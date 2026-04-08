대통령비서실 정보공개심의회 위원 명단 비공개 논란: 국민 알 권리 침해 vs 업무상 어려움?

대통령비서실이 정보공개심의회 위원 명단을 공개하지 않아 논란이 일고 있습니다. 내부 위원 명단만 공개하고 외부 위원 명단은 비공개로 일관하며, 이는 국민주권정부의 투명성 강조 기조와 배치된다는 지적입니다. 정보공개센터는 외부 위원 명단 비공개가 위법하다며 이의신청을 제기했지만 받아들여지지 않았습니다. 관련 법률과 판례, 역대 정부의 사례를 통해 비공개의 문제점을 지적하고, 투명한 정보 공개의 필요성을 강조합니다.

대통령비서실 은 정보공개심의회 위원 명단 공개를 요구하는 정보공개청구에 대해 내부 위원 명단 만 공개하고 외부 위원 명단 은 비공개로 일관하고 있어 논란이 일고 있습니다. 국민주권정부를 표방하며 투명성 을 강조하는 현 정부 기조와 배치되는 결정이라는 지적이 제기됩니다. 투명사회를 위한 정보공개센터는 지난 2월 25일 대통령비서실 에 정보공개심의회 위원 명단 공개를 청구했습니다. 이는 정보공개심의회 가 적절한 전문성을 갖춘 위원들로 구성되어 운영되는지 확인하기 위한 목적이었습니다. 그러나 대통령비서실 은 내부 위원 명단 만 공개하고 외부 위원 명단 은 공개하지 않았습니다. 정보공개센터는 외부 위원 명단 비공개가 위법하다며 이의신청을 제기했지만, 대통령비서실 정보공개심의회 는 이를 받아들이지 않았습니다. 이는 정보공개심의회 위원들이 자신들의 이름과 소속, 직업 등을 국민들에게 공개하지 않기로 결정한 셈입니다.

\정보공개심의회는 공공기관의 정보공개 처리 업무에 대해 자문하고, 비공개 정보의 공개 여부를 심의하는 기구입니다. 국민의 알 권리에 직접적인 영향을 미치기 때문에, '공공기관의 정보공개에 관한 법률'에 따라 모든 공공기관은 정보공개심의회를 의무적으로 구성하고 운영해야 합니다. 정보공개법 제12조는 정보공개심의회를 위원장 1인을 포함하여 5인에서 7인 이내로 구성하며, 위원의 3분의 2 이상은 해당 기관의 업무 또는 정보공개 업무에 관한 지식을 가진 외부 전문가를 위촉하도록 규정하고 있습니다. 이는 정보 공개 여부 판단의 객관성과 신뢰성을 확보하기 위한 조치입니다. 그러나 외부 위원들의 이름, 소속, 직업 등이 공개되지 않는다면 정보공개심의회 운영의 객관성과 신뢰성을 확보하기 어렵다는 비판이 나옵니다. 대통령비서실과 정보공개심의회가 외부 위원 명단 공개를 거부하는 이유 역시 납득하기 어렵습니다. 대통령비서실은 정보공개법 제9조 제1항 제5호를 근거로, 외부 위원 명단 공개가 '업무의 공정한 수행에 현저한 지장을 초래할 정보'에 해당한다고 주장합니다. 이는 명단 공개로 인해 발생하는 부담, 외부 압력 등을 우려하는 것으로 해석됩니다. 하지만 정보공개심의회가 비공개 위원회로 분류되지 않으며, 단순히 이름, 소속, 직업 등 공적인 신뢰를 위한 최소한의 정보 공개가 업무 수행에 지장을 줄 것이라는 주장은 설득력이 부족합니다. 오히려 공무 수행을 위해 위촉받은 사람들이 자신의 이름과 전문성을 증명할 직업조차 공개하지 못한다면, 대통령비서실의 정보공개제도 운영에 대한 국민 신뢰를 얻기 어려울 것입니다.\외부 위원 명단 비공개는 다수의 판례에서도 위법하다는 점이 확인됩니다. 과거 공공기관들은 위원회 명단 공개 청구에 대해 비공개 결정을 내렸지만, 정보공개소송에서 위원회 업무의 특수성을 고려해야 하는 예외적인 경우를 제외하고는 위원 명단 공개를 명령하는 판결이 대부분이었습니다. 2008년 경제개혁연대가 법무부에 사면심사위원회 명단 공개를 청구했으나 법무부가 거부하자 제기된 정보공개소송에서 대법원은 법무부의 비공개 처분이 위법하다고 판결했습니다. 법무부는 명단 공개 시 위원들이 비난 여론의 대상이 되거나 공정한 업무 수행에 지장을 받을 수 있다고 주장했지만, 재판부는 심사 과정의 투명성 확보를 위해 위원들의 명단과 약력 공개가 바람직하다고 판단했습니다. 2015년 박근혜 정부 당시 역사 교과서 국정화 사태에서도, 교육부는 집필진 및 편찬심의위원회 명단 공개 시 심리적 압박으로 집필 활동에 지장이 있을 수 있다는 이유로 비공개를 주장했지만, 항소심 재판부는 국민적 관심과 청소년 역사관 형성에 미치는 영향 등을 고려하여 교육부의 주장을 받아들이지 않았습니다. 정보공개심의회 외부 위원 명단 비공개 역시 정보공개소송으로 이어진다면, 업무의 특수성을 고려할 이유가 없고, 비공개를 주장하는 이유 또한 앞선 사례들과 유사하므로 비슷한 판결이 나올 가능성이 높습니다. 역대 정부들의 사례를 살펴보면, 문재인 정부는 정보공개심의회 회의를 대면 심의로 원칙으로 하고 내·외부 위원 명단을 모두 공개했으며, 윤석열 정부 초기에는 외부 위원 성명만 공개하다가 인사 문제 이후에는 비식별 처리하여 공개했습니다. 그러나 이재명 정부는 외부 위원 명단을 아예 비공개함으로써 정보공개 수준이 후퇴했다는 비판을 받고 있습니다. 국민주권정부를 표방하는 만큼, 정보공개심의회 운영 방침을 개선하여 위원 명단을 투명하게 공개해야 합니다. 이 기사는 정보공개센터 홈페이지에도 실립니다





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대통령비서실 정보공개심의회 정보공개 위원 명단 투명성

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