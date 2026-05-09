대한민국은 더 이상 마약 청정국이 아니다: 어느 마약 전문 변호사가 목격한 중독의 심연

평범한 가장부터 상처 입은 청소년까지, 마약이라는 늪에 빠져 삶이 파괴되는 현실을 통해 한국 사회의 심각한 마약 실태와 치료 및 제도적 개선의 필요성을 역설합니다.

오랫동안 대한민국은 스스로를 마약 청정 구역이라 믿어왔다. 하지만 현실은 그 환상과는 너무나 거리가 멀다. 21년 차 마약 전문 변호사인 박진실 변호사가 목격한 한국 사회의 이면은 참혹하기 그지없다.

이제 마약은 특정 계층이나 일부 일탈 청소년들의 전유물이 아니다. 성실하게 살아온 중년의 가장부터, 보호받아야 할 어린 청소년에 이르기까지 마약이라는 거대한 늪은 사회 곳곳의 취약한 고리들을 파고들어 삶을 송두리째 파괴하고 있다. 박 변호사는 자신의 경험을 통해 마약이 단순히 개인의 일탈이 아니라, 사회적 고립과 경제적 궁핍, 그리고 정서적 결핍이 맞물려 발생하는 비극임을 경고한다. 그 비극의 한 단면이 바로 50대 중반의 김영수 씨 사례다.

그는 한때 스시집을 운영하며 가족을 위해 헌신하던 평범하고 성실한 가장이었다. 하지만 코로나19라는 전례 없는 재난은 그의 삶을 송두리째 흔들었다. 손님이 끊긴 식당을 유지하기 위해 그는 대리운전과 각종 아르바이트를 전전하며 쉼 없이 달렸으나, 생계의 무게는 그를 짓눌렀다. 그러던 어느 날, 대리운전을 하며 알게 된 후배의 권유로 발을 들인 곳에서 그는 소위 약마담이라 불리는 여성을 만났다.

그녀는 외로움과 피로에 지친 영수 씨에게 필로폰이라는 치명적인 유혹을 건넸다. 처음에는 단순한 호기심이었을지 모르나, 필로폰의 중독성은 상상을 초월했다. 일상생활이 불가능할 정도로 강력한 갈망을 일으키는 이른바 생활뽕의 굴레에 빠진 그는 서서히 일과 가족을 내팽개치기 시작했다. 결국 영수 씨는 마약류 매수와 투약 혐의로 체포되었다.

초범이었고 가족 부양의 책임이 있다는 점이 참작되어 집행유예 판결을 받았으나, 이는 근본적인 해결책이 되지 못했다. 마약 중독은 단순한 의지의 문제가 아니라 뇌의 보상 회로가 파괴되는 질병이기 때문이다. 출소 후 그는 다시 변호사를 찾아왔지만, 그 곁에는 가출한 미성년 소녀가 함께였다. 그는 오히려 소녀의 성매매를 막아주려 했다는 궤변을 늘어놓으며 자신의 범죄를 정당화하려 했다.

이는 마약이 인간의 도덕성과 이성을 얼마나 처참하게 무너뜨리는지를 보여주는 전형적인 사례였다. 더욱 가슴 아픈 것은 청소년 마약 사건이다. 14세 소녀 박지아 양의 사례는 우리 사회의 안전망이 얼마나 허술한지를 적나라하게 드러낸다. 학교 내 왕따 피해로 고통받던 지아 양에게 학교는 배움의 터전이 아닌 감옥이었다. 하지만 경찰 공무원이었던 아버지는 딸의 아픔을 공감하기보다 다그치고 훈계하는 것으로 대응했다.

집과 학교 어디에도 마음 둘 곳 없던 소녀는 결국 가출이라는 극단적인 선택을 했고, SNS 메신저를 통해 접근한 낯선 남자의 유혹에 빠져 모텔방으로 향했다. 그곳에서 지아 양이 마주한 것은 친절이 아니라 필로폰 주사기와 성폭행이라는 끔찍한 범죄였다. 중독의 길로 들어선 소녀의 몸은 처참하게 망가졌다. 혈관이 모두 막혀 더 이상 주사를 놓을 곳이 없자 항문에까지 바늘을 찌르는 극단적인 상황에 이르렀다.

이는 단순한 투약을 넘어 천천히 진행되는 자살과 다름없었다. 지아 양의 어머니가 뒤늦게 변호사를 찾아와 눈물로 호소했을 때, 이미 소녀의 신체적, 정신적 건강은 돌이키기 어려운 수준이었다. 마약 전문 변호사로서 박진실 변호사는 어린 나이에 시작한 마약이 성인보다 훨씬 치명적이며, 이들에 대한 단순한 처벌보다는 전문적인 치료와 보호 체계가 절실함을 강조한다. 이러한 사례들은 대한민국이 더 이상 마약 안전지대가 아님을 시사한다.

마약은 이제 누구나 쉽게 접근할 수 있는 경로로 유통되고 있으며, 그 대상 또한 무차별적이다. 특히 경제적 위기에 처한 성인이나 정서적 결핍을 겪는 청소년들은 마약의 손쉬운 쾌락과 도피처라는 유혹에 매우 취약하다. 현재의 사법 체계는 초범이나 단순 투약자에게 집행유예를 내리는 경우가 많지만, 중독이라는 질병의 특성을 고려할 때 이러한 관대한 처분만으로는 재범을 막을 수 없다. 강제적인 치료 프로그램의 도입과 중독자들이 사회로 복귀할 수 있도록 돕는 체계적인 재활 시스템이 마련되지 않는 한, 마약의 늪은 더욱 깊어질 것이다.

결국 마약 문제는 개인의 범죄 행위를 넘어선 사회적 질병이다. 우리가 주목해야 할 것은 투약자라는 낙인이 아니라, 그들이 왜 마약에 손을 댈 수밖에 없었는지에 대한 근본적인 성찰이다. 가족의 해체, 학교 폭력, 경제적 붕괴와 같은 사회적 균열이 마약이라는 독버섯의 자양분이 되고 있다. 이제는 처벌 중심의 패러다임에서 벗어나 예방과 치료, 그리고 공동체의 회복으로 나아가야 한다.

마약으로 인해 무너진 한 가정과 파괴된 아이들의 미래를 되돌리기 위해서는 국가 차원의 강력한 대응과 더불어, 우리 사회 전체가 중독자들을 외면하지 않고 치유의 길로 인도하는 포용적 자세가 필요하다





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