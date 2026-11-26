대한민국시도교육감협의회는 26일 인천에서 열린 제110회 총회에서 학교 밖 청소년의 학력평가가 possible해지도록 하고, 교육재정 안정적 확보를 위해 정부와 국회에 대한 설득 활동을 지속적으로 이어가기로 합의했습니다.

대한민국시도교육감협의회 는 26일 인천 연수구 송도센트럴파크호텔에서 제110회 총회를 개최하고, 전국 교육감 전원이 주요 쟁점에 대해 단일한 입장 취득에 성공했다고 밝혔다. 이번 총회에서는 학교 밖 청소년 의 학력인정 강화와 함께 교육 행정의 공정성 확보를 위한 구체적인 방안들이 논의되었다.

학교 밖 청소년 학력평가기회 전국 확대

교육감들은 학교 밖 청소년들에게 학력평가를 응시할 수 있는 기회를 전국 단위로 확대하기로 완전히 합의했다. 이는 기존에 일부 지역이나 조건에 한정되어 있던 지원을 체계적이고 보편적인 수준으로 끌어올리겠다는 취지다. 특히 현재 외국 국적을 가진 유아들은 정부 차원의 유아학비 지원 대상에서 제외된 상태로, 각 지방자치단체와 교육청의 재정 상황에 따라 지원 여부와 범위가 제각각인 실정이다. 이러한 불균형을 해소하고 교육의 공공성을 강화하기 위한 첫 단계로 해석된다.

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정서·행동 위기학생 치료법 개정 및 지원 강화

정서와 행동에 위기가 있는 학생들의 지속적인 치료가 이루어질 수 있도록 관련 법령을 개정해 줄 것을 정부에 건의하기로 했다. 정당한 사유 없이 치료를 중단한 이후에도 한 차례 이상 치료 재개를 권고받았음에도 이를 이행하지 않은 경우에는 긴급 지원이 가능하도록 하는 방안도 추진 중이다. 이 같은 조치는 위기 학생들을 방치하지 않고 체계적으로 관리하여 학업 중단과 사회적 고립을 방지하기 위한 정부의 의지 표현이다.

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학생 자살 증가 대응 공동 선언 추진

최근 증가하고 있는 학생 자살 문제에 대해 교육감들이 공동으로 대응할 수 있는 방안을 심도 있게 논의했다. 각 지역 교육청이 개별적으로 대응하는 한계를 넘어, 교육부 및 유관 기관과 실무 협의를 거친 뒤 공동 선언을 추진하기로 했다. 이는 학교 현장에서 발생할 수 있는 위기 상황에 교육 시스템 전체가 선제적으로 대응할 수 있는 법적·제도적 기반을 마련하려는 것이다.

인공지능 부정행위 방지 및 교육재정 확보 의지

최근 불거진 인공지능(AI) 활용 시험 부정행위에 대응하여, 교육부와 함께 학교 내신시험 및 중등 교원 임용시험의 공정성을 확보하기 위한 방안을 논의했다. 디지털 시대에 맞는 새로운 평가 및 감시 체계를 구축해야 한다는 요구가 강하게 제기되었다. 한편, 정근식 대한민국시도교육감협의회장은 오전 국회 앞에서 기자회견을 열고, 지방교육재정교부금의 안정적 확보를 위해 정부와 국회를 지속적으로 설득하겠다고 강조했다. 정 회장은 교육재정의 안정성을 확보하면서 국가의 미래 투자에 기여하겠다는 기본 입장은 변함이 없으며, 이번 법안 심사 과정에서 반영되지 못한 사항들도 향후 보완될 수 있도록 노력하겠다고 명시했다.