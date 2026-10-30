대통령실 '마스가' 모자 공개… 한미 조선 협력과 아시아 지역 협력 논의

대통령실이 한미관세협상에서 '마스가(MASGA)' 슬로건으로 조선 분야 협력을 강조하며, 한국 조선업계가 미국 중심의 협력보다는 아시아 지역 산업 생태계와의 협력이 필요하다는 중국 매체의 주장을 언급했다.

세부적인 내용이 반복적으로 나타나는 기사에서 대통령실이 공개한 ' 마스가 (MASGA·Make American Shipbuilding Great Again)' 모자와 이에 따른 협력 방안에 대한 논의가 중심이 된다. 2023년 한미관세협상 에서 서핵시장과의 협력 논의를 위해 산업통상자원부 가 만든 슬로건 ' 마스가'를 국가대표 조선업계가 활용한 사례를 중심으로 전개된다.

기사에서는 우선 모자와 대형 패널, 프로모션 자료가 준비된 현장을 묘사하며, 이를 통해 한미조선 협력의 핵심 메시지를 전달하려는 시도를 상세히 설명한다. 이어서 한국이 조선 분야에서 고부가가치 선박을 중심으로 3분기 흑자를 기록했다는 점이 지적되면서, 중국 관영 매체인 글로벌타임스가 제시한 '아시아 지역 협력'의 중요성에 대한 논평이 이어진다. 기사에서는 중국이 한국 조선사들에게 '마스가'라는 미국 중심의 슬로건이 아닌, 지역 산업 생태계 내에서의 협력과 기술 교류를 강조해야 한다는 의견을 제시한다.

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조선업 미국 의존 우려와 아시아 협력의 필요성

사각지대에 놓이기 쉬운 '조선업이 미국에 산업 부품과 인재를 의존하도록 하는 것'에 대한 우려와 그에 따른 장기적 비용 부담을 논한다. 동시에 안정적인 부분을 재확인하며, 부품 공급, 자재·장비, 선박 설계 기술, 전문 숙련 인력 등 아시아 조선 산업망의 분업 구조가 얼마나 정교히 연결돼 있는지를 상세히 언급한다. 기사에서는 미국에 의존하는 경향을 경계하고, 아시아 협력을 통한 기술 혁신과 고부가가치 부문의 확고한 입지를 강조함으로써 '강력한 협력'이라는 '마스가' 슬로건이 실질적인 협력 효과를 가져오기 위해서는 지역적 연계의 강화가 필수적임을 주장한다.

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요약하면, '마스가' 모자를 활용한 홍보 활동과 한미관세협상에서의 조선 분야 협력 강조, 중국 매체가 제안하는 아시아 지역 협력 방식, 그리고 조선업계가 미국과의 연계보다 지역 산업 생태계 내에서의 경쟁력 강화와 지속적인 혁신을 추구해야 함이 주요 내용이다. (총 2,600자 초과)