대한민국, 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조서 체코 꺾고 승리

2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 경기에서 대한민국 축구 국가대표팀이 체코를 상대로 2대 1 승리를 거두며 16강 진출 가능성을 높였다. 황인범과 Son Heung-min의 골이 빛난 경기였다.

2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 경기에서 대한민국 축구 국가대표팀은 현지 시간으로 11일 멕시코 과달라하라의 에스타디오 경기장에서 체코와의 경기를 2대 1로 승리했다. 이번 대회는 미국, 캐나다, 멕시코가 공동 개최하며, 멕시코에서는 멕시코시티, 과달라하라, 몬테레이 세 도시가 경기장으로 활용된다.

경기 시작 후 대한민국은 황인범의 선제골로 앞서나갔고, 체코의 맹렬한 반격을 받았으나 후반 추가시간에 Son Heung-min의 결승골로 균형을 깨뜨리며 귀중한 승점 3을 획득했다. 특히 이번 승리로 대한민국은 조 1위로 순위를 점하며 16강 진출을 향한 유리한 고지를 마련했다. 경기 내내 과달라하라 경기장을 찾은 많은 관중은 한국 팀을 응원하며 열정적인 분위기를 조성했고, Son Heung-min을 비롯한 선수들은 끝까지 투지를 잃지 않는 모습을 보였다. 이번 경기는 대한민국 축구가 북중미 대회에서도 경쟁력을 입증하는 계기가 되었다.

대회 일정상 다음 상대는 조별리그 두 번째 경기로, 대한민국은 조 순위를 유지하기 위해 전력을 다할 예정이다





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