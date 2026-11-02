대통령 시정연설 2027년 예산안 여야 극명 반응

2027년 정부 예산안 시정연설에서 이재명 대통령의 연설에 민주당은 30차례 박수, 국민의힘은 침묵시위와 구호 외치며 극명하게 엇갈린 반응을 보였다.

이재명 대통령 은 2일 국회 본회의장에서 2027년도 정부 예산안에 대한 시정연설을 진행했다. 이 자리에서 여야 간 극명한 온도차는 뚜렷하게 드러났다. 더불어민주당 의원은 연설 도중 총 30차례 박수를 보내며 뜨거운 호응을 보인 반면, 국민의힘은 Laptop 컴퓨터에 규탄 피켓을 붙인 채 침묵시위를 전개했다.

국민의힘 의원들은 사전에 준비된 시위용 손팻말을 들고 입장을 밝혔다. 이들은 '사법부 겁박 중단', '재판 독립 수호', '1400조 나라 빚 plus 162조 미래빚더미기금' 등의 구호가 적힌 피켓을 Laptop 화면에 부착했다. 일부 의원은 연설 중 야유를 보내거나 중도 퇴장하는 강경한 태도를 보였다.

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연설 시작 전 이 대통령은 조 국회의장과 인사를 나눈 후, 입구 쪽으로 줄지어 선 의원들과 악수를 나누며 인사했다. 민주당 측에서는 정청래 전 대표, 한병도 원내대표, 김민석 대표 등이 차례로 등장해 일일이 인사를 나눴다. 또한, 법무부 장관 후보자 지명 후 낙마한 김승원 의원과도 웃으며 악수하는 여유를 보였다.

국민의힘 의원들은 이러한 인사 행렬을 지켜보며 기존에 사용했던 피켓을 Laptop에 붙인 채 입장을 취했다. 이들은 '나라 빚 외면 쌈짓돈 예산 미래 파괴 규탄한다', '재판취소 위한 탄핵 추진 사법부 겁박 중단하라' 등 강한 규탄 구호를 외치며 내년도 예산안과 정부·여당, 사법부 간 갈등을 강력히 비판했다.

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연설 중 갈등과 퇴장 행보 이어져

약 27분간 이어진 연설 동안 민주당 의원들의 집중적인 박수 지원이 이어졌다. 하지만 이 대통령이 '국채 발행은 하지만 대부분 기존 국채 상환에 사용하므로 순 증가분이 거의 없다'며 원고에 없는 발언을 하자, 임이자 의원 등 국민의힘 의원들 사이에서 탄식이 터져 나왔다.

이어 김미애 국민의힘 의원이 '재판을 재개하라'며 목소리를 높이자, 이 대통령은 '얘기하고 있는데 자꾸 방해하는 얘기를 한다'며 맞받아쳤다. 그는 '특별한 의견을 주시면 좋겠다'며 야당의 입장을 경계했다. 이 과정에서 이 대통령은 조 국회의장에게 '뭘 갖고 저렇게 하는 것인가'라고 묻기도 했다.

국민의힘 의석 쪽으로 나아가 인사를 나누려던 이 대통령은, 의원들이 이미 자리를 뜬 모습을 보고 멋쩍은 듯 웃음을 지었다. 이를 지켜본 민주당 의원 일부는 '예의가 없다'며 항의하기도 했다. 조 국회의장은 연합뉴스와의 통화에서 '여야를 떠나 국가 원수에게 당연히 예우를 갖춰야 한다'며 당시 박근혜 전 대통령 시절에도 민주당이 보이콧했을 때 유일하게 일어나 박수쳤던 일을 언급하며 비판의 목소리를 높였다.

연설 후 민주당과 혁신당의 친밀한 interaction

연설이 끝난 후 민주당 의원들은 이 대통령의 동선을 따라 다시 길게 늘어서 악수와 인사를 이어갔다. 일부 의원은 휴대전화를 꺼내 들어 대통령에게 '셀카' 촬영을 요청하는 등 친근한 모습을 보였다. 혁신당의 신장식 대표는 이 대통령과 악수를 나눈 후 20여 초간 대화를 나누는 시간도 가졌다.

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민주당 의원들과의 인사와 사진 촬영이 계속되면서 이 대통령은 연설 종료 후에도 10여 분간 본회의장에 머물렀다. 이를 지켜본 조정식 국회의장은 '대통령님이 나가셔야 산회한다'며 웃으며 농담을 건네 행사장 분위기를 약간이나마 완화했다. 이와 관련해 연합뉴스의 사진 자료에는 국민의힘 의원들이 시정연설 입장을 지켜보는 모습과 연설 종료 후 기념 촬영하는 이 대통령의 모습이 담겨 있다.