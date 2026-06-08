대통령, 6·3 지방선거 결과 평가 및 투표용지 부족 문제 관련 담화 발표

대통령은 최근 6·3 지방선거 결과에 대해 국민의 경고로 받아들이며 겸손한 자세를 강조했다. 또한 투표용지 부족 사태에 대한 진상 규명을 촉구하고 여당의 역할에 대해 통합의 그릇이 되어야 한다고 언급했다. 아울러 김민석 국무총리의 성과를 높이 평가하며 새로운 역할을 맡기기로 했다고 밝혔고, 한성숙 국무총리 후보자에 대해서는 일할 사람으로 선택했다고 설명했다.

대통령은 최근 치러진 6·3 지방선거 결과에 대해 담화를 발표했다. 그는 선거 결과를 두고 숫자 과반 여부보다는 승패가 뒤바뀐 지역들의 문제를 지적하며 최소한 성공은 아니었다고 평가했다. 특히 대통령으로서 중립을 지켜야 함에도 표정이 중립적이지 못했음을 인정하고, 이를 국민의 경고로 받아들여 더 낮은 자세와 겸손이 필요하다고 강조했다.

이 과정에서 본인의 부족함을 반성하며 국정 기조에는 변함이 없을 것이라고 단호히 말했다. 투표용지 부족 사태에 대해서는 첨단 대한민국과 모범적 민주국가의 이미지를 한순간에 무너뜨린 어처구니없는 일이라고 비판했다. 청년들이 문제를 제기한 과정에서 자신의 주권 감수성 부족을 반성하며, 안일했음을 인정했다. 범죄 혐의 가능성에 대해 진상 규명을 요구하며, 근본적 고민을 하게 해준 청년들에게 감사를 표했다.

다만 부정선거론과는 전혀 다른 문제라고 선을 그었다. 여당의 역할에 대해선 야당이 창을 잘 쓰는 공격자라면, 여당은 통합의 그릇이 되어야 한다고 역설했다. 다양한 색깔의 사람들을 최대한 모아 통합하는 역할을 충실히 해야 한다고 강조했다. 이어 김민석 국무총리에 대해 뛰어난 리더십으로 내각이 하나의 목표를 향해 잘 움직였으며 역사적으로 단기간에 구체적 성과를 낸 내각이었다고 평가했다.

하지만 이제는 다른 역할을 맡는 것이 더 적절하다고 판단해 역할을 변경하게 됐다고 밝혔다. 한성숙 국무총리 후보자에 대해서는 정치적 요소보다 일할 사람으로 선택했음을 강조하며, 당이 정치적 요소를 잘 해결해 줄 것이라고 기대했다. 내각의 일하는 방식과 내용, 방향을 재조정해야 할 시점이 다가왔으나 구체적 개각 시기와 부처에 대해서는 아직 세밀히 검토하지 않았다고 덧붙였다





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