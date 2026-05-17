대통령 관저 이전 예산 전용 및 특혜 의혹 수사 가속화... 김건희 여사 개입 여부 집중 추적

종합특검이 대통령 관저 이전 과정에서 행안부 예산을 무리하게 전용하도록 압박한 정황을 포착하고, 관련자들에 대한 수사와 보복 인사 여부를 집중 조사하고 있습니다.

윤석열 정부의 대통령 관저 이전 과정에서 불거진 특혜 의혹과 예산 전용 논란을 수사 중인 권창영 2차 종합특별검사팀이 충격적인 정황을 포착했다. 특검 수사 결과에 따르면, 당시 행정안전부는 대통령실에 관저 이전 과정에서 발생한 추가 비용을 대통령실과 행안부가 나누어 분담하자는 안을 제시했으나, 대통령실 측은 이를 거부하고 모든 비용을 행안부가 전액 부담하라는 강압적인 지시를 내린 것으로 드러났다.

이는 단순한 예산 집행의 문제를 넘어, 국가 예산 운용의 원칙을 무시하고 특정 기관에 책임을 전가한 권력 남용의 가능성을 시사하고 있어 사회적 파장이 예상된다. 이번 사건의 핵심은 관저 공사를 맡은 인테리어 업체 '21그램'에 주어진 특혜와 그 과정에서 발생한 비용 처리 방식에 있다. 21그램은 종합건설업 면허를 보유하지 않은 업체임에도 불구하고 대통령 관저라는 국가 중요 시설의 이전 공사를 수주했다는 점에서부터 특혜 의혹이 시작되었다.

당초 윤 전 대통령이 취임 전 발표한 계획에 따라 정부청사관리본부의 예비비로 약 14억 원이 배정되었으나, 공사 업체가 21그램으로 결정된 이후 견적 금액이 41억 원으로 대폭 상승했다. 특검은 대통령실이 이 부족분인 약 27억 원을 메꾸기 위해 행안부에 예산 전용을 압박했다고 보고 있다. 정상적인 행정 절차라면 추가경정예산안을 통해 국회의 승인을 받고 예산을 배정받아야 하지만, 대통령실은 이러한 절차를 생략하고 행안부의 기존 예산을 전용하는 무리한 방식을 택했다. 특검이 대통령실이 이토록 무리하게 예산 전용을 지시한 이유에 주목하는 이유는 공사 내용의 부적절함 때문이다.

수사팀은 21그램과의 부실한 계약 내용뿐만 아니라, 일반적인 관저 시설에서는 찾아보기 힘든 반려동물 전용 수영장, 일본식 다다미방, 히노키 편백나무 욕조 등 호화 시설 설치 공사가 포함되었을 가능성을 의심하고 있다. 만약 이러한 시설들이 대통령실 예산으로 공식 집행되었다면 국회 심의 과정에서 심각한 비판과 논란이 되었을 것이며, 특히 당시 '여소야대'의 정치적 상황에서 야당의 강력한 견제를 피하기 위해 행안부의 예산을 활용해 은밀하게 공사를 진행하려 했다는 분석이다. 더욱 심각한 점은 이러한 부당한 지시에 저항한 공무원들에 대한 보복성 인사 의혹이다.

특검은 지난 3월 행안부 압수수색 과정에서 당시 업무 담당 공무원이 상급자에게 '지시를 받아들이기 어렵다. 차라리 인사 조치를 해달라'고 호소한 문서 내용을 확인했다. 이는 당시 실무자들이 예산 전용의 위법성을 인지하고 강력하게 거부했음을 보여주는 결정적인 증거다. 특검은 해당 공무원들이 실제로 부당한 인사 발령을 받았는지, 그 시점과 내용이 인사 규정을 벗어난 보복성 조치였는지를 면밀히 검토하며 직권남용 혐의를 입증하는 데 주력하고 있다.

현재 특검은 예산 전용 외압의 정점에 김건희 여사가 있는지 확인하기 위해 대통령비서실의 결재 라인을 역추적하는 수사를 진행 중이다. 이미 김오진 전 국토교통부 1차관, 윤재순 전 총무비서관, 김대기 전 대통령비서실장 등이 피의자 신분으로 소환 조사를 받았으며, 이들에 대해 출국금지 조치가 내려진 상태다. 특히 최근 재판에 증인으로 출석한 행안부 공무원이 면허 없는 업체의 선정 과정에 대해 'V0(김 여사)의 의중이 있지 않았나 생각한다'고 진술하면서, 김 여사의 직접적인 개입 여부가 이번 수사의 최대 쟁점으로 떠올랐다.

이미 민중기 특검팀에 의해 일부 관련자들이 허위 공사 계약을 통한 예산 횡령 혐의로 기소된 상황에서, 종합특검의 수사가 어디까지 뻗어 나갈지 귀추가 주목된다





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