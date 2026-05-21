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대한민국 대통령 이재명 국정수행 평가

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대한민국 대통령 이재명 국정수행 평가
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📆5/21/2026 2:53 AM
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이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 조사에서 66%로 집계됐다. 부정평가는 1%p 오르고, 모름/무응답은 10%였다.

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가 가 최근 전국지표조사(NBS) 5월 3주차 조사에서 66%로 집계됐다. 직전 조사 대비 1%p 내렸다. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 직전 조사 대비 1%p 오른 24%로 조사됐다.

모름/무응답은 10%였다. 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치가 지난 18~20일 전국 만 18세 이상 1001명(총통화 4233명, 응답률 23.6%)에게 전화면접조사 방식으로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부 등을 물은 결과다. 오차범위(95% 신뢰수준 ±3.1%p)를 감안할 때 큰 변화는 없는 결과다. 참고로 NBS 조사기준 이 대통령의 국정지지율은 지난 2월 4주차 조사 이후 줄곧 60% 후반대를 기록 중이다.

AD 18·19세 포함 20대(12%p↑, 37%→49%, 부정평가 30%)를 제외한 대다수 연령·지역별 응답층 과반이 이 대통령 국정수행을 긍정평가 했다. 연령별로 보면 30대(2%p↓, 63%→61%, 부정평가 28%)와 60대(1%p↑, 67%→68%, 부정평가 25%)의 직무긍정률이 60%대로 나타났고, 40대(5%p↓, 85%→80%, 부정평가 16%)와 50대(2%p↓, 80%→78%, 부정평가 17%)의 긍정평가가 70~80%대로 집계됐다. 70대 이상(10%p↓, 65%→55%, 부정평가 32%)의 긍정평가는 50%대였다.

지역별로는 서울(1%p↑, 62%→63%, 부정평가 27%)과 인천/경기(3%p↓, 66%→63%, 부정평가 24%) 등 수도권과 부산/울산/경남(1%p↑, 63%→64%, 부정평가 29%)의 직무긍정률이 60%대로 집계됐다. 대전/세종/충청(5%p↑, 70%→75%, 부정평가 22%)의 긍정평가는 70%대, 광주/전라(1%p↓, 91%→90%, 부정평가 5%)의 긍정평가는 90%대였다. 대구/경북(6%p↓, 62%→56%, 부정평가 35%)의 긍정평가는 50%대로 조사됐다. 지지정당·이념성향별 긍·부정평가는 직전 조사와 유사했다.

더불어민주당 지지층의 긍정평가는 직전 조사 대비 5%p 오른 97%(부정평가 1%), 국민의힘 지지층의 긍정평가는 직전 조사 대비 4%p 오른 31%(부정평가 60%)로 나타났다. 진보층의 긍정평가는 직전 조사 대비 2%p 오른 94%(부정평가 3%), 보수층의 긍정평가는 직전 조사 대비 1%p 오른 39%(부정평가 54%)로 조사됐다. 중도��군도 긍정평가는 직전 조사 대비 3%p 내린 66%, 부정평가는 직전 조사 대비 2%p 내린 21%였다. 자세한 조사개요와 결과는 NBS 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다

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