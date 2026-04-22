대한민국 창조경영 2026, 혁신적인 기업 및 기관 선정

중앙일보와 중앙SUNDAY가 주최한 ‘제18회 대한민국 창조경영 2026’ 시상식을 통해 급변하는 경영 환경 속에서 혁신적인 성장 해법을 제시한 기업 및 기관의 우수 사례를 선정하고 그 성과를 공유했습니다. 위기를 기회로 전환하고 지속 가능한 경쟁력을 확보한 기업들의 노력을 조명했습니다.

중앙일보와 중앙SUNDAY가 주최하는 ‘제18회 대한민국 창조경영 2026’ 시상식이 성황리에 개최되었다. 이번 행사는 급변하는 경영 환경 속에서 혁신적인 성장 해법을 제시한 기업 및 기관의 우수 사례를 발굴하고 그 성과를 공유하는 데 목적을 두고 있다.

‘대한민국 창조경영’은 단순한 실적 평가를 넘어, 시대적 변화에 발 빠르게 대응하고 지속 가능한 경쟁력을 구축하는 전략과 실행력을 중점적으로 평가하는 권위 있는 상이다. 매년 산업 전반의 트렌드를 반영하여 혁신적인 모델을 제시해 왔으며, 특히 올해는 글로벌 경제의 불확실성 심화, 데이터센터 기반 사업 전환, 공급망 재편, 기후 리스크 관리, 인구구조 변화 등 다양한 도전 과제들을 극복하고 새로운 기회를 창출한 기업들을 선정했다. 올해 심사에서는 위기를 기회로 전환한 실행 중심의 전략과 조직 전체에 깊이 뿌리내린 혁신 역량이 주요 평가 기준으로 작용했다.

인공지능(AI) 도입과 환경·사회·지배구조(ESG) 경영의 실질적인 적용은 단순한 유행을 넘어 기업의 핵심 경쟁력을 결정짓는 중요한 요소로 부각되었다. 선정된 기업들은 이러한 변화에 적극적으로 대응하며, 미래 성장 동력을 확보하기 위한 노력을 기울였다. 심사위원단은 고객 만족, 글로벌 경쟁력, 동반 성장, 리더십, ESG 경영, 혁신적인 브랜드 구축 등 다각적인 측면에서 의미 있는 성과를 창출한 사례들을 종합적으로 평가했다. 특히, 어려운 경제 상황 속에서도 창조적인 혁신과 전략적 도전을 통해 새로운 성장 동력을 만들어낸 기업들의 사례는 대한민국 경제의 미래에 대한 긍정적인 신호로 해석되었다.

심사위원들은 “많은 기업과 기관이 어려운 여건 속에서도 혁신적인 노력을 통해 새로운 성장 가능성을 보여주었다”며 “이는 대한민국 경제가 여전히 강력한 기반 위에 자리 잡고 있음을 입증하는 중요한 증거”라고 평가했다. 이번 ‘대한민국 창조경영 2026’은 지난 2월부터 공모 및 추천을 통해 접수된 사례들을 대상으로 4월에 최종 심사를 거쳐 선정되었다. 산업계와 학계의 전문가들로 구성된 심사위원단은 엄격하고 공정한 심사를 통해 혁신적인 사례들을 발굴했다.

행사 주최는 중앙일보와 중앙SUNDAY가 맡았으며, 재정경제부, 과학기술정보통신부, 교육부, 행정안전부, 농림축산식품부, 산업통상부, 보건복지부, 기후에너지환경부, 고용노동부, 성평등가족부, 중소벤처기업부, 식품의약품안전처, 동반성장위원회가 후원하며 행사 개최의 의미를 더했다. 이번 시상식을 통해 선정된 기업들의 혁신적인 사례는 다른 기업들에게도 귀감이 될 것이며, 대한민국 경제의 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 기대된다. 또한, ‘대한민국 창조경영’은 앞으로도 시대 변화에 발맞춰 혁신적인 기업들을 발굴하고 지원하며, 대한민국 경제의 미래를 밝히는 데 중요한 역할을 수행할 것이다.

김재학 중앙일보M&P 기자는 이번 행사를 통해 혁신적인 기업들의 노력을 조명하고, 대한민국 경제의 미래를 위한 긍정적인 메시지를 전달했다





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