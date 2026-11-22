2027학년도 대학 논술시험에서 AI 활용 부정을 막기 위해 앞치마 착용 등 엄격한 지침이 도입되며 수험생들의 당황스러운 반응과 우려가 제기되고 있다.

22일 오전 고려대 학교 백주년기념관 앞에서 진행된 2027학년도 대학 논술시험 장에서 박선우(54) 씨는 아들 금교준(18) 군을 다독이며 걱정스러운 어조로 대화를 나누고 있었다. 영하의 추운 날씨에도 불구하고 롱패딩과 모자로 단단히防寒한 금군은 시험을 앞두고도 안정적인 모습을 보였다. 그는 원래 착용하던 뿔테 안경을 오해의 소지가 없도록 테가 얇은 안경으로 교체했다고 밝혔다. 그래도 큰 부담은 없으며, 자신의 실력만 제대로 발휘하면 되는 시험이라고 자신감을 내비쳤다.

AI 부정행위 방지 위한 새 지침 시행

수험생들의 침착한 태도와는 달리, 최근 잇따라 적발된 인공지능(AI) 활용 부정행위에 대응하기 위해 도입된 새로운 지침들로 인한 혼란이 시험장 주변에서 감지되었다. 서울 동대문구에 위치한 경희대학교에서는 2026년 11월 21일 치러진 논술시험장에서 AI 활용 부정을 막기 위해 수험생들에게 앞치마를 배부하여 착용하도록 했다. 이는 기존의 관행과는 달라 많은 수험생이 당황하거나 불편함을 겪었던 사례로 기록되었다. 이러한 변화는 입시 생태계에 새로운 변수를 던지며 수험생들과 학부모들의 심리적 안정을 해치고 있다.

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수험생들의 반응과 학부모 우려

숙명여자대학교에서 논술시험을 치러 온 신모(18) 양은 걱정이 앞선다고 토로했다. 그녀는 평소 답안 작성 시간을 100분에 맞춰 훈련해 왔으며, 전날 있었던 지침 변경 사례를 언급하며 오늘 시험에서는 보다完善的한 대책이 마련되기를 바랐다. 성균관대학교 정문에서는 김지후(21) 씨가 논술시험을 치르기 위해 어머니와 함께 오기도 했다. 김지후 씨는 시험 지침의 변경이 자신에게 큰 영향을 미치지 않는 스타일이라고 말했지만, 예상치 못한 변화에 대해 우려를 표시했다. 그는 단추가 있는 옷을 입으면 검사 과정에서 불편함을 겪을 수 있다는 우려에 따라 단치가 없는 옷을 고의로 선택했다고 밝혔다.

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시험 특성과 대비 방안 논쟁

일부 수험생과 학부모는 논술시험의 특성상 수능보다는 부정행위 염려가 적다고 평가했다. 고려대학교 대기실에서 만난 장모(21) 씨는 수리논술의 경우 정해진 답이 있어 관리가 용이하지만, 인문논술은 개인의 사고와 서술이 중요하므로 답이 다양한 방향으로 나올 수밖에 없다고 설명했다. 이는 변별력이 유지될 수 있음을 의미하며, 따라서 인공지능이 답안을 생성한다 하더라도 그 질적 차이를 통해 정당한 점수를 매길 수 있다는 주장이다. 반면 숙명여자대학교 논술시험장 인근에서는 남은 시간을 확인할 수 있는 공용 시계가 늦게 비치되어 수험생들이 시간 관리에 불편을 겪었다는 증언도 나오며, 행정적 준비미 부족에 대한 불만도 섞여 있었다.

정부 대책 평가와 향후 전망

장수생 자녀를 둔 임모(58) 씨는 상황의 혼란스러움을 인정하면서도, 현행 조치들을 수용해야 한다고 밝혔다. 그녀는 정부의 대책이 완벽하지는 않더라도 현재의 위기를 극복하기 위해 최선을 다한 노력으로 평가했다. 이러한 입장은 수험생 보호와 공정성 유지 사이에서 정부가 취한 조치가 필수적임을 시사한다. 앞으로 대학들은 시험장 운영 지침을 명확히 하고, 수험생들의 오해를 줄이기 위한 사전 안내를 강화해야 할 것으로 보인다. 수험생들도 변화하는 환경에 빠르게 적응하며, 자신의 학업 성취도를 증명하는 데 집중해야 할 시점이다.