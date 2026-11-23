난임 시술 증가로 다태아 산모가 늘고 있는 가운데, 지역별 NICU 병상 부족과 인력 부족으로 고위험 임산부의 응급 이송이 지연되면서 모자 건강에 심각한 위험이 노출되고 있다.

대전시에 거주하는 조효연(가명)씨는 시험관 시술을 통해 둘째를 임신했지만, 임신 9주 만에 패혈증으로 아이를 잃는 비극을 겪었다. 난임 치료를 받던 중 열이 나 ㄱ대학병원 응급실을 찾았으나, 새벽 시간대 산부인과 의사가 없는 이유로 구급차 내에서 30분이상 대기해야 했다. 결국 아이를 잃은 후 대전의 ㄴ병원으로 옮겨 다시 임신했으나, 27주 임신 상태에서 양수 파수가 발생했다.

전국적 NICU 병상 부족과 이송 지연 현실

조 씨의 경우 ㄴ병원은 니큐 병상 운영이 없다며, ㄱ대학병원과 ㄷ병원도 신생아중환자실(NICU)에 빈 병상이 없다며 입원을 거부했다. 결국 전남광주 순천 현대여성아동병원으로의 전원만을 의존할 수 밖에 없었고, 구급차로 2시간30분을 달려 늦은 밤 1.145㎏의 남아를 낳을 수 있었다.

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이러한 사례는 단순히 조 씨 개인의 문제가 아니다. 고위험 산모가 증가하는 동시에 산모와 신생아에 대한 응급 대응이 불가능한 지역이 늘어나고 있어, 출생의 순간부터 거주지에 따른 '위험'의 격차가 커지고 있는 실정이다. 이는 의료체계의 구조적 허점이 드러나는 대표적인 사례다.

난임 시술 증가와 다태아 출산의 부작용

산부인과 전문의인 오정원 전 순천향대 부속 서울병원 교수는 난임 시술의 과도한 증가로 쌍둥이 등 다태아가 많아지고 고위험 산모가 증가하는 추세라고 지적했다. 현재 한국에서 첫째를 낳는 산모의 평균 연령은 33.2살이며, 35살 이상 산모 비중은 2025년 기준 37.3%에 달한다.

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2017년부터 시작된 난임 시술 건강보험 급여화와 정부 지원 정책으로 인해 지난해 난임 시술비를 지원받아 태어난 아이는 4만9천명으로, 전체 출생아 다섯 명 중 한 명(19.2%)에 해당한다. 특히 2024년 기준 난임 시술로 태어나는 아이 넷 중 하나(27.3%)는 다태아로, 주요 국가 중 2위인 높은 다태아 출산율을 보이고 있다.

쌍둥이 임신은 조산 가능성, 산모 합병증, 신생아 체중 미달 등 고위험군에 속하지만, 한국은 선진국들이 단배아 이식을 권유하는 것과 달리 임신 성공률을 위해 다배아 이식을 하는 독특한 양상을 보인다. 이는 결국 모성 건강보다 임신 성공 확률을 우선시하는 구조적인 문제를 내포하고 있다.

지역 간 의료 격차와 분망 취약지 증가

이러한 상황은 의료체계에 큰 부담을 주며, 저출생으로 인한 분만 병원과 산부인과의 감소로 인해 지역 간 의료격차는 심화되고 있다. 2020년 전국 518곳이었던 분만 기관은 2025년 436곳으로 줄었으며, 전국 시군구 중 3분의 1가량은 분만 의료기관이 아예 없는 실정이다.

현재 '분만 취약지'로 지정된 시군구는 108곳에 이르며, 60분 이내 분만 기관에 접근할 수 없는 인구가 30% 이상인 지역이 포함된다. 전남은 경북에 이어 출생아 1천명당 니큐 병상 수가 두 번째로 적은 지역이며, 무안군은 지역 내 분만 의료기관 이용률이 낮아 분만 취약지로 분류된다.

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충북의 경우 출생아 1천명당 니큐 병상 수는 4개에 불과해 전국 시도 중 하위권이다. 지난 10일 저녁 충북 청주에서는 24주 고위험 산모의 응급 신고가 들어왔으나, 전국 35곳에 연락한 결과 '산과 당직의 없음', '니큐 병상 없음'이라는 답변만 돌아출동 1시간40분 만에야 응급 이송이 가능했다.

인력 부족과 시스템 붕괴의 심각성

전국의 소아청소년과 전공의 중 80% 가까이가 서울에서 일하며, 올해 하반기 지원자는 전국에서 2명에 그쳤다. 전북대병원 김진규 소아청소년과 교수는 전남, 충북, 제주等地에서 이미 신생아집중치료 체계가 무너진 상황이라고 우려를 표했다.

병상 숫자만으로는 안전하지 않음을 보여주는 사례도 있다. 대전은 출생아 1천명당 니큐 병상 수(11.3개)가 전국 3위지만, 이정희(가명)씨는 임신 30주차 양수 파수 후 충남대병원 입원을 거부당해 200km 떨어진 순천으로 이송해야 했다. 대구에서도 쌍둥이 임신을 한 고위험 산모가 입원 병상 부족으로 병원을 옮겨 다니다 한 아들은 숨지고 다른 아들은 뇌성마비 재활훈련을 받고 있다.

해마다 21~24명의 산모가 임신과 출산 중에 숨지며, 응급 처치가 중요한 출혈과 색전증이 주요 사망 원인으로 꼽힌다. 국내 단태아 출생 184만건을 분석한 연구에 따르면, 분만 의료기관 접근성이 떨어지는 취약지에 사는 산모일수록 조산과 거대아 출산 위험이 더 높게 나타났다. 다문화 출산 비중 증가와 함께, 소득이 낮거나 의사소통이 어려운 이주여성 산모들의 건강 상태는 더 심각한 취약점으로 지목되고 있다.