대한민국 언론, 길을 잃다: '가짜 중립'과 권력 감시 부재의 심각성

한국 언론의 현주소를 진단하고, '가짜 중립'과 권력 감시 부재의 심각성을 지적하며, 언론 개혁의 필요성을 강조합니다. 특히 12·3 내란 사태, 미국-이스라엘의 이란 공격 보도, SBS 노조의 태도 등을 예시로 들어 언론의 문제점을 구체적으로 분석하고, '자유언론의 날' 제정을 통한 언론 개혁의 동력 확보를 촉구합니다.

대한민국 언론은 현재 심각한 위기에 직면해 있으며, 민주주의의 근간을 흔드는 걸림돌로 전락했습니다. 12·3 윤석열 내란 사태 당시 언론은 민주주의의 파수꾼 역할을 제대로 수행하지 못하고, 오히려 '균형 보도'라는 명분 아래 내란 세력과 저항 세력을 동등하게 취급하는 ' 가짜 중립 '으로 일관했습니다. 이는 사실과 거짓을 동일선상에 놓고 방관하는 행위로, 민주주의의 핵심 가치를 훼손하는 심각한 문제로 이어졌습니다.

이러한 언론의 퇴행적인 모습은 최근 미국-이스라엘의 이란 공격 보도에서 더욱 적나라하게 드러났습니다. 전쟁의 참혹함과 인간의 고통은 간과한 채, 기술적 화려함과 영웅 서사에 몰두하며 전쟁을 마치 오락처럼 소비하는 행태를 보였습니다. 공영방송 KBS는 인공지능 기술을 활용하여 전쟁 영화처럼 보도하고, 다른 언론사들은 영웅담에 집중하여 전쟁의 본질을 흐렸습니다. 반면, 미국의 주요 언론들은 전쟁 결정 과정의 불투명성과 역사적 과오를 지적하며 권력 감시에 충실한 모습을 보였습니다.

SBS 노조의 행태는 한국 언론의 위기를 단적으로 보여주는 사례입니다. 과거 이재명 대통령과 조폭 연루 의혹을 보도했던 '그것이 알고 싶다'는 대법원 판결을 통해 해당 보도의 허위성이 드러났음에도 불구하고, SBS 노조는 해당 방송을 옹호하며 이 대통령의 사과 요구를 '언론 길들이기'로 비판했습니다. 이는 오보와 왜곡에 대한 책임을 회피하고 '언론 자유'라는 방패 뒤에 숨어 자신들의 특권을 주장하는 행위로, 언론의 책임감 결여를 보여주는 것입니다. 더 심각한 문제는 이러한 SBS 노조의 태도가 한국 언론 전체의 인식과 다르지 않을 수 있다는 점입니다. 한국기자협회와 전국언론노동조합 역시 이 문제에 대해 소극적인 태도를 보이며, 언론계 내부의 자정 능력이 상실되었음을 드러냈습니다. 이러한 상황 속에서 언론 개혁의 필요성은 더욱 절실해졌습니다.

무너진 한국 언론을 바로 세우기 위해서는 언론 본연의 역할, 즉 진실 보도, 공정 보도, 권력 감시에 충실해야 합니다. 언론계 내부의 자정 노력이 부족하다면, 외부의 힘을 빌려야 합니다. 이에 동아투위, 조선투위 소속 원로 언론인들이 '자유언론의 날' 제정 운동을 추진하고 있습니다. 50여 년 전, 유신 독재에 맞서 자유언론을 외쳤던 1974년 10월 24일을 국가기념일로 지정하여 언론의 가치를 되새기고 언론 개혁의 동력을 확보하려는 것입니다. 현재 200개가 넘는 국가기념일 중 언론을 기념하는 날은 없습니다. '자유언론의 날' 제정을 통해 언론 개혁의 불씨를 지피고 언론 자유의 중요성을 강조하려는 노력은 매우 의미 있는 시도입니다.

이재명 정부는 이 요구를 수용하여 국민 주권을 지키는 핵심 기둥인 언론 자유를 더욱 강화해야 합니다. 시민들의 적극적인 참여 역시 중요합니다. 언론 개혁은 깨어있는 시민들의 지지와 참여를 통해 비로소 완성될 수 있습니다. 4월 22일 마감되는 청원에 참여하여 언론 개혁의 불을 지펴야 합니다. 50년 전 원로 언론인들이 외쳤던 자유언론의 횃불을 이제 시민들이 다시 들어야 할 때입니다.





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