대한민국 대통령 이재명 국정수행 평가

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 조사에서 66%로 집계됐다. 부정평가는 1%p 오르고, 모름/무응답은 10%였다.

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가 가 최근 전국지표조사(NBS) 5월 3주차 조사에서 66%로 집계됐다. 직전 조사 대비 1%p 내렸다. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 직전 조사 대비 1%p 오른 24%로 조사됐다.

모름/무응답은 10%였다. 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치가 지난 18~20일 전국 만 18세 이상 1001명(총통화 4233명, 응답률 23.6%)에게 전화면접조사 방식으로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부 등을 물은 결과다. 오차범위(95% 신뢰수준 ±3.1%p)를 감안할 때 큰 변화는 없는 결과다. 참고로 NBS 조사기준 이 대통령의 국정지지율은 지난 2월 4주차 조사 이후 줄곧 60% 후반대를 기록 중이다.

AD 18·19세 포함 20대(12%p↑, 37%→49%, 부정평가 30%)를 제외한 대다수 연령·지역별 응답층 과반이 이 대통령 국정수행을 긍정평가 했다. 연령별로 보면 30대(2%p↓, 63%→61%, 부정평가 28%)와 60대(1%p↑, 67%→68%, 부정평가 25%)의 직무긍정률이 60%대로 나타났고, 40대(5%p↓, 85%→80%, 부정평가 16%)와 50대(2%p↓, 80%→78%, 부정평가 17%)의 긍정평가가 70~80%대로 집계됐다. 70대 이상(10%p↓, 65%→55%, 부정평가 32%)의 긍정평가는 50%대였다.

지역별로는 서울(1%p↑, 62%→63%, 부정평가 27%)과 인천/경기(3%p↓, 66%→63%, 부정평가 24%) 등 수도권과 부산/울산/경남(1%p↑, 63%→64%, 부정평가 29%)의 직무긍정률이 60%대로 집계됐다. 대전/세종/충청(5%p↑, 70%→75%, 부정평가 22%)의 긍정평가는 70%대, 광주/전라(1%p↓, 91%→90%, 부정평가 5%)의 긍정평가는 90%대였다. 대구/경북(6%p↓, 62%→56%, 부정평가 35%)의 긍정평가는 50%대로 조사됐다. 지지정당·이념성향별 긍·부정평가는 직전 조사와 유사했다.

더불어민주당 지지층의 긍정평가는 직전 조사 대비 5%p 오른 97%(부정평가 1%), 국민의힘 지지층의 긍정평가는 직전 조사 대비 4%p 오른 31%(부정평가 60%)로 나타났다. 진보층의 긍정평가는 직전 조사 대비 2%p 오른 94%(부정평가 3%), 보수층의 긍정평가는 직전 조사 대비 1%p 오른 39%(부정평가 54%)로 조사됐다. 중도��군도 긍정평가는 직전 조사 대비 3%p 내린 66%, 부정평가는 직전 조사 대비 2%p 내린 21%였다. 자세한 조사개요와 결과는 NBS 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다





OhmyNews_Korea / 🏆 16. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

이재명 국정수행 평가 국정수행 평가 국정수행 긍정평가 국정수행 부정평가 모름/무응답 NBS 조사

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

한국 노인 10명 중 4명 '빈곤'…OECD 국가 최악〈자료사진=연합뉴스〉 한국의 66세 이상 은퇴 연령대 노인 10명 중 4명이 빈곤 상태인 것으로 나타났습니다. 이는 경제협력개발기..

Read more »

한국, OECD 국가 중 유일...초고령사회 앞두고 '최악 지표' [Y녹취록]국내 66살 이상 고령자 상대 빈곤율 43.2% / 한국, OECD 국가 중 유일한 40%대 빈곤율 기록 / '고령자 10명 가운데 4명, 중위소득 50% 이하'

Read more »

SK하이닉스 110%·현대차 44%...대기업 재고 1년새 ‘눈덩이’리더스인덱스, 총 196개 기업 조사 올 상반기 대기업, 작년보다 10%↑ 2년전과 비교하면 66%나 늘어나

Read more »

中, 리상푸 前국방부장 해임 8개월만에 당적 제명…'뇌물 수수'(베이징=연합뉴스) 정성조 특파원=중국 당국이 지난 10월 전격 해임한 리상푸(66) 전 국방부장(국방장관)을 8개월 만에 중국공산당에서 제...

Read more »

노후 따뜻한 연금 부자들 …'월500만원 받으며 골프·여행' 20%매경·삼성證 연금 부자 분석IRP 상위 10% 고객 살펴보니퇴직연금 세제혜택 적극 활용공격적 투자로 노후자산 불려취미생활 즐기는 골든 시니어'연금 300만원 넘게받아' 66%

Read more »

노후 따뜻한 연금 부자들 …'월500만원 받으며 골프·여행'매경·삼성證 연금 부자 분석IRP 상위 10% 고객 살펴보니퇴직연금 세제혜택 적극 활용공격적 투자로 노후자산 불려취미생활 즐기는 골든 시니어'연금 300만원 넘게받아' 66%

Read more »