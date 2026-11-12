대표팀 1992·1996년생 불화설, 고참 5명 입장문으로 수습 시작

손흥민 등 고참 5선수가 공동 입장문으로 논란을 봉합하며 사과했다. 그러나 은퇴설과 주장 교체 논란은 잔재가 많아 향후 경기력과 리더십으로 진정성을 입증해야 한다는 분석이다.

손흥민, 이재성, 김민재, 황인범, 황희찬 등 축구대표팀 의 고참 5명 이가 로베르트 모레노 임시 감독 체제 아래 불거진 세대 간 불화설에 대해 공식적으로 사과하며 논란을 일단락 지었다. 이들은 현지시간 12일 대한축구협회 채널을 통해 공동 입장문을 발표하고 팬들에게 무거움을 전하며 갈등 해소를 시도했다.

고참 5명 공동 입장문 발표와 사과 내용

이들 5명은 최근 소집 과정에서 서로의 의견을 나누고 이해의 폭을 넓혔다고 밝혔다. 이번 논란의 출발점은 개인적인 감정싸움이 아니라 대표팀의 더 나은 발전을 위한 공통된 문제의식에서 비롯된 것임을 강조했다. 또한 은퇴를 조건으로 특정 요구를 관철하려 했다는 외부의 의혹은 명확히 부인했다.

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입장문은 단순한 해명 그 이상을 넘어 팬들에게 다시 한번 신뢰를 얻기 위한 첫걸음으로 해석된다. 특히 손흥민과 황희찬이 현지시간 10일 카타르 도하에서 진행된 회복 훈련 중 대화를 나눈 모습이 포착되면서 대화의 존재 자체는 확인된 상태다.

은퇴설과 주장 교체 논란의 기원과 기원

이번 논란은 지난 10월 6일 우즈베키스탄전 직후 김민재, 황인범, 황희찬 등 1996년생 세 선수의 대표팀 은퇴 가능성이 거론되면서 본격화됐다. 현영민 전력강화위원장과 선수들이 심야 면담을 진행하는 등 사태가 심각해지자 외부로 비화되었다. 이 과정에서 손흥민의 주장직과 대표팀 운영 방식에 대한 의견 충돌, 그리고 아시안컵 출전 여부에 대한 이야기도 나왔다.

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더욱이 지난달 국회 문화체육관광위원회 국정감사에서는 일부 선수들이 손흥민을 '그분' 또는 '7번'으로 은유적으로 지칭했다는 증언이 나오면서 내부 관계에 대한 의구심은 더 커졌다. 이미 은퇴 가능성과 주장 교체 문제까지 외부에 공개된 이상 단순한 라커룸 내 해프닝으로 치부하기 어려운 사안이다.

과거 사례 대비 부족하다는 지적과 책임론

2년 전 카타르 아시안컵 당시 '탁구 게이트' 사건 때는 이강인이 직접 손흥민을 찾아가 사과하고 공개적으로 고개를 숙이는 등 명확한 수습 과정이 있었다. 이번 경우 손흥민과 황희찬의 짧은 대화와 다섯 선수 명의의 입장문이 전부라 그 진정성에 대한 검증이 필요하다는 목소리가 나온다.

물론 라커룸 내부의 대화를 모두 외부에 공개하라는 요구는 지나칠 수 있다. 하지만 이미 외부로 비화된 문제를 '서로 이해했다'는 설명만으로 끝내기는 어렵다는 것이 전문가들의 공통된 시각이다. 이번 논의가 정말 대표팀을 더 낫게 만들기 위한 것이었다면 달라진 모습을 경기장에서 보여줘야 한다.

앞으로의 평가전과 새 감독 계약에 미칠 영향

대표팀은 다음 달 13일 사우디아라비아와 17일 카타르와 평가전을 치른다. 이는 다섯 고참이 입장문의 진정성을 행동으로 보여줄 첫 무대다. 아시안컵 연기로 대표팀은 시간을 벌었지만, 로베르트 모레노 감독의 계약은 다음 달 27일 종료된다.

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선수단 내부 문제가 제대로 정리되지 않는다면 새 감독 선임 과정에 부담으로 작용할 수 있다. 한두 경기에서 이긴다고 모든 문제가 사라지지 않는다. 선수들은 경기력과 리더십으로, 축구협회는 운영과 소통 체계 개선으로 각자의 책임을 다해야 한다.

선수들은 팬들이 원하는 것이 '설명보다 경기장에서 보여드리는 진심과 좋은 경기력'임을 인지하고 있다. 이번 공동 입장문은 논란의 끝이 아니라 수습의 시작점이다. 대표팀의 내실을 다지기 위해 목소리를 냈다면, 그 변화를 가장 먼저 보여줘야 할 사람은 바로 이번 입장문을 낸 고참 5명이다.