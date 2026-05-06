대통령, 금융권에 포용금융 강제 지시 및 은행 준공공기관 성격 강조

이재명 대통령이 중저신용자 대출 확대를 위해 금융기관의 의무를 강화하고, 은행의 공적 역할을 강조하며 준공공기관 논의를 본격화한 정부의 움직임과 이에 따른 금융권의 우려를 다룹니다.

이재명 대통령이 정부 국무회의를 통해 중·저신용자를 대상으로 한 대출 확대와 금융기관의 포용금융 실천을 강력하게 주문하며, 이를 단순한 권고가 아닌 강제적인 제도적 장치로 마련할 것을 지시했습니다.

이번 발표의 핵심은 그동안 금융기관의 선의나 자율적인 참여, 혹은 일부 인센티브 제공에 의존해 왔던 서민금융 공급 방식을 전면적으로 수정하여, 포용금융의 실현 여부를 엄격히 평가하고 그 결과에 따라 불이익을 줄 수 있는 구체적인 방안을 모색하라는 것입니다. 특히 대통령은 금융기관들이 수익성이 높은 고신용자 중심의 영업에만 치중하고, 정작 사회적 도움이 필요한 중·저신용자들은 방치하는 편협한 영업 행태를 강하게 비판하며, 포용금융이 금융기관이 마땅히 짊어져야 할 사회적 의무임을 명확히 했습니다.

이에 따라 금융위원회는 금융관리 지침 등을 통해 특정 목표치를 설정하고 이를 강제할 수 있는 후속 조치를 검토해야 하는 상황에 놓였습니다. 이와 더불어 이번 국무회의에서는 금융권을 둘러싼 준공공기관 논쟁이 뜨겁게 다뤄졌습니다. 앞서 김용범 청와대 정책실장이 사회관계망서비스를 통해 국내 금융기관들이 공적 자금과 한국은행의 지원을 바탕으로 수익을 창출하고 있다는 점을 들어 이들의 사회적 역할을 강조하며 준공공기관이라는 표현을 사용한 바 있습니다. 이에 대해 이 대통령은 매우 적절한 지적이었다며 전폭적인 지지를 보냈습니다.

대통령은 일반적인 사기업이 기술 개발이나 시장 개척을 통해 자생적으로 수익을 올리는 것과 달리, 은행들은 한국은행으로부터 자금을 지원받아 대출 업무를 수행하며 이자 수익을 거두는 구조라는 점을 강조했습니다. 또한 과거의 주택은행이나 상업은행 등 현재의 주요 시중은행들이 과거에는 모두 특수기관이었음을 상기시키며, 금융사들이 국가 금융질서 유지라는 공적 체계의 일부라는 인식을 분명히 했습니다. 이는 향후 정부가 금융권에 대해 더 강력한 공적 책임과 규제를 요구할 수 있는 명분으로 작용할 가능성이 큽니다.

정부의 압박은 단순히 대출 확대에 그치지 않고 연체 채권 처리 방식의 제도적 개선으로까지 이어지고 있습니다. 이 대통령은 빚을 갚지 못해 고통받는 채무자들에게 현재의 연체 채권 처리 방식이 지나치게 가혹하다고 여러 차례 언급해 왔으며, 이번 회의에서도 채무자에게 보다 유리한 방향으로 제도가 설계되어야 한다고 주장했습니다. 특히 금융기관들이 연체 채권의 소멸시효를 손쉽게 연장하여 채무자의 고통을 길게 끄는 행태를 제도적으로 차단하겠다는 금융위원장의 답변을 이끌어냈습니다.

이는 정부가 금융 소비자의 권익 보호를 위해 금융사의 관행적인 채권 관리 방식을 정면으로 수정하겠다는 강력한 의지를 드러낸 것으로 풀이됩니다. 현재 금융위원회는 금융 양극화 해소를 위한 전담 태스크포스를 구성하여 신용평가체계의 합리적 개선과 더불어 실질적인 포용금융 확대 방안을 연구하고 있습니다. 하지만 이러한 정부의 강경한 태도에 대해 금융권에서는 심각한 우려의 목소리가 나오고 있습니다. 포용금융의 취지에는 공감하지만, 대출 대상을 인위적으로 확대하고 실적을 강제할 경우 금융기관의 건전성이 급격히 훼손될 수 있다는 논리입니다.

한 시중은행 관계자는 무리한 대출 확대로 인해 부실 채권이 증가하게 되면, 이를 처리하기 위한 비용이 결국 대출 금리 인상이라는 형태로 일반 소비자들에게 전가될 수밖에 없으며, 이는 곧 사회적 비용의 증가로 이어진다고 반박했습니다. 또한 금융기관의 본질적인 기능인 자금의 안전한 관리와 건전성 유지가 무너질 경우, 단순한 개별 은행의 위기를 넘어 금융 시스템 전반의 시스템 리스크로 확산될 수 있다는 점을 경고했습니다. 특히 한 번 붕괴된 금융 신뢰 시스템은 회복하는 데 막대한 시간과 비용이 소요되는 만큼, 공공성만을 강조한 규제가 자칫 시장의 효율성과 안정성을 해칠 수 있다는 우려가 깊어지고 있습니다.

결국 이번 사태는 금융의 공공성과 시장의 효율성이라는 두 가치가 정면으로 충돌하는 양상을 띠고 있습니다. 정부는 금융기관을 국가 경제의 혈맥을 담당하는 준공공기관으로 규정하여 사회적 책임을 강제하려 하고, 금융권은 리스크 관리라는 금융의 기본 원칙을 내세워 과도한 개입에 저항하는 모습입니다. 앞으로 금융위원회가 마련할 포용금융 종합 평가체계와 강제적 지침이 어느 정도의 수위로 결정될지가 관건입니다.

만약 정부가 건전성 확보 방안 없이 강압적인 목표 달성만을 요구한다면 금융 시장의 변동성이 커질 수 있으며, 반대로 금융권이 사회적 책임을 외면한다면 금융 양극화 심화라는 사회적 갈등을 피하기 어려울 것입니다. 따라서 정부와 금융권 사이의 합리적인 접점을 찾는 정교한 정책 설계가 어느 때보다 절실한 시점입니다





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