만틀이 유발하는 어미 돼지 스트레스와 본능 억압

윤진현 전남대학교 동물자원학부 교수는 임신한 어미 돼지가 분만틀 내에서 겪는 심리적 고통과 생리적 문제를 집중적으로 분석했다. 자유로운 환경에서 출산을 앞둔 어미 돼지는 흙을 파고 짚을 물어 둥지를 만드는 본능적 행동을 보이는데, 움직임을 극도로 제한하는 분만틀 안에서도 발과 코로 바닥을 긁으며 헛된 둥지 짓기를 반복한다.

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윤 교수는 이러한 본능 억압이 어미 돼지에게 큰 스트레스로 작용하여, 분만과 포유에 필수적인 호르몬 분비를 억제한다고 지적했다. 기존에 축산농가들은 어미가 새끼를 압사시키거나 식자하는 것을 막기 위해 분만틀을 사용하지만, 윤 교수는 새끼 압사의 근본 원인이 시설 구조보다 어미의 과도한 스트레스에 있다고 설명하며 이견을 제시했다.

그는 본능에 따른 둥지 짓기를 하지 못한 모돈이 분만 중 일어났다 앉기를 반복하며 출산에 집중하지 못하기 때문에 사고가 발생한다고 밝혔다. 어미가 새끼를 깔고 싶어서가 아니라 자신이 누울 공간이 없어서 압박사가 일어난다는 것이다. 특히 덴마크에서 개량된 다산성 모돈은 과거 11마리였던 출산 수가 20마리까지 늘어났으며, 이로 인해 분만 시간이 1시간 30분에서 최대 6~7시간까지 길어졌다.

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야자매트와 롤러 등 대안 시설의 입증된 효과

윤진현 교수 연구팀이 2024년 발표한 연구 결과에 따르면, 어미 돼지에게 임신 말기와 포유기에 둥지 짓기 재료로 활용될 수 있는 야자매트와 코로 굴릴 수 있는 롤러를 제공한 경우 분만 시간이 단축되고 스트레스 호르몬 지표가 유의미하게 감소했다.

연구팀의 관찰에 따르면, 야자매트를 제공받은 어미들은 이를 실제로 둥지로 사용하여 안정적으로 출산을 진행했으며, 스트레스 지수의 하락은 사산율 감소와 건강한 새끼 생산으로 이어졌다. 이러한 결과는 단순한 시설 확대보다는 동물이 가진 본능적 요구를 충족시켜 줄 수 있는 구체적인 환경 제공이 생산성 향상과 연결됨을 시사한다.

하지만 현재까지 임신한 어미를 가두는 '스톨'은 2019년 축산법 시행령 개정으로 인해 2030년부터 모든 농가에서 사용이 제한되지만, 분만틀에 대해서는 여전히 별다른 규제 장치가 마련되어 있지 않은 실정이다. 이에 따라 분만틀 개선과 대안 시설 보급을 위한 정책적 지원이 시급하다는 목소리가 제기되고 있다.

산란계 평사 구조 및 젖소 관리의 행동학적 접근

고승열 다란동물병원 원장은 산란계의 복지 문제를 임상 수의사의 관점에서 조명하며, 평사 사육 환경에서의 구조물 설계가 닭의 행동에 미치는 영향을 분석했다. 그는 같은 농장 평사에서도 다단식 구조물을 경험한 적 없는 일반 평사 닭의 방란율이 30%에 달했으나, 구조물 이용에 익숙한 무리에서는 2~3%에 그쳤다고 밝혔다.

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고 원장은 현행 기준이 횃대와 산란상 설치를 요구하지만, 닭이 실제로 이를 이용하는지까지 살피지 않는다는 점을 비판하며, 육성 초기부터 구조물 사용 연습이 되지 않으면 산란상과 횃대 이용 빈도가 낮아질 수 있다고 경고했다.

한편, 경기 안성에서 15년간 젖소 농장을 운영해 온 하현제 고려동물병원 원장은 소의 행복을 영화 '먹고 기도하고 사랑하라'에 빗대어 설명했다. 그는 소가 하루 3~5시간 사료를 먹고 7~10시간 이상 되새김질을 하며 10~14시간 휴식을 취하는 특성을 고려해, 생산성 극대화보다는 평화로운 목장 환경을 구축하는 데 주력했다.

연구 기반 정책 지원과 비용分担 구조 필요성

하현제 원장은 자신의 농장에서 질척한 톱밥 대신 천연유기질 소재인 피트모스를 깔짚으로 사용하여 소들이 하루 10시간 이상 누워 지내고 치료할 일이 거의 없도록 개선했다고 소개했다. 또한 소의 되새김질 시간과 체온, 음수 횟수를 센서로 기록하고 인공지능으로 분석하여 이상 징후를 조기에 파악하는 스마트팜 기술을 적용하고 있다고 밝혔다.

이형주 동물복지문제연구소 어웨어 대표는 방역과 질병 관리, 생산성 중심이었던 농장동물 수의학이 동물 복지로 영역을 확장하는 것은 바람직한 변화라고 평가했다. 그는 연구로 밝혀진 복지 문제들이 실제 축산 환경 개선으로 이어지려면 정부의 정책 지원이 필수적이며, 동물 복지 비용을 정부와 유통업계, 소비자가 함께 책임지는 구조가 마련되어야 한다고 강조했다.