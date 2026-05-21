대한민국주주운동본부: 삼성전자 노사 잠정합의안 비준 시 이사회 결의 무효 확인 소송

소액주주단체인 대한민국주주운동본부가 삼성전자 노사 잠정합의안이 비준되면 이사회 결의와 단체협약의 효력을 정지하는 소송을 제기하겠다는 뜻을 밝혔다. 이들은 영업이익 배분에 있어 세금과 투자자(주주) 몫이 우선돼야 한다는 점을 짚으며, 잠정합의안이 ‘헌법·상법적 원칙을 위반했다’고 주장했다.

대한민국주주운동본부가 21일 서울 한남동 이재용 삼성전자 회장 자택 일대에서 집회를 열고 삼성전자 노사 잠정합의안 에 대해 ‘주주총회 결의 없는 자본분배 합의는 법률상 무효’라고 주장하고 있다.

연합뉴스삼성전자 노사가 사업 성과의 12%를 재원으로 하는 성과급 지급에 잠정 합의한 가운데, 소액주주단체인 대한민국주주운동본부가 잠정합의안이 비준되면 이사회 결의와 단체협약의 효력을 정지하는 소송을 제기하겠다는 뜻을 밝혔다. 대한민국주주운동본부는 21일 서울 한남동 이재용 삼성전자 회장 자택 일대에서 집회를 열고 삼성전자 노사 잠정합의안에 대해 ‘주주총회 결의 없는 자본분배 합의는 법률상 무효’라고 주장했다.

전날 밤 삼성전자 노사는 사업 성과의 12%(성과인센티브+특별경영성과급)를 성과급 재원으로 활용하되, 이 가운데 특별경영성과급 재원(10.5%)은 전액 자사주로 지급하는 등의 내용을 담은 잠정합의안을 냈다. 이 단체는 영업이익 배분에 있어 세금과 투자자(주주) 몫이 우선돼야 한다는 점을 짚으며, 잠정합의안이 ‘헌법·상법적 원칙을 위반했다’고 주장했다. 그러면서 삼성전자 이사회가 잠정합의안을 비준할 경우 이사회 결의 무효 확인을 구하는 소송과 가처분에 나설 뜻을 밝혔다.

이들은 또 영업이익에 연동된 성과급 협약이 ‘주주총회 결의 절차를 생략했다’며 단체협약에 대한 효력정지 가처분 및 무효확인 소송도 진행하겠다고 밝혔다. 민경권 대한민국주주운동본부 대표는 ‘현행 정책에는 근로자들이 회사의 영업이익을 나눠받을 수 있는 근거가 없다’며 ‘(노조가 사업 성과의) 12%가 아니라 1%도 달라고 해서는 안 된다’고 말했다.

한편 또다른 소액주주단체인 대한민국삼성전자주주행동실천본부도 서울 용산구 한강진역 주변에서 집회를 열고 ‘가장 심각한 문제는 (노조가) 납기일이 생명인 반도체 산업을 틀어쥐고 인질극을 벌인 것’이라며 ‘찬반 투표가 부결되고 파업을 강행한다면 (정부는) 즉시 긴급조정권을 발동해야 한다’고 주장했다. 삼성전자 노조는 오는 22일부터 25일까지 잠정합의안에 대해 찬반투표를 벌인다. 이날 시작할 예정이었던 총파업은 추후 별도 지침이 있을 때까지 유보하기로 결정했다





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삼성전자 노사 잠정합의안 소송 이사회 결의 단체협약

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