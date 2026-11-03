대통령 전용기 탑승자 168명 개인정보 유출, 여권 재발급 및 수사 착수

이재명 대통령 부부와 경호원 등 168명의 개인정보가 유출된 사건과 관련해 외교부가 긴급 수사를 요청하고 여권 재발급 조치를 취했다고 밝혔다.

외교부 는 3일 이재명 대통령 부부와 청와대 핵심 참모, 주요 장관 등 대통령 전용기인 공군 1호기 탑승자 168명의 개인정보가 인터넷 사이트에 5개월간 노출된 사안을 긴급히 처리했다고 발표했다.

이들 정보 유출로 인해 피해자들은 긴급 여권 재발급 조치를 받았으며, 외교부는 경찰청 등 관계기관에 수사를 요청해 유출 경위를 상세히 파악하고 있다.

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1호기 탑승자 168명 데이터 누출 경위

정부에 따르면 지난 6월 2일 유료 악성코드 검사 사이트인 '바이러스토탈'에 공군 1호기 탑승자 명단이 담긴 파일이 게시된 사실이 확인되었다.

이 파일에는 이재명 대통령과 김혜경 여사를 비롯해 한성숙 당시 국무총리, 위성락 국가안보실장 등 정부 고위급 인사와 경호원들의 생년월일, 여권 번호, 발급일 및 만료일이 포함된 것으로 알려졌다.

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데이터가 노출된 시점은 이재명 대통령이 6월 9일 서울공항에서 출국하기 일주일 전으로, 순방 시작 전부터 수행원 및 경호관 정보까지 대거 유출된 상태였다.

외교부 대응 및 수사와 자체 조사 병행

박두순 외교부 대변인은 정부서울청사에서 열린 '1호기 탑승자 정보 유출 사건' 브리핑을 통해 사전 확인 즉시 수사 의뢰를 마쳤다고 밝혔다.

현재 경찰청 등과 협조하여 유출 경위를 파악하기 위한 조사를 진행 중이며, 의전관실에서 관리하는 내부 문서의 고의 유출 여부 여부도 외교부 자체 조사를 실시하고 있다.

문제 사이트로부터 해당 정보를 삭제하고 추가적인 개인정보 유출 여부를 확인하는 등 추가 피해 차단을 위한 조치를 즉각 취한 것으로 전해졌다.

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여권 재발급 조치 및 향후 계획

외교부는 이재명 대통령 내외분을 포함한 모든 인사에 대해 원활한 여권 재발급을 위한 신속한 조치를 시행하고 있으며, 유출된 사안을 매우 엄중하게 인식하고 있다.

관계부는 철저한 조사를 통해 유출 원인을 파악하는 한편, 유사 사례 재발을 막기 위한 다각도의 추가 조치를 취할 방침이다.

현재까지 해킹보다는 내부 유출로 파악하고 있어 원인과 경위를 집중적으로 조사하고 있으며, 추가 확산 정황은 현재까지 확인되지 않은 상태다.