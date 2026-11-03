대통령 공군1호기 개인정보 유출, 개인정보위 공식 조사 착수

이재명 대통령과 김혜경 여사 등 공군1호기 탑승자 168명의 개인정보가 유출된 사건과 관련해 개인정보위가 외교부의 신고를 공식 접수하고 조사를 시작했습니다.

이재명 대통령 과 김혜경 여사 의 공군1호기 탑승자 168명에 대한 개인정보 유출 사건으로 인해 한국 정부가 긴급 대응에 나섰다. 대통령실과 외교부 는 미국 뉴욕 유엔총회 참석을 위해 경기 성남 서울공항을 통해 출국하는 대통령 일행의 상세 정보가 외부에 공개된 사실을 확인했다. 이에 개인정보보호위원회 는 외교부 가 제출한 유출 신고를 공식 접수하고, 사건의 전말과 책임 소재를 규명하기 위한 공식 조사에 착수했다.

공군1호기 탑승자 168명 정보 누설 상세

유출된 데이터 파일에는 이재명 대통령과 김혜경 여사를 비롯해 일부 청와대 직원 및 청와대 출입 기자를 포함해 총 168명의 공군1호기 탑승자 정보가 포함되어 있었다. 해당 파일은 국문 및 영문 이름, 소속과 직책, 생년월일, 여권번호, 여권 발급 및 만료일 등 민감한 개인정보를 포함하고 있었다. 이 정보는 한 유료 보안 사이트에서 약 5개월간 게시되어 있었으며, 회원들은 파일을 다운로드하여 활용할 수 있는 것으로 알려졌다.

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이러한 기밀 문서가 관리되던 공군1호기 내에서의 정보 유출은 국가 안보와 외교적 신뢰성에 직결된 중대한 사안으로 판단되어 관련 기관의 즉각적인 조사가 요구되고 있다. 외교부는 해당 사이트가 파일이나 인터넷 주소의 악성코드 감염 여부를 검사하는 곳이라고 밝히며, 유출된 데이터가 어떻게 그리고 누구에 의해 유포되었는지 정확히 파악하지 못한 상태를 보고했다.

외교부 '해킹 아닌 유출' 판단과 수사 요청

외교부는 이 사건과 관련해 해킹보다는 내부적인 정보 유출로 파악하고 있는 것으로 전해졌다. 외교부 관계자는 브리핑을 통해 현재까지의 분석 결과 시스템 침투보다는 파일 관리 과정에서 정보 유출이 발생했을 가능성이 높다고 설명했다. 또한 외교부는 이같은 유출 경위를 철저히 조사하여 원인을 규명하고, 추가적인 피해 확산을 방지하기 위한 조치를 취할 것이라고 밝혔다.

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더불어 외교부는 유사 사례가 재발하지 않도록 체계적인 예방책을 마련하는 데 주력할 방침이다. 이와 함께 개인정보보호위를 비롯한 관련 기관에 수사와 조사를 요청한 상태이며, 외교부 내부의 독자적인 조사도 병행되고 있다. 외교부의 이러한 조치는 유출된 정보의 확산을 막고, 관련 책임자를 엄중히 처리하기 위한 첫 번째 단계로 평가된다.

개인정보위 조사 절차와 향후 전망

개인정보보호위원회는 외교부의 신고 내용을 바탕으로 사실관계를 확인할 예정이며, 개인정보보호법 등에 따른 검토 절차를 진행한다. 조사 착수 여부와 범위는 유출 항목과 경위, 피해 최소화 조치 여부, 그리고 대상자 통지 여부 등 외교부가 제출한 신고서를 근거로 결정된다. 개인정보위 관계자는 우선 외교부 내부 조사가 선행되어야 한다고 강조하며, 신고 내용을 토대로 사건의 전모를 파악하겠다고 밝혔다.

만약 개인정보위가 공식 조사를 착수하기로 결정한다면, 보안 및 기술 전문가들과 함께 외교부 현장을 방문하여 유출 경로를 분석할 계획이다. 이 과정에서 외교부나 관리·수탁기관의 과실 여부, 개인정보보호법 위반 사항, 그리고 안전성 확보 조치 의무 이행 여부 등이 면밀히 검토된다. 개인정보위는 착수 결정에 소요되는 시간과 실제 조사 기간이 사안마다 다르므로 예측이 어렵다고 덧붙이며, 관련 절차를 순차적으로 진행하겠다고 말했다.