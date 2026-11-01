대통령의 다문화 정책 발언, 이주노동자 논란과 사회적 파장

이재명 대통령의 다문화가족 우대 검토 발언과 이주노동자 관련 논란이 일고 있다. 정책 검토 과정과 사회적 영향, 그리고 이주노동자의 현실에 대해 심층 분석한다.

이재명 대통령 은 지난 10월 27일 청와대에서 열린 국무회의에서 농업 분야 인력난 해소 대책을 지시하며 "외국인 노동자가 국가 경제에 크게 도움이 안 된다"고 발언해 논란을 빚었다. 이어 지난 10월 28일 자신의 엑스(X) 계정에 글을 올렸다. 대통령은 " 다문화가족 들이 피해를 입지 않는 것을 넘어 우대까지 할 필요성이 큰지, 우대제도 폐지가 필요한지 등에 대해 지방정부와 협의는 물론 시행령 개정까지 포함해 깊이 검토해 보겠다"고 밝혔다.

정책 검토 지시에 관료기구 신속 대응

대통령의 이 발언은 즉각적인 행정적 반응을 유도했다. 대통령은 2030 남성 이용자 비율이 높은 '에펨코리아'의 글을 공유했다. 해당 글에는 다문화 가정 비하 표현도 담겨 있었으나, 지금은 원글이 삭제되어 존재하지 않는다. 대통령의 '시행령 개정을 포함한 검토'라는 한마디는 강력한 영향을 미쳤다.

Also read 최불암 선생 발인 일정과 금관문화훈장 추서의 의미

바로 다음날 청와대 담당 비서관은 "더 절실한 산모에게 우선 혜택을 줄 수 있도록" '모자보건법 시행령 개정'을 검토한다고 밝혔다. 모자보건법의 주무 부처인 보건복지부 장관도 "공공 산후조리원 이용 순위의 공정성과 합리성을 높일 수 있도록 현행 법령을 면밀히 검토하겠다"고 선언했다.

대통령 발언이 부르는 급진적 정책 변화

대통령의 말은 늘 힘이 세어 한마디면 정부 부처 수장들이 일사불란하게 움직이는 양상을 보인다. 지난 7월에서 8월 사이 대통령은 노란봉투법에 따른 노동조합의 쟁의 범위가 모호하다며 노동쟁의 대상을 명확히 하라고 주문했다. 이에 노동부는 한 달 반 만에 시행지침을 내놓았다.

Advertisement

이미 해석지침이 존재했음에도 노동계가 '노동권 퇴행'이라며 반발하자, 노동부는 서둘러 무언가 조치를 취했다. 또한 촉법소년 연령 하향 문제도 결국 '하향을 향한' 공론화를 위해 주무 부처를 성평등가족부에서 법무부로 바꿔 추진하는 방향으로 흐르고 있다.

그러나 성급한 '대통령의 주문'은 때로 혼란을 야기도 했다. 대통령이 검토를 지시한 '청년 탈모 건강보험 적용'은 국민 토론회까지 잡았다가 직전에 공론화를 멈췄다. 청년 당사자들조차 '중증질환 건보 적용률 확대'가 먼저라는 의견을 내놨기 때문이다. 기초연금 '하후상박' 개편도 대통령이 방향을 먼저 던졌지만, 충분한 협의 없이 추진되다 사실상 유야무야됐다.

이주노동자 현실과 데이터 부재의 문제

필자는 이번 엑스 글들이 공포스럽다고 느낀다. 대통령이 엑스에 글을 올리기 하루 전 국무회의에서 이주노동자가 "국가 경제에 크게 도움이 안 된다"는 취지의 말을 했고, 다문화 가정과 내국인 가정을 가르는 발언이 더해졌기 때문이다. 유럽을 필두로 극우화되는 세계에서 한국 대통령이 보내는 신호는 결코 가볍지 않다.

이주민이 한국 사회에서 겪는 현실은 여전히 고통스럽다. 지난 1년간 전체 임금체불액 증가율보다 이주노동자 임금체불액 증가율이 14배 높다. 고용허가제로 들어온 이주노동자들 열에 일곱은 200만 원에서 300만 원대 임금을 받는다. 계절노동자의 경우 200만 원대 초반 임금을 받는다.

Advertisement

직전 부서였던 한겨레21은 2024년 국가인권위원회와 함께 '동료시민 이주민'이라는 기획을 연재했다. 김숨 등 소설가들이 이주민을 인터뷰하고 그들의 이야기를 소설, 에세이 등의 형태로 보내왔다. 임금을 받지 못해 법정에 선 노동자, 미등록 이주아동으로 할 수 없는 것투성이인 청소년 등이 주인공이었다.

이야기는 매번 달랐지만, 필자들이 겪은 일은 동일했다. 독자 의견을 듣고자 열어둔 댓글창을 혐오 댓글 탓에 대체로 닫아야 했다. 필자들은 대부분 "인터뷰하신 분들이 상처받을까 봐 걱정돼요"라고 부탁했다. 한겨레 취재에 따르면 공공 산후조리원을 다문화 가정이 이용하는 비율은 서울이 올해 6월에서 9월 사이 3%였으며, 다른 지역도 5% 이내였다.

책임 있는 발화와 사회적 논의 필요

이런 상황에서 다문화 가정에 대한 '우대 필요성'을 따지는 게 시급한 일일까. 뚜렷한 데이터 없이 이들이 마치 큰 우대를 받는 양 오해를 부르는 대통령의 말은 이미 불길이 거센 '이주민 혐오'에 기름을 들이붓는 행동이다.

대통령이라면 커뮤니티 글을 인용해서 자기 의견을 보탰다가 논란이 일자 이런저런 설명을 덧붙이기 전에, 행정부 수반으로서 관련 데이터를 확인하고 검토해야 한다. 그리고 책임 있는 발화를 통해 사회적 혼란을 최소화하며 건설적인 논의를 이끌어야 할 것이다.