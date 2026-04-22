대한민국 2월 출생아 수 20개월 연속 증가, 30대 출산율 반등 뚜렷

2월 출생아 수가 7년 만에 최대치를 기록하며 20개월 연속 증가세를 이어갔습니다. 특히 30대 여성의 출산율 상승이 눈에 띄는 가운데, 인구 동향의 세부적인 변화와 사회적 요인을 상세히 분석합니다.

대한민국 인구 통계에 긍정적인 신호가 감지되고 있습니다. 국가데이터처가 최근 발표한 인구동향 자료에 따르면, 올해 2월 태어난 출생아 수는 약 2만 3천 명으로 집계되어 같은 달 기준으로 지난 7년 동안 가장 높은 수치를 기록했습니다. 이는 단순히 일시적인 현상이 아니라, 지난 2024년 7월부터 시작된 출생아 수 증가세가 20개월 연속으로 이어지고 있다는 점에서 매우 고무적인 지표로 평가받고 있습니다. 특히 이번 2월의 증가율은 관련 통계가 작성되기 시작한 1981년 이래 최고 기록을 경신했으며, 증가 폭 또한 역대 세 번째로 큰 수준을 보였습니다. 전문가들은 이러한 지속적인 증가 흐름이 우리 사회의 인구 구조 변화에 어떤 긍정적인 영향을 미칠지 주목하고 있습니다. 이번 통계에서 가장 눈에 띄는 부분은 30대 여성들의 출산율이 전체적인 상승세를 견인하고 있다는 점입니다. 30대 초반의 출산율은 인구 1천 명당 86.1명, 30대 후반은 61.

5명으로 각각 전년 대비 9명 이상 대폭 증가했습니다. 20대 후반과 40대 이상에서도 소폭의 증가세가 확인되어, 연령별로 고른 출산 분위기가 조성되고 있음을 보여줍니다. 다만 첫째아의 구성비는 63.0%로 늘어난 반면 둘째아와 셋째아 이상의 비중은 다소 줄어들어, 가구별 출산 계획에는 여전히 과제가 남아있는 것으로 분석됩니다. 합계출산율 역시 0.93명을 기록하며 1년 전보다 0.10명 상승하는 등 지표 전반에서 회복세가 뚜렷하게 관찰되고 있습니다. 한편, 인구와 관련된 다른 지표들에서도 주목할 만한 변화가 있었습니다. 혼인 건수의 경우 22개월 만에 처음으로 4.2% 감소하며 잠시 주춤하는 모습을 보였으나, 이혼 건수는 1997년 이후 가장 낮은 수준을 기록하며 큰 폭으로 감소했습니다. 이는 이혼 신고가 가능한 업무일이 명절 연휴로 인해 줄어든 계절적 요인이 복합적으로 작용한 결과로 보입니다. 사망자 수 역시 전년보다 3.5% 감소한 2만 9천여 명으로 집계되었는데, 이는 작년보다 온화한 기상 여건이 긍정적인 영향을 미친 것으로 풀이됩니다. 비록 여전히 사망자 수가 출생아 수보다 많아 인구 자연 감소 현상은 지속되고 있지만, 출생아 수의 꾸준한 반등은 우리 사회가 당면한 저출산 위기를 극복하는 데 있어 중요한 전환점이 될 것으로 기대됩니다. 정부는 이러한 흐름을 이어가기 위해 청년층의 안정적인 결혼과 육아 환경 조성을 위한 지원책을 더욱 세밀하게 보완할 계획입니다





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