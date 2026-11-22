건국대 등 14개 대학이 2027학년도 논술고사에서 AI와 초소형 카메라 부정행위를 차단하기 위해 앞치마 착용과 필기구 독점 사용을 도입하는 등 엄격한 보안 조치를 취했다.

건국대, 경희대, 고려대 등 14개 대학은 2027학년도 대학입시에서 인공지능(AI) 및 초소형 기기 활용 부정행위를 차단하기 위해 역대급 보안 조처를 도입했다. 21일과 22일 치러진 대학별 논술고사 현장에서 각 대학은 응시생에게 일회용 앞치마를 지급하고 개인 소지품을 철저히 통제하는 등 입시 공정성 확보에 총력을 기울였다.

초소형 카메라 원천 차단 앞치마 지급

경희대는 논술고사 당일 응시생 3만5천명 전원에게 일회용 앞치마를 배포해 겉옷이나 상의에 은밀히 부착된 초소형 카메라로 시험지를 촬영하는 행위를 원천 봉쇄했다. 이는 입시 공정성을 해칠 수 있는 새로운 형태의 부정행위 수법에 선제적으로 대응하기 위한 조치로, 현장에서는 이를 통해 촬영 시도를 근본적으로 차단하겠다는 의지를 드러냈다.

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실제 시험을 치른 경희대 응시생 권현서 양은 필기구 뚜껜에 카메라가 있는지 감독관이 일일이 확인할 뿐만 아니라, 앞치마를 착용하도록 안내받았다고 전했다. 그는 전자기기나 외투를 모두 가방에 담아 시험장 뒤쪽 보관함에 넣어야 했기에 부정행위가 일어나기는 어렵다고 평가하며, 얇은 일회용 재질의 앞치마는 시험 진행 중 불편함을 주지 않았다고 말했다.

성균관대 필기구 독점 사용과 엄격한 소지품 검사

성균관대학교는 필기구와 소지품 통제를 한층 강화하여 대학이 배부한 4색 볼펜과 샤프만 사용을 허용했다. 개인 지우개의 경우 사용 전 감독관의 검수를 받아야 하며, 지난해까지 허용되었던 아날로그 시계 반입은 전면 금지되며 보안 수준을 대폭 끌어올렸다. 이러한 조치는 응시생이 외부로 신호를 보내거나 기록을 저장할 수 있는 모든 경로를 차단하기 위한 것이다.

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성균관대 수리형 논술에 응시한 이세인 씨는 안경을 육안으로 검사하고 모든 액세서리를 제거하도록 안내받았다고 밝혔다. 그는 착용하고 있던 곱창머리끈까지 직접 확인받았으며, 이러한 엄격한 검사 절차가 실제 적발 사례가 있든 없든 강력한 예방 효과가 있을 것이라고 설명했다.

현장 감독 허점과 수험생들의 우려

엄격한 보안 조치에도 불구하고 현장 감독의 사각지대에 대한 우려의 목소리가 높다. 경희대 응시생 조동준 군은 앞치마를 착용하더라도 소매 안쪽에 카메라를 숨기거나 다른 방법으로 우회할 경우 속수무책일 수 있다고 지적하며, 마음먹은 자를 완전히 막기에는 한계가 있을 수 있다고 우려했다.

성균관대 응시생 강아무개 씨 역시 아날로그 시계를 지퍼백에 담아 교실 앞뒤로 빼두고, 머리끈까지 만져보며 검사받았지만 반입이 허용된 지우개는 직접 만져보지 않아 완전히 안심하기는 어렵다고 말했다. 이는 검사 대상에서 제외된 일부 소지품이 부정행위의 도구가 될 수 있다는 잠재적 리스크가依然存在함을 시사한다.

입시 공정성 확보를 위한 향후 방향

최근 대학가에서 AI와 초소형 기기를 이용한 부정행위 의혹이 잇따르자, 각 대학은 입시 공정성 확보 차원에서 이례적인 보안 강화를 모색했다. 그러나 이번 조처가 수험생들의 모든 우려를 불식시키기는 아직 이르다. 앞으로 대학들은 현장에서의 검증된 경험을 바탕으로 감독 시스템의 보완책을 마련할 것으로 보이며, 수험생들은 남은 시험 일정 동안 더욱 긴장된 상태를 유지해야 한다.