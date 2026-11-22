민주당의 단순 지지율은 여당을 앞섰으나, 2028년 총선 관점의 정부 견제 지수는 국민의힘이 우위를 점했다. 향후 국회 예산안 심사와 정국 흐름에 중대한 변수가 될 전망이다.

더불어민주당 김민석 대표와 국민의힘 장동혁 대표는 2일 국회에서 이재명 대통령의 보궐예산 관련 시정연설을 기다리고 있다. 최근 발표된 여론조사 결과, 이재명 정부 출범 이후 여당을 앞지르고 있던 민주당이 2028년 총선 을 전제로 한 조사에서는 야당이 두 자릿수 차이로 앞서는 기현상이 나타났다. 이는 단순한 정당 선호도를 넘어 향후 정국과 선거 전략에 중대한 영향을 미칠 수 있는 신호다.

2028년 총선 관점의 정부 견제 지수 우위

갤럽 코리아는 22일, 17일부터 19일까지 유권자 1,001명을 대상으로 실시한 조사 결과를 발표했다. 이번 조사는 내후년 4월 치러질 제23대 총선을 전제로 했으며, 현재 정부를 견제하기 위해 야당 후보를 더 많이 뽑아야 한다는 견제가 47%를 기록했다. 반면, 현재 정부를 지원하기 위해 여당 후보를 더 많이 뽑아야 한다는 의견은 37%에 그쳤다. 이 결과로 볼 때, 정부 견제 의견이 정부 지원 의견을 10%p 상회하는 것으로 나타났다.

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정당별 지지율과 달리, 이 같은 정부 지원 대 견제의 지표는 실제 총선 결과와 더 밀접한 관련이 있는 것으로 해석된다. 현재 민주당의 정당 지지도는 36%로 국민의힘(28%)보다 8%p 높지만, 차기 총선을 앞두고 있는 유권자들의 심리를 반영한 이 지표에서는 야당이 유리한 고지를 점령하고 있는 셈이다. 이로 인해 여야 양당은 향후 공방과 선거 전략 수립에 있어 새로운 기준을 설정해야 할 상황에 처했다.

지역 및 연령대별 심층 분석 결과

지역별로는 광주·전남·전북을 제외하고 모든 지역에서 정부 견제 지수가 우세했다. 유일하게 정부 지원 지수가 50%를 기록한 지역은 광주·전남·전북이었다. 나머지 지역에서는 야당에 유리한 여론이 형성되어 있어, 민주당이 전통적인 지지 기반을 제외한 전역에서 여론 조정을 위해 고군분투해야 할 것으로 보인다.

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연령대별로도 상이한 양상이 나타났다. 40대는 48%, 50대는 54%로 정부 지원 지수가 우세했다. 그러나 20대는 56%, 60대는 54%, 30대는 53%로 정부 견제 지수가 더 높았다. 특히 젊은 세대를 중심으로 정부에 대한 불만이나 변화에 대한 염원이 커짐을 보여주며, 이는 향후 민주당이 다변화되는 유권자 심리를 얼마나 효과적으로 흡수하느냐에 따라 선거 승패가 좌우될 수 있음을 시사한다.

전문가 분석 및 향후 정국 전망

갤럽 코리아는 정당 지지도가 현재의 특정 정당에 대한 유권자의 태도를 반영할 뿐, 실제 투표 행동과는 괴리가 있을 수 있다고 지적했다. 단순 정당 지지도는 의석 수를 예측하는 지표로는 부적합하며, 차기 총선을 전제로 한 여론조사에서는 여당이 오히려 위태로운 위치에 놓여 있다고 판단했다. 이는 이재명 정부 출범 이후 지속적으로 여당이 주도해 온 정국 흐름이, 총선이라는 최종 결과물 앞에서는 달라질 수 있음을 의미한다.

앞서 2024년 제22대 총선에서 야당이 압승한 것을 앞두고도 약 1년 동안의 조사에서 정부 견제 지수가 우위였으나, 2020년 제21대 총선에서 여당의 압승을 앞둔 한 달 전부터는 정부 지원 지수가 앞서 있었다는 점이 이번 조사와 유사한 패턴을 보여준다. 이는 선거 전반기에 나타나는 일시적인 여당 지지도 상승이 총선 직전에는 반전되는 경향을 보일 수 있음을 시사한다.

김민석 대표의 100일 기념 행사 고민

이러한 여론의 흐름 속에서 김민석 더불어민주당 대표는 24일을 맞아 직무 수행 100일을 맞이한다. 김 대표는 전당대회 당시 100일 내에 정당 지지를 10%p 이상 증가시키겠다고 공언했으나, 현재 민주당의 지지도는 오히려 정체되거나 하락하는 양상을 보이고 있다. 이러한 여세를 고려할 때, 김 대표는 언론 공개 등의 별도의 100일 기념 행사를 열지 않을지 고민하고 있는 것으로 전해진다.

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이번 여론조사는 전화 인터뷰 방식으로 진행되었으며, 95% 신뢰수준에서 표본오차는 ±3.1%p이다. 이번 조사는 향후 대한민국 정국의 주요 키워드가 될 2028년 총선의 서막을 알리는 중요한 지표로 평가된다. 여야 양당은 이번 결과를 바탕으로 당내 전략을 재조정하고, 유권자들의 니즈를 파악하는 데 집중할 것으로 보인다.